Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди»
Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Невилл ЖЧ–2026 финалида Аргентина кўрсатган ўйинни кескин танқид қилди. Лионель Скалони шогирдлари 120 дақиқа давомида Испания дарвозаси томон бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмай, 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган эди.
Невиллнинг фикрича, аргентиналиклар ҳал қилувчи учрашувда фақат жамоавий бирдамлик ва жанговар руҳ туфайли қўшимча дақиқаларгача дош берган.
«Келинг, очиғини айтайлик»
Гари Невилл «The Overlap» кўрсатувида Аргентина терма жамоасининг финалдаги ҳаракатларини баҳолар экан, ўта кескин иборалардан фойдаланди.
«Келинг, очиғини айтайлик: улар жуда ёмон ўйнашди. Шунча вақт чидаб беришгани учун таҳсин айтиш керак, холос», — деди Невилл.
Собиқ футболчи кейинги фикрларида ҳам жамоа ўйинини қаттиқ танқид қилиб, кўрилган футболни «жуда кучсиз» деб атади.
120 дақиқада бирорта аниқ зарба бўлмади
Аргентина Испанияга қарши финалда ҳужумда катта қийинчиликка дуч келди. Скалони жамоаси асосий ва қўшимча вақт давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади.
Испания эса учрашувдаги ягона голни киритиб, 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Кўрсаткич
Натижа
Якуний ҳисоб
Испания — Аргентина 1:0
Ўйин давомийлиги
120 дақиқа
Аргентинанинг аниқ зарбалари
0 та
Невилл учун айнан ҳужумдаги самарасизлик Аргентинанинг энг катта муаммоси бўлган.
Жамоавий «кимё» Аргентинани олдинга олиб борган
Шу билан бирга, Невилл Аргентина терма жамоасининг кучли томонларини ҳам тилга олди. У жамоа ичидаги ўзаро ишонч, бирдамлик ва курашувчанликни юқори баҳолади.
«Баъзан улар ёмон ўйнашарди, аммо жамоа ичидаги ажойиб “кимё” ва жанговар руҳ эвазига олдинга одимлашарди», — деди у.
Унинг фикрича, Аргентина турнир давомида ҳар доим ҳам юқори сифатли футбол кўрсатмаган, аммо мураккаб вазиятларда жамоа сифатида бирлаша олган.
Невилл ҳужум етакчисининг таъсирини таъкидлади
Собиқ англиялик футболчи Аргентина ҳужумида жамоани ўз ортидан эргаштира оладиган фавқулодда иқтидорли ўйинчи борлигини ҳам қайд этди.
Невиллнинг фикрича, ушбу етакчисиз Аргентина учун мусобақанинг ҳатто ярим финал босқичигача етиб келиш ҳам анча қийин бўларди.
Бироқ Жаҳон чемпионати финалида ҳатто индивидуал маҳорат ҳам Испаниянинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишга ёрдам бера олмади.
Финалдаги ўйин Аргентина ютуқларини сояда қолдирадими?
Аргентина финалгача етиб келган бўлса-да, ҳал қилувчи баҳсдаги ҳужумкор кўрсаткичлар жамоага нисбатан танқидларни кучайтирди.
Невиллнинг кескин чиқиши ҳам шу қарама-қаршиликни акс эттиради: бир томонда финалгача етиб келган жанговар жамоа, иккинчи томонда эса 120 дақиқада аниқ зарбасиз қолган ҳужум.
Сизнингча, Аргентина финалда ҳақиқатан ҳам жуда ёмон ўйнадими ёки Испания шунчалик кучли ҳаракат қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…