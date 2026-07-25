Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди»

·65·Спорт
Гари Невилл Аргентинани аямади: «Финалда жуда ёмон ўйнашди»

Англия терма жамоасининг собиқ ҳимоячиси Гари Невилл ЖЧ–2026 финалида Аргентина кўрсатган ўйинни кескин танқид қилди. Лионель Скалони шогирдлари 120 дақиқа давомида Испания дарвозаси томон бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмай, 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган эди.

Невиллнинг фикрича, аргентиналиклар ҳал қилувчи учрашувда фақат жамоавий бирдамлик ва жанговар руҳ туфайли қўшимча дақиқаларгача дош берган.

«Келинг, очиғини айтайлик»

Гари Невилл «The Overlap» кўрсатувида Аргентина терма жамоасининг финалдаги ҳаракатларини баҳолар экан, ўта кескин иборалардан фойдаланди.

«Келинг, очиғини айтайлик: улар жуда ёмон ўйнашди. Шунча вақт чидаб беришгани учун таҳсин айтиш керак, холос», — деди Невилл.

Собиқ футболчи кейинги фикрларида ҳам жамоа ўйинини қаттиқ танқид қилиб, кўрилган футболни «жуда кучсиз» деб атади.

120 дақиқада бирорта аниқ зарба бўлмади

Аргентина Испанияга қарши финалда ҳужумда катта қийинчиликка дуч келди. Скалони жамоаси асосий ва қўшимча вақт давомида рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба йўллай олмади.

Испания эса учрашувдаги ягона голни киритиб, 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Кўрсаткич

Натижа

Якуний ҳисоб

Испания — Аргентина 1:0

Ўйин давомийлиги

120 дақиқа

Аргентинанинг аниқ зарбалари

0 та

Невилл учун айнан ҳужумдаги самарасизлик Аргентинанинг энг катта муаммоси бўлган.

Жамоавий «кимё» Аргентинани олдинга олиб борган

Шу билан бирга, Невилл Аргентина терма жамоасининг кучли томонларини ҳам тилга олди. У жамоа ичидаги ўзаро ишонч, бирдамлик ва курашувчанликни юқори баҳолади.

«Баъзан улар ёмон ўйнашарди, аммо жамоа ичидаги ажойиб “кимё” ва жанговар руҳ эвазига олдинга одимлашарди», — деди у.

Унинг фикрича, Аргентина турнир давомида ҳар доим ҳам юқори сифатли футбол кўрсатмаган, аммо мураккаб вазиятларда жамоа сифатида бирлаша олган.

Невилл ҳужум етакчисининг таъсирини таъкидлади

Собиқ англиялик футболчи Аргентина ҳужумида жамоани ўз ортидан эргаштира оладиган фавқулодда иқтидорли ўйинчи борлигини ҳам қайд этди.

Невиллнинг фикрича, ушбу етакчисиз Аргентина учун мусобақанинг ҳатто ярим финал босқичигача етиб келиш ҳам анча қийин бўларди.

Бироқ Жаҳон чемпионати финалида ҳатто индивидуал маҳорат ҳам Испаниянинг тартибли ҳимоясини ёриб ўтишга ёрдам бера олмади.

Финалдаги ўйин Аргентина ютуқларини сояда қолдирадими?

Аргентина финалгача етиб келган бўлса-да, ҳал қилувчи баҳсдаги ҳужумкор кўрсаткичлар жамоага нисбатан танқидларни кучайтирди.

Невиллнинг кескин чиқиши ҳам шу қарама-қаршиликни акс эттиради: бир томонда финалгача етиб келган жанговар жамоа, иккинчи томонда эса 120 дақиқада аниқ зарбасиз қолган ҳужум.

Сизнингча, Аргентина финалда ҳақиқатан ҳам жуда ёмон ўйнадими ёки Испания шунчалик кучли ҳаракат қилдими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

Гари НевиллАргентинаИспанияЛионель Скалони
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди