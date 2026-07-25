ЖЧ–2026 якуний рейтинги: Ўзбекистон нечанчи ўринни эгаллади?
ФИФА 2026 йилги жаҳон чемпионатида иштирок этган терма жамоаларнинг умумий якуний жадвалини эълон қилди. Турнир ғолиби Испания биринчи ўринни эгаллаган бўлса, финалчи Аргентина иккинчи, Англия эса учинчи поғонадан жой олди.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихидаги илк жаҳон чемпионати иштирокини умумий рейтингнинг 44-ўрнида якунлади.
Якуний ўринлар қандай аниқланди?
ФИФА жадвални шакллантиришда, аввало, ҳар бир терма жамоа мусобақанинг қайси босқичигача етиб борганини ҳисобга олган. Турнирда узоқроқ иштирок этган жамоа рейтингда юқорироқ ўринга жойлаштирилган.
Бир хил босқичда мусобақани тарк этган терма жамоалар қуйидаги мезонлар асосида сараланган:
Барча ўйинларда тўпланган умумий очколар;
Умумий тўплар нисбати;
Киритилган голлар сони;
Барча кўрсаткичлар тенг бўлса, жамоаларга бир хил ўрин берилиши.
Пенальтилар сериясигача етиб борган учрашувлар ушбу ҳисоб-китобда дуранг натижа сифатида қабул қилинган.
Испания чемпион, Аргентина иккинчи
Жаҳон чемпионати ғолиби Испания умумий рейтингда ҳам етакчилик қилди. Финалда ютқазган Аргентина иккинчи, Англия ва Франция эса кучли тўртликни якунлади.
Биринчи ўнлик қуйидагича:
Ўрин
Терма жамоа
1
Испания
2
Аргентина
3
Англия
4
Франция
5
Норвегия
6
Бельгия
7
Марокаш, Швейцария
8
Мексика
9
Колумбия
10
Бразилия
Ўзбекистон қайси жамоалардан юқори турди?
Ўзбекистон терма жамоаси ФИФАнинг якуний жадвалида 44-ўринни эгаллади. Миллий жамоа Тунис ва Ироқдан юқори, Гаити ва Иорданиядан кейинги поғонадан жой олди.
Ўзбекистоннинг илк жаҳон чемпионатидаги якуний қўшнилари:
Ўрин
Терма жамоа
41
Панама
42
Иордания
43
Гаити
44
Ўзбекистон
45
Тунис
46
Ироқ
ЖЧ–2026нинг тўлиқ якуний жадвали
1–16-ўринлар:
Испания
Аргентина
Англия
Франция
Норвегия
Бельгия
Марокаш, Швейцария
Мексика
Колумбия
Бразилия
АҚШ
Португалия
Канада
Миср
Парагвай
Нидерландия
17–32-ўринлар:
Германия
Кот-д’Ивуар
Хорватия
Япония
Австралия
Конго Демократик Республикаси
Гана
Эквадор, Жанубий Африка Республикаси
Швеция
Австрия
Босния ва Hzеговина
Жазоир
Сенегал
Кабо-Верде
Эрон
33–46-ўринлар:
Туркия
Шотландия
Уругвай
Чехия
Янги Зеландия
Қатар
Кюрасао
Панама
Иордания
Гаити
Ўзбекистон
Тунис
Ироқ
Ўзбекистон учун тарихий тажриба
44-ўрин юқори натижа бўлмаслиги мумкин, аммо бу Ўзбекистон миллий терма жамоасининг жаҳон чемпионати финал босқичидаги илк иштироки сифатида тарихда қолади.
Мусобақада орттирилган тажриба, йўл қўйилган хатолар ва кучли рақибларга қарши ўйинлар кейинги турнирларга тайёргарликда муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоасининг ЖЧ–2026даги иштирокини қандай баҳолаш мумкин? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг.
…