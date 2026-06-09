Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилди

·0·Дунё
Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилди

Океан ортида меҳнат миграцияси ва юқори технологиялар соҳасида фаолият юритаётган ватандошларимиз ҳамда халқаро мутахассислар учун жуда муҳим ва ёқимли янгилик эълон қилинди. Бостондаги АҚШ федерал суди Дональд Трамп маъмурияти томонидан юқори малакали хорижлик ишчилар учун мўлжалланган «H-1B» ишчи визаларини расмийлаштириш жараёнига татбиқ этилган қўшимча 100 000 долларлик йирик тўлов талабини бутунлай бекор қилди. Нуфузли судья ушбу молиявий чекловни амалдаги қонунчиликка зид ва ноқонуний деб топди. Бу ҳақда дунёнинг энг етакчи ахборот агентликларидан бири ҳисобланган Reuters хабар тарқатди.

Суд жараёнида тизимли равишда олиб борилган суриштирувлар шуни кўрсатдики, Трамп томонидан жорий этилган ушбу йирик маблағ аслида оддий тўлов эмас, балки яширин солиқ тури ҳисобланади. АҚШ Конституциясига кўра эса, мамлакат Президенти олий қонун чиқарувчи орган — Конгресснинг бевосита розилиги ва тасдиғисиз бу каби янги солиқларни ундириш ваколатига эга эмас. Эслатиб ўтиш жоизки, Дональд Трамп ушбу баҳсли тартибни 2025 йилнинг сентябрь ойида кучга киритган эди. Илгари америкалик иш берувчилар чет эллик ходимларга «H-1B» визасини олиб бериш учун бор-йўғи 2000 доллардан 5000 долларгача маблағ сарфлашган бўлса, янги тартиб бу харажатларни ўн баробардан ҳам кўпроққа ошириб юборган эди.

Бундай кескин молиявий юклардан сўнг, АҚШнинг 20 та штати бош прокурорлари бирлашиб, Оқ уй маъмуриятига қарши судга расмий даъво аризаси билан мурожаат қилишди. Прокурорлар ўз аризаларида ушбу қатъий қоидалар мамлакатдаги йирик университетлар, замонавий тиббиёт муассасалари ва хусусий бизнес вакилларига дунёнинг энг сара, билимли ва малакали хорижий мутахассисларини ишга ёллашга жиддий тўсқинлик қилаётганини алоҳида таъкидлаб ўтишган.

Маълумот ўрнида айтиш жоизки, АҚШнинг машҳур «H-1B» визалари дунё бўйлаб фақат энг юқори малакага эга бўлган хорижлик ишчиларга тақдим этилади. Ушбу халқаро дастурдан Кремний водийсидаги Силикон трансмиллий технология компаниялари дунёнинг энг кучли муҳандислари, тажрибали дастурчилари ҳамда олимларини Америкага жалб қилиш ва уларни иш билан таъминлаш йўлида жуда фаол фойдаланиб келади. Суднинг ушбу адолатли қарори соҳа ривожига янги туртки бериши шубҳасиз.

АҚШдаги энг сўнгги сиёсий ва иқтисодий ўзгаришлар, виза тизимидаги янгиликлар ҳамда дунё меҳнат бозоридан келадиган энг тезкор эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиЯшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиБугун, 10:22“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилдиБугун, 08:20Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБерлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБугун, 08:03300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилдиБугун, 07:50АҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиАҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиБугун, 07:45Эрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиЭрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиБугун, 06:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди