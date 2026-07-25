Ҳиндистон пойтахтида интернет узилди: ёшлар ҳаракати ҳукуматга қарши исён кўтарди
Ҳиндистон пойтахти Ню-Дели шаҳрида оммавий тартибсизликлар ва ёшларнинг норозилик намойишлари сабабли мобил интернет хизматларига чекловлар узайтирилди. Мамлакат Бош вазири Нарендра Моди 2014-йилда лавозимга келганидан буён илк бор ёш авлод вакиллари томонидан бундай жиддий қаршиликка дуч келмоқда. Вазиятнинг кескинлашиши ортидан ҳукумат марказий туманларда алоқа хизматларини тўхтатишга мажбур бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу норозиликларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида "Таракан" (Коккроач Жанта Партй — КЖП) деб номланган талабалар ва ёшлар ҳаракати майдонга чиқди. Мазкур ҳаракат етакчилари ва ҳукумат вакиллари ўртасида мамлакат таълим тизимидаги инқирозли ҳолатни бартараф этиш бўйича музокаралар ўтказилиши кутилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, бу учрашув ёшлар орасида ижтимоий норозилик кучайган бир пайтда амалга оширилмоқда.
Таълим тизимидаги коррупция ва оммавий очлик эълониНамойишларнинг авж олишига мамлакатдаги имтиҳон тизимида юзага келган қатор жанжаллар ва қонунбузарликлар сабаб бўлди. Хусусан, фаол Сонам Ванчук таълим соҳасидаги муаммоларга эътибор қаратиш мақсадида 26 кунлик очлик эълон қилган эди. У ўз норозилигини тўхтатган бўлса-да, жамоатчилик орасида ҳукуматга нисбатан ишончсизлик пасайгани йўқ. Ёшлар таълим вазирининг истеъфосини ва тизимни тубдан ислоҳ қилишни талаб қилмоқда.
Ҳукумат қарорига биноан, телекоммуникация компаниялари Ню-Делининг марказий ҳудудларида маълумотлар узатиш хизматини чеклаб қўйган. Бу чора намойишчиларнинг ўзаро алоқа ўрнатиши ва норозилик тўлқинининг янада кенгайишини олдини олиш мақсадида қўлланилган. Бироқ, бундай чоралар ижтимоий тармоқларда ҳукуматнинг сўз эркинлигини бўғишга уриниши сифатида талқин қилинмоқда.
"Таракан" ҳаракати: Сатирадан реал сиёсий кучга"Таракан" ҳаракати Ҳиндистон сиёсий саҳнасида ўзига хос тарихга эга. Дастлаб сатира сифатида шаклланган ушбу ҳаракат 2026-йилнинг май ойида Ҳиндистон Олий суди раисининг ишсиз ёшларни тараканларга қиёслаши ортидан юзага келган эди. Бу ҳақоратли ўхшатиш ёшларни бирлаштириб, уларни ҳақиқий сиёсий кучга айлантирди.
Бугунги кунда КЖП нафақат талабалар, балки бутун "зумерлар" авлодининг овозига айланган. Уларнинг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:
- Таълим тизимидаги коррупцияга чек қўйиш ва имтиҳонларни шаффоф ўтказиш;
- Ишсизлик муаммосини ҳал этиш учун давлат дастурларини ишлаб чиқиш;
- Ёшларнинг сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнидаги иштирокини таъминлаш;
- Сиёсий арбобларнинг ёшларга нисбатан каmsитувчи муносабатини тўхтатиш.
…