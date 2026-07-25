ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?

·191·Спорт
ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?

ФИФА 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этган терма жамоаларнинг умумий якуний жадвалини эълон қилди. Турнир ғолиби Испания биринчи ўринни эгаллаган бўлса, финалчи Аргентина иккинчи, Англия эса учинчи поғонадан жой олди.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионати иштирокини умумий рейтингнинг 44-ўрнида якунлади.

Якуний ўринлар қандай аниқланди?

ФИФА жадвални шакллантиришда, аввало, ҳар бир терма жамоа мусобақанинг қайси босқичигача етиб борганини ҳисобга олган. Турнирда узоқроқ иштирок этган жамоа рейтингда юқорироқ ўринга жойлаштирилган.

Бир хил босқичда мусобақани тарк этган терма жамоалар қуйидаги мезонлар асосида сараланган:

  1. Барча ўйинларда тўпланган умумий очколар;

  2. Умумий тўплар нисбати;

  3. Киритилган голлар сони;

  4. Барча кўрсаткичлар тенг бўлса, жамоаларга бир хил ўрин берилиши.

Пенальтилар сериясигача етиб борган учрашувлар ушбу ҳисоб-китобда дуранг натижа сифатида қабул қилинган.

Испания чемпион, Аргентина иккинчи

Жаҳон чемпионати ғолиби Испания умумий рейтингда ҳам етакчилик қилди. Финалда ютқазган Аргентина иккинчи, Англия ва Франция эса кучли тўртликни якунлади.

Биринчи ўнлик қуйидагича:

Ўрин

Терма жамоа

1

Испания

2

Аргентина

3

Англия

4

Франция

5

Норвегия

6

Бельгия

7

Марокаш, Швейцария

8

Мексика

9

Колумбия

10

Бразилия

Ўзбекистон қайси жамоалардан юқори турди?

Ўзбекистон терма жамоаси ФИФАнинг якуний жадвалида 44-ўринни эгаллади. Миллий жамоа Тунис ва Ироқдан юқори, Гаити ва Иорданиядан кейинги поғонадан жой олди.

Ўзбекистоннинг илк жаҳон чемпионатидаги якуний қўшнилари:

Ўрин

Терма жамоа

41

Панама

42

Иордания

43

Гаити

44

Ўзбекистон

45

Тунис

46

Ироқ

ЖЧ–2026нинг тўлиқ якуний жадвали

1–16-ўринлар:

  1. Испания

  2. Аргентина

  3. Англия

  4. Франция

  5. Норвегия

  6. Бельгия

  7. Марокаш, Швейцария

  8. Мексика

  9. Колумбия

  10. Бразилия

  11. АҚШ

  12. Португалия

  13. Канада

  14. Миср

  15. Парагвай

  16. Нидерландия

17–32-ўринлар:

  1. Германия

  2. Кот-д’Ивуар

  3. Хорватия

  4. Япония

  5. Австралия

  6. Конго Демократик Республикаси

  7. Гана

  8. Эквадор, Жанубий Африка Республикаси

  9. Швеция

  10. Австрия

  11. Босния ва Hzеговина

  12. Жазоир

  13. Сенегал

  14. Кабо-Верде

  15. Эрон

  16. Жанубий Корея

33–46-ўринлар:

  1. Туркия

  2. Шотландия

  3. Уругвай

  4. Саудия Арабистони

  5. Чехия

  6. Янги Зеландия

  7. Қатар

  8. Кюрасао

  9. Панама

  10. Иордания

  11. Гаити

  12. Ўзбекистон

  13. Тунис

  14. Ироқ

Ўзбекистон учун тарихий тажриба

44-ўрин юқори натижа бўлмаслиги мумкин, аммо бу Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионати финал босқичидаги илк иштироки сифатида тарихда қолади.

Мусобақада орттирилган тажриба, йўл қўйилган хатолар ва кучли рақибларга қарши ўйинлар кейинги турнирларга тайёргарликда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ–2026даги иштирокини қандай баҳолаш мумкин? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.

ФИФАИспанияАргентинаАнглияЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди