Ҳиндистон пойтахтида интернет узилди: ёшлар ҳаракати ҳукуматга қарши исён кўтарди

·77·Техно
Ҳиндистон пойтахтида интернет узилди: ёшлар ҳаракати ҳукуматга қарши исён кўтарди

Ҳиндистон пойтахти Ню-Дели шаҳрида оммавий тартибсизликлар ва ёшларнинг норозилик намойишлари сабабли мобил интернет хизматларига чекловлар узайтирилди. Мамлакат Бош вазири Нарендра Моди 2014-йилда лавозимга келганидан буён илк бор ёш авлод вакиллари томонидан бундай жиддий қаршиликка дуч келмоқда. Вазиятнинг кескинлашиши ортидан ҳукумат марказий туманларда алоқа хизматларини тўхтатишга мажбур бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу норозиликларнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи сифатида "Таракан" (Коккроач Жанта Партй — КЖП) деб номланган талабалар ва ёшлар ҳаракати майдонга чиқди. Мазкур ҳаракат етакчилари ва ҳукумат вакиллари ўртасида мамлакат таълим тизимидаги инқирозли ҳолатни бартараф этиш бўйича музокаралар ўтказилиши кутилмоқда. ixbt.com хабарига кўра, бу учрашув ёшлар орасида ижтимоий норозилик кучайган бир пайтда амалга оширилмоқда.

Таълим тизимидаги коррупция ва оммавий очлик эълони

Намойишларнинг авж олишига мамлакатдаги имтиҳон тизимида юзага келган қатор жанжаллар ва қонунбузарликлар сабаб бўлди. Хусусан, фаол Сонам Ванчук таълим соҳасидаги муаммоларга эътибор қаратиш мақсадида 26 кунлик очлик эълон қилган эди. У ўз норозилигини тўхтатган бўлса-да, жамоатчилик орасида ҳукуматга нисбатан ишончсизлик пасайгани йўқ. Ёшлар таълим вазирининг истеъфосини ва тизимни тубдан ислоҳ қилишни талаб қилмоқда.

Ҳукумат қарорига биноан, телекоммуникация компаниялари Ню-Делининг марказий ҳудудларида маълумотлар узатиш хизматини чеклаб қўйган. Бу чора намойишчиларнинг ўзаро алоқа ўрнатиши ва норозилик тўлқинининг янада кенгайишини олдини олиш мақсадида қўлланилган. Бироқ, бундай чоралар ижтимоий тармоқларда ҳукуматнинг сўз эркинлигини бўғишга уриниши сифатида талқин қилинмоқда.

"Таракан" ҳаракати: Сатирадан реал сиёсий кучга

"Таракан" ҳаракати Ҳиндистон сиёсий саҳнасида ўзига хос тарихга эга. Дастлаб сатира сифатида шаклланган ушбу ҳаракат 2026-йилнинг май ойида Ҳиндистон Олий суди раисининг ишсиз ёшларни тараканларга қиёслаши ортидан юзага келган эди. Бу ҳақоратли ўхшатиш ёшларни бирлаштириб, уларни ҳақиқий сиёсий кучга айлантирди.

Бугунги кунда КЖП нафақат талабалар, балки бутун "зумерлар" авлодининг овозига айланган. Уларнинг асосий талаблари қуйидагилардан иборат:

  • Таълим тизимидаги коррупцияга чек қўйиш ва имтиҳонларни шаффоф ўтказиш;
  • Ишсизлик муаммосини ҳал этиш учун давлат дастурларини ишлаб чиқиш;
  • Ёшларнинг сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнидаги иштирокини таъминлаш;
  • Сиёсий арбобларнинг ёшларга нисбатан каmsитувчи муносабатини тўхтатиш.
Ҳиндистондаги бу воқеалар минтақадаги бошқа давлатлар учун ҳам ўзига хос сигнал бўлиши мумкин. Ёшларнинг ижтимоий тармоқлар орқали тезкор ташкил этилиши ва анъанавий сиёсий институтларга қарши чиқиши замонавий технологиялар даврида норозилик кайфиятининг янги босқичга чиққанини кўрсатмоқда. Ҳозирча Ню-Делида вазият барқарорлашгани йўқ, музокаралар натижаси эса мамлакатнинг келгуси сиёсий йўналишини белгилаб бериши кутилмоқда.

ҲиндистонНю-ДелиИнтернетНамойишНарендра Моди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб