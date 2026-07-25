Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқда
Буюк Британиядаги Гриmsторпе Кастле қасрида навбатдаги "Фестивал оф те Унехсептионал" (ФотУ) тадбири ўз ишини бошламоқда. Ҳагертй УК суғурта компанияси томонидан ташкил этилган ушбу ўзига хос кўргазма бир пайтлар кўчаларимизда оддий ҳол бўлган, аммо бугунги кунда камёб классикага айланган оммавий автомобилларни улуғлашга бағишланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу тадбирнинг асосий фарқи шундаки, унда ҳашаматли суперкарлар ёки қимматбаҳо коллекция машиналари эмас, балки оддий ишчилар ва ўрта қатлам вакиллари ҳайдаган камтарона моделлар иштирок этади. Иштирокчилар учун қатъий талаблар белгиланган: кўргазма майдонига фақат 1971-йилдан 2001-йилгача бўлган даврда ишлаб чиқарилган ва иложи борича заводдан энг содда комплектацияда чиққан автомобиллар киритилади.
Оддийликнинг жозибаси ва Конкоурс де лъОрдинаиреФестивалнинг энг муҳим қисми бу Конкоурс де лъОрдинаире танловидир. Бу ерда ҳакамлар автомобилнинг қанчалик қимматлигига эмас, балки унинг асл ҳолатда қанчалик яхши сақланганига эътибор беришади. Кўпинча 800 фунт стерлинг атрофида сотиб олиш мумкин бўлган эски Ford Escort, Аустин Метро ёки Peugeot 205 каби моделлар ушбу тадбирнинг ҳақиқий юлдузларига айланади.
Ўзбекистон автомобил бозори нуқтаи назаридан қараганда, ушбу фестивал фалсафаси бизга ҳам бегона эмас. Мамлакатимиз йўлларида узоқ йиллар хизмат қилган ва ҳали ҳам учрайдиган Даевоо Nexia ёки Тико каби моделлар ҳам келажакда мана шундай классик мақомига эга бўлиши мумкин. Британиядаги ушбу тадбир автомобил нафақат ҳашамат белгиси, балки инсон ҳаётининг бир қисми эканлигини эслатиб туради.
Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, замонавий автомобиллар технологик жиҳатдан мукаммал бўлса-да, 70-90-йилларнинг содда машиналарида ўзига хос руҳ ва носталгия мавжуд. Фестивалга ташриф буюрувчилар ўзларининг биринчи автомобилларини ёки болаликда ота-оналари ҳайдаган машиналарни кўриб, ўтмишга саёҳат қилиш имкониятига эга бўладилар.
Ҳагертй маълумотларига кўра, бундай "оддий" классик автомобилларга қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бунинг сабаби шундаки, уларни сақлаш ва таъмирлаш нисбатан арзон, шу билан бирга улар эгасига ҳақиқий ҳайдаш завқини ва ўзига хосликни тақдим эта олади. Бугунги кунда 1000 доллардан камроқ маблағ эвазига ҳам ҳақиқий тарихий қийматга эга транспорт воситасини сотиб олиш имконияти мавжудлиги кўплаб ёш коллекционерларни ўзига жалб қилмоқда.
…