Starlink тармоғи кенгаймоқда: Дунёнинг энг чекка нуқталаридан бири интернетга уланди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси ўзининг Starlink сунъий йўлдош интернети қамровини кенгайтиришда давом этмоқда. Навбатдаги муҳим қадам сифатида Жанубий Атлантика океанининг қоқ марказида жойлашган, дунёдаги энг чекка аҳоли пунктларидан бири ҳисобланган Вознесение ороли юқори тезликдаги интернет тармоғига уланди. Бу ҳақда ixbt.com нашри компания баёнотига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Вознесение ороли ўзининг географик жойлашуви билан ажралиб туради. У материклардан минглаб километр узоқликда жойлашгани сабабли, бу ерда анъанавий оптик толали кабеллар ёки ерусти телекоммуникация инфратузилмасини барпо этиш техник жиҳатдан мураккаб ва иқтисодий жиҳатдан жуда қимматга тушар эди. Starlink лойиҳаси айнан мана шундай бориш қийин бўлган ҳудудлар учун ягона самарали ечимга айланмоқда.
Глобал қамров сари яна бир қадамSpaceX тасдиқлашича, эндиликда оролнинг бутун ҳудудида, жумладан, унинг пойтахти ва асосий порти ҳисобланган Жоржтаун шаҳрида ҳам паст кечикиш вақтига (латенкй) эга бўлган юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш мумкин. Бу маҳаллий аҳоли, тадқиқотчилар ва сайёҳлар учун жаҳон ахборот маконига тўлиқ интеграциялашиш имконини беради.
Компания мутахассисларининг таъкидлашича, Starlink хизматининг ушбу ҳудудда ишга туширилиши SpaceX компаниясининг бутун сайёра бўйлаб узлуксиз алоқани таъминлаш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ компания Ҳинд океанидаги Сейшел ороллари архипелагида ҳам ўз хизматларини йўлга қўйган эди. Бу каби лойиҳалар сунъий йўлдош технологиялари рақамли тенгсизликни бартараф этишда қанчалик муҳим эканини исботламоқда.
Ўзбекистон шароитида ҳам Starlink технологиясига қизиқиш юқори. Мамлакатимизнинг тоғли ва чекка қишлоқларида сифатли алоқа ўрнатиш масаласи долзарб бўлиб қолаётган бир пайтда, SpaceX каби компанияларнинг глобал фаоллиги келажакда минтақавий алоқа сифатига ҳам ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Ҳозирги кунда Starlink паст орбитали сунъий йўлдошлар туркуми орқали дунёнинг ўнлаб мамлакатларида миллионлаб фойдаланувчиларга хизмат кўрсатмоқда. Компания ҳар ой янги ҳудудларни ўз харитасига қўшиб, анъанавий провайдерлар етиб бора олмайдиган нуқталарда интернет инқилобини амалга оширмоқда.
…