Starlink тармоғи кенгаймоқда: Дунёнинг энг чекка нуқталаридан бири интернетга уланди

·57·Техно
Starlink тармоғи кенгаймоқда: Дунёнинг энг чекка нуқталаридан бири интернетга уланди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети қамровини кенгайтиришда давом этмоқда. Навбатдаги муҳим қадам сифатида Жанубий Атлантика океанининг қоқ марказида жойлашган, дунёдаги энг чекка аҳоли пунктларидан бири ҳисобланган Вознесение ороли юқори тезликдаги интернет тармоғига уланди. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания баёнотига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вознесение ороли ўзининг географик жойлашуви билан ажралиб туради. У материклардан минглаб километр узоқликда жойлашгани сабабли, бу ерда анъанавий оптик толали кабеллар ёки ерусти телекоммуникация инфратузилмасини барпо этиш техник жиҳатдан мураккаб ва иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушар эди. Starlink лойиҳаси айнан мана шундай бориш қийин бўлган ҳудудлар учун ягона самарали ечимга айланмоқда.

Глобал қамров сари яна бир қадам

SpaceX тасдиқлашича, эндиликда оролнинг бутун ҳудудида, жумладан, унинг пойтахти ва асосий порти ҳисобланган Жоржтаун шаҳрида ҳам паст кечикиш вақтига (латенкй) эга бўлган юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш мумкин. Бу маҳаллий аҳоли, тадқиқотчилар ва сайёҳлар учун жаҳон ахборот маконига тўлиқ интеграциялашиш имконини беради.

Компания мутахассисларининг таъкидлашича, Starlink хизматининг ушбу ҳудудда ишга туширилиши SpaceX компаниясининг бутун сайёра бўйлаб узлуксиз алоқани таъминлаш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ компания Ҳинд океанидаги Сейшел ороллари архипелагида ҳам ўз хизматларини йўлга қўйган эди. Бу каби лойиҳалар сунъий йўлдош технологиялари рақамли тенгсизликни бартараф этишда қанчалик муҳим эканини исботламоқда.

Ўзбекистон шароитида ҳам Starlink технологиясига қизиқиш юқори. Мамлакатимизнинг тоғли ва чекка қишлоқларида сифатли алоқа ўрнатиш масаласи долзарб бўлиб қолаётган бир пайтда, SpaceX каби компанияларнинг глобал фаоллиги келажакда минтақавий алоқа сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Ҳозирги кунда Starlink паст орбитали сунъий йўлдошлар туркуми орқали дунёнинг ўнлаб мамлакатларида миллионлаб фойдаланувчиларга хизмат кўрсатмоқда. Компания ҳар ой янги ҳудудларни ўз харитасига қўшиб, анъанавий провайдерлар етиб бора олмайдиган нуқталарда интернет инқилобини амалга оширмоқда.

StarlinkSpaceXИнтернетТехнологияElon Musk
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб