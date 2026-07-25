Elon Musk Starship кемасининг янги иссиқлик ҳимоя қатламини юқори баҳолади
SpaceX компанияси асосчиси Elon Musk Starship космик кемасининг сўнгги синовларидан кейин унинг иссиқликдан ҳимоя қилиш тизими сезиларли даражада яхшиланганини маълум қилди. Миллиардер Фlight 10 дан Фlight 13 гача бўлган парвозларни ўзаро қиёслар экан, янги авлод қопламаси ҳақида “у ажойиб кўринишга эга” дея ижобий фикр билдирди. Бу ўзгариш коинотга кўп марта учиб-тушадиган транспорт тизимини яратиш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган ва турли синов босқичларини акс эттирган суратлар SpaceX муҳандислари иссиқлик ҳимояси устида улкан ҳажмдаги ишни амалга оширганини кўрсатмоқда. Хусусан, Фlight 10 синовидан сўнг кеманинг корпусида кучли қизиш асоратлари, тўқ сариқ доғлар ва ҳимоя плиталарининг шикастлангани яққол кўзга ташланган эди. Бироқ Фlight 13 парвозидан кейин кеманинг сирти деярли ўзгармаган ва бир текис қора рангни сақлаб қолган.
Технологик тараққиёт ва Starship V3 имкониятлариИссиқлик экранини такомиллаштириш Starship дастурининг энг муҳим стратегик босқичларидан бири ҳисобланади. Кема атмосферага жуда юқори тезликда кириб келганида ҳосил бўладиган экстремал ҳароратга бардош бериши шарт. Агар ушбу тизим мукаммал ишламаса, кемани қайта ишлатиш имконсиз бўлади, бу эса SpaceX компаниясининг Марс ва ойга парвозларни арзонлаштириш режасига зид келади.
ixbt.com маълумотига кўра, Starship кемасининг 13-синов парвози (Фlight 13) 24-июль куни Техасдаги Starbase полигонидан муваффақиятли амалга оширилди. Бу синов Starship V3 деб аталувчи янгиланган версиянинг иккинчи парвози сифатида тарихга кирди. Кеманинг янги модификацияси нафақат мустаҳкамлиги, балки аэродинамик хусусиятлари билан ҳам аввалгиларидан ажралиб туради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, иссиқлик плиталарининг чидамлилиги ошиши кемани парвозлар орасида техник кўрикдан ўтказиш вақтини қисқартиради. Бу эса келажакда Starship кемаларини худди самолётлар каби кунига бир неча марта коинотга учириш имконини беради. Elon Musk айнан шу мақсадни ўзининг асосий миссияси деб билади.
Ҳозирда SpaceX жамоаси олинган маълумотларни таҳлил қилишда давом этмоқда. Навбатдаги парвозларда иссиқлик ҳимояси янада оғирроқ шароитларда синовдан ўтказилиши кутилмоқда. Мазкур ютуқлар нафақат АҚШ аэрокосмик саноати, балки бутун дунё учун сайёралараро транспорт тизимини шакллантиришда пойдевор бўлиб хизмат қилади.
…