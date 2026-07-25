«Реал» Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилди
Мадриднинг «Реал» клуби «Лейпциг»нинг 19 ёшли вингери Ян Диоманде трансфери бўйича расмий таклиф юборди. Фабрицио Романо маълумотига кўра, испанияликлар футболчи учун бонуслар билан бирга 100 миллион еврогача тўлашга тайёр.
Бироқ Германия клуби бу маблағни етарли деб ҳисобламади. Айни пайтда Диоманде учун «ПСЖ» ҳам курашаётгани сабаб музокаралар янада қизғин тус олмоқда.
«Реал»нинг таклифи қандай?
Манбага кўра, Мадрид клуби Кот-д’Ивуар миллий жамоасининг ёш футболчиси учун қуйидаги шартларни таклиф қилган:
Тўлов тури
Миқдор
Кафолатланган маблағ
90 миллион евро
Бонуслар
10 миллион евро
Умумий қиймат
100 миллион еврогача
Бу таклиф «Реал» Диомандега келажак учун муҳим футболчи сифатида қараётганини кўрсатади.
«Лейпциг» таклифни рад этди
Германия клуби 90 миллион евро ва 10 миллион евролик бонуслардан иборат таклифни қабул қилмаган.
«Лейпциг» Диоманде учун 100 миллион евродан юқори кафолатланган ёки умумий маблағ талаб қилаётгани айтилмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар тўхтагани йўқ ва келишув шартлари муҳокама қилинмоқда.
Ҳозирча клублар расмий битимга эришмаган.
«ПСЖ» ҳам футболчи учун курашмоқда
Диомандега қизиқиш билдираётган клублар қаторида Франциянинг «ПСЖ» жамоаси ҳам бор.
Парижликлар «Лейпциг» билан алоқа ўрнатган, аммо ҳозирча музокараларда сезиларли силжиш кузатилмаган. Шунга қарамай, «ПСЖ»нинг трансфер пойгасида қолиши «Реал» учун рақобатни кучайтиради.
Нега Диоманде шунчалик қиммат баҳоланмоқда?
19 ёшли вингер ёш бўлишига қарамай, Европанинг йирик клублари эътиборини торта олган. Унинг трансфер баҳоси 100 миллион евродан юқори белгиланаётгани «Лейпциг» футболчини осонлик билан қўйиб юбормоқчи эмаслигини англатади.
Шу билан бирга, бундай йирик маблағ Диомандега бўлган ишонч ва келажакдаги салоҳиятига юқори баҳо берилаётганини кўрсатади.
Музокараларда ҳал қилувчи босқич бошланди
Ҳозирча «Реал»нинг биринчи таклифи рад этилган бўлса-да, Мадрид клуби музокараларни давом эттирмоқда. «ПСЖ»нинг қизиқиши эса «Лейпциг»нинг нарх бўйича позициясини янада мустаҳкамлаши мумкин.
Энди асосий савол — «Реал» таклиф миқдорини оширадими ёки Германия клуби мавжуд шартларга рози бўладими?
Сизнингча, «Реал» 19 ёшли Диоманде учун 100 миллион евродан ортиқ тўлаши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…