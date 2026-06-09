Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилди
Океан ортида меҳнат миграцияси ва юқори технологиялар соҳасида фаолият юритаётган ватандошларимиз ҳамда халқаро мутахассислар учун жуда муҳим ва ёқимли янгилик эълон қилинди. Бостондаги АҚШ федерал суди Дональд Трамп маъмурияти томонидан юқори малакали хорижлик ишчилар учун мўлжалланган «H-1B» ишчи визаларини расмийлаштириш жараёнига татбиқ этилган қўшимча 100 000 долларлик йирик тўлов талабини бутунлай бекор қилди. Нуфузли судья ушбу молиявий чекловни амалдаги қонунчиликка зид ва ноқонуний деб топди. Бу ҳақда дунёнинг энг етакчи ахборот агентликларидан бири ҳисобланган Reuters хабар тарқатди.
Суд жараёнида тизимли равишда олиб борилган суриштирувлар шуни кўрсатдики, Трамп томонидан жорий этилган ушбу йирик маблағ аслида оддий тўлов эмас, балки яширин солиқ тури ҳисобланади. АҚШ Конституциясига кўра эса, мамлакат Президенти олий қонун чиқарувчи орган — Конгресснинг бевосита розилиги ва тасдиғисиз бу каби янги солиқларни ундириш ваколатига эга эмас. Эслатиб ўтиш жоизки, Дональд Трамп ушбу баҳсли тартибни 2025 йилнинг сентябрь ойида кучга киритган эди. Илгари америкалик иш берувчилар чет эллик ходимларга «H-1B» визасини олиб бериш учун бор-йўғи 2000 доллардан 5000 долларгача маблағ сарфлашган бўлса, янги тартиб бу харажатларни ўн баробардан ҳам кўпроққа ошириб юборган эди.
Бундай кескин молиявий юклардан сўнг, АҚШнинг 20 та штати бош прокурорлари бирлашиб, Оқ уй маъмуриятига қарши судга расмий даъво аризаси билан мурожаат қилишди. Прокурорлар ўз аризаларида ушбу қатъий қоидалар мамлакатдаги йирик университетлар, замонавий тиббиёт муассасалари ва хусусий бизнес вакилларига дунёнинг энг сара, билимли ва малакали хорижий мутахассисларини ишга ёллашга жиддий тўсқинлик қилаётганини алоҳида таъкидлаб ўтишган.
Маълумот ўрнида айтиш жоизки, АҚШнинг машҳур «H-1B» визалари дунё бўйлаб фақат энг юқори малакага эга бўлган хорижлик ишчиларга тақдим этилади. Ушбу халқаро дастурдан Кремний водийсидаги Силикон трансмиллий технология компаниялари дунёнинг энг кучли муҳандислари, тажрибали дастурчилари ҳамда олимларини Америкага жалб қилиш ва уларни иш билан таъминлаш йўлида жуда фаол фойдаланиб келади. Суднинг ушбу адолатли қарори соҳа ривожига янги туртки бериши шубҳасиз.
АҚШдаги энг сўнгги сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар, виза тизимидаги янгиликлар ҳамда дунё меҳнат бозоридан келадиган энг тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…