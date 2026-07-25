Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқда

·30·Авто
Фестивал оф те Унехсептионал: Оддий автомобилларнинг ноёб байрами қайтмоқда

Буюк Британиядаги Гриmsторпе Кастле қасрида навбатдаги "Фестивал оф те Унехсептионал" (ФотУ) тадбири ўз ишини бошламоқда. Ҳагертй УК суғурта компанияси томонидан ташкил этилган ушбу ўзига хос кўргазма бир пайтлар кўчаларимизда оддий ҳол бўлган, аммо бугунги кунда камёб классикага айланган оммавий автомобилларни улуғлашга бағишланган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу тадбирнинг асосий фарқи шундаки, унда ҳашаматли суперкарлар ёки қимматбаҳо коллекция машиналари эмас, балки оддий ишчилар ва ўрта қатлам вакиллари ҳайдаган камтарона моделлар иштирок этади. Иштирокчилар учун қатъий талаблар белгиланган: кўргазма майдонига фақат 1971-йилдан 2001-йилгача бўлган даврда ишлаб чиқарилган ва иложи борича заводдан энг содда комплектацияда чиққан автомобиллар киритилади.

Оддийликнинг жозибаси ва Конкоурс де лъОрдинаире

Фестивалнинг энг муҳим қисми бу Конкоурс де лъОрдинаире танловидир. Бу ерда ҳакамлар автомобилнинг қанчалик қимматлигига эмас, балки унинг асл ҳолатда қанчалик яхши сақланганига эътибор беришади. Кўпинча 800 фунт стерлинг атрофида сотиб олиш мумкин бўлган эски Ford Escort, Аустин Метро ёки Peugeot 205 каби моделлар ушбу тадбирнинг ҳақиқий юлдузларига айланади.

Ўзбекистон автомобил бозори нуқтаи назаридан қараганда, ушбу фестивал фалсафаси бизга ҳам бегона эмас. Мамлакатимиз йўлларида узоқ йиллар хизмат қилган ва ҳали ҳам учрайдиган Даевоо Nexia ёки Тико каби моделлар ҳам келажакда мана шундай классик мақомига эга бўлиши мумкин. Британиядаги ушбу тадбир автомобил нафақат ҳашамат белгиси, балки инсон ҳаётининг бир қисми эканлигини эслатиб туради.

Ташкилотчиларнинг сўзларига кўра, замонавий автомобиллар технологик жиҳатдан мукаммал бўлса-да, 70-90-йилларнинг содда машиналарида ўзига хос руҳ ва носталгия мавжуд. Фестивалга ташриф буюрувчилар ўзларининг биринчи автомобилларини ёки болаликда ота-оналари ҳайдаган машиналарни кўриб, ўтмишга саёҳат қилиш имкониятига эга бўладилар.

Ҳагертй маълумотларига кўра, бундай "оддий" классик автомобилларга қизиқиш йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бунинг сабаби шундаки, уларни сақлаш ва таъмирлаш нисбатан арзон, шу билан бирга улар эгасига ҳақиқий ҳайдаш завқини ва ўзига хосликни тақдим эта олади. Бугунги кунда 1000 доллардан камроқ маблағ эвазига ҳам ҳақиқий тарихий қийматга эга транспорт воситасини сотиб олиш имконияти мавжудлиги кўплаб ёш коллекционерларни ўзига жалб қилмоқда.

АвтомобилКлассикаФестивалҲагертйРетро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиКеча, 21:56Lada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиLada Vesta НГ янги босқичда: 180 от кучига эга турбо двигател ва механик узатмалар қутисиКеча, 04:27Автомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларАвтомобил саноати тарихидаги энг ғалати ва унутилган аксессуарларКеча, 03:21Geely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этдиGeely компанияси 1129 от кучига эга Galaxy Баттлешип 700 йўлтанламасини тақдим этди24.07, 22:50Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24.07, 15:57Zeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокландиZeekr 9X Қозоғистонда «кўр» бўлиб қолди: Хитойдан ташқарида функциялар блокланди24.07, 14:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан