«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди

·54·Спорт
«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди

Мадриднинг «Реал» клуби «Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диоманде трансфери бўйича расмий таклиф юборди. Фабрицио Романо маълумотига кўра, испанияликлар футболчи учун бонуслар билан бирга 100 миллион еврогача тўлашга тайёр.

Бироқ Германия клуби бу маблағни етарли деб ҳисобламади. Айни пайтда Диоманде учун «ПСЖ» ҳам курашаётгани сабаб музокаралар янада қизғин тус олмоқда.

«Реал»нинг таклифи қандай?

Манбага кўра, Мадрид клуби Кот-д’Ивуар миллий жамоасининг ёш футболчиси учун қуйидаги шартларни таклиф қилган:

Тўлов тури

Миқдор

Кафолатланган маблағ

90 миллион евро

Бонуслар

10 миллион евро

Умумий қиймат

100 миллион еврогача

Бу таклиф «Реал» Диомандега келажак учун муҳим футболчи сифатида қараётганини кўрсатади.

«Лейпциг» таклифни рад этди

Германия клуби 90 миллион евро ва 10 миллион евролик бонуслардан иборат таклифни қабул қилмаган.

«Лейпциг» Диоманде учун 100 миллион евродан юқори кафолатланган ёки умумий маблағ талаб қилаётгани айтилмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар тўхтагани йўқ ва келишув шартлари муҳокама қилинмоқда.

Ҳозирча клублар расмий битимга эришмаган.

«ПСЖ» ҳам футболчи учун курашмоқда

Диомандега қизиқиш билдираётган клублар қаторида Франциянинг «ПСЖ» жамоаси ҳам бор.

Парижликлар «Лейпциг» билан алоқа ўрнатган, аммо ҳозирча музокараларда сезиларли силжиш кузатилмаган. Шунга қарамай, «ПСЖ»нинг трансфер пойгасида қолиши «Реал» учун рақобатни кучайтиради.

Нега Диоманде шунчалик қиммат баҳоланмоқда?

19 ёшли вингер ёш бўлишига қарамай, Европанинг йирик клублари эътиборини торта олган. Унинг трансфер баҳоси 100 миллион евродан юқори белгиланаётгани «Лейпциг» футболчини осонлик билан қўйиб юбормоқчи эмаслигини англатади.

Шу билан бирга, бундай йирик маблағ Диомандега бўлган ишонч ва келажакдаги салоҳиятига юқори баҳо берилаётганини кўрсатади.

Музокараларда ҳал қилувчи босқич бошланди

Ҳозирча «Реал»нинг биринчи таклифи рад этилган бўлса-да, Мадрид клуби музокараларни давом эттирмоқда. «ПСЖ»нинг қизиқиши эса «Лейпциг»нинг нарх бўйича позициясини янада мустаҳкамлаши мумкин.

Энди асосий савол — «Реал» таклиф миқдорини оширадими ёки Германия клуби мавжуд шартларга рози бўладими?

Сизнингча, «Реал» 19 ёшли Диоманде учун 100 миллион евродан ортиқ тўлаши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Реал МадридЯн ДиомандеЛейпцигПСЖФабрицио Романо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди