Elon Musk Starship кемасининг янги иссиқлик ҳимоя қатламини юқори баҳолади

·125·Техно
Elon Musk Starship кемасининг янги иссиқлик ҳимоя қатламини юқори баҳолади

SpaceX компанияси асосчиси Elon Musk Starship космик кемасининг сўнгги синовларидан кейин унинг иссиқликдан ҳимоя қилиш тизими сезиларли даражада яхшиланганини маълум қилди. Миллиардер Фlight 10 дан Фlight 13 гача бўлган парвозларни ўзаро қиёслар экан, янги авлод қопламаси ҳақида “у ажойиб кўринишга эга” дея ижобий фикр билдирди. Бу ўзгариш коинотга кўп марта учиб-тушадиган транспорт тизимини яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва турли синов босқичларини акс эттирган суратлар SpaceX муҳандислари иссиқлик ҳимояси устида улкан ҳажмдаги ишни амалга оширганини кўрсатмоқда. Хусусан, Фlight 10 синовидан сўнг кеманинг корпусида кучли қизиш асоратлари, тўқ сариқ доғлар ва ҳимоя плиталарининг шикастлангани яққол кўзга ташланган эди. Бироқ Фlight 13 парвозидан кейин кеманинг сирти деярли ўзгармаган ва бир текис қора рангни сақлаб қолган.

Технологик тараққиёт ва Starship V3 имкониятлари

Иссиқлик экранини такомиллаштириш Starship дастурининг энг муҳим стратегик босқичларидан бири ҳисобланади. Кема атмосферага жуда юқори тезликда кириб келганида ҳосил бўладиган экстремал ҳароратга бардош бериши шарт. Агар ушбу тизим мукаммал ишламаса, кемани қайта ишлатиш имконсиз бўлади, бу эса SpaceX компаниясининг Марс ва ойга парвозларни арзонлаштириш режасига зид келади.

ixbt.com маълумотига кўра, Starship кемасининг 13-синов парвози (Фlight 13) 24-июль куни Техасдаги Starbase полигонидан муваффақиятли амалга оширилди. Бу синов Starship V3 деб аталувчи янгиланган версиянинг иккинчи парвози сифатида тарихга кирди. Кеманинг янги модификацияси нафақат мустаҳкамлиги, балки аэродинамик хусусиятлари билан ҳам аввалгиларидан ажралиб туради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, иссиқлик плиталарининг чидамлилиги ошиши кемани парвозлар орасида техник кўрикдан ўтказиш вақтини қисқартиради. Бу эса келажакда Starship кемаларини худди самолётлар каби кунига бир неча марта коинотга учириш имконини беради. Elon Musk айнан шу мақсадни ўзининг асосий миссияси деб билади.

Ҳозирда SpaceX жамоаси олинган маълумотларни таҳлил қилишда давом этмоқда. Навбатдаги парвозларда иссиқлик ҳимояси янада оғирроқ шароитларда синовдан ўтказилиши кутилмоқда. Мазкур ютуқлар нафақат АҚШ аэрокосмик саноати, балки бутун дунё учун сайёралараро транспорт тизимини шакллантиришда пойдевор бўлиб хизмат қилади.

SpaceXElon MuskStarshipКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб