SpaceX муваффақияти: Starship кемаси илк бор океанга бутун ҳолда қўнди

·54·Техно
SpaceX муваффақияти: Starship кемаси илк бор океанга бутун ҳолда қўнди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилиш тарихида муҳим бурилиш ясади. Фlight 13 синов парвози доирасида Starship космик кемаси коинотдан қайтганидан сўнг Ҳинд океанига муваффақиятли қўнди ва биринчи марта ўз бутунлигини сақлаб қолди. Ушбу ютуқ тўлиқ қайта фойдаланиладиган транспорт тизимини яратиш йўлидаги энг йирик қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кема двигателлар ёрдамида тормозланиш ва вертикал қўниш маневрини амалга оширгач, сув юзасида сузиб юришда давом этди. Ixbt.com маълумотига кўра, аппарат кутилганидек портлаб кетмади, аксинча, барқарор ҳолатни сақлаб қолди. Гарчи корпуснинг айрим қисмларида кичик аланга кўринган бўлса-да, бу умумий конструкциянинг мустаҳкамлигига путур етказмади.

Телеметрия ва Starlink алоқаси

Мазкур синовнинг ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, Starship океанга тушганидан кейин ҳам Starlink сунъий йўлдош тармоғи орқали телеметрия маълумотларини узатишни тўхтатмади. Бу муҳандисларга реал вақт режимида кеманинг ҳолатини кузатиш ва барча тизимлар қандай ишлаганини таҳлил қилиш имконини берди. Илон Маск ижтимоий тармоқларда кема бутун эканини ва маълумотлар узатишда давом этаётганини тасдиқлади.

Омон қолган Starship эндиликда мутахассислар учун бебаҳо тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилади. Муҳандислар коинотдаги экстремал ҳароратларга қарши турувчи иссиқликдан ҳимоя плиталари, двигателлар ва аэродинамик рулларнинг ҳолатини батафсил ўрганишлари мумкин бўлади. Аввалроқ Илон Маск иссиқликдан ҳимоя қатламининг янги версиясини юқори баҳолаб, кема коинотдан қайтгач ҳам ажойиб кўринишда бўлишини таъкидлаган эди.

Ушбу парвоз нафақат кема конструкциясини, балки SpaceX экотизимидаги бошқа лойиҳаларни ҳам синовдан ўтказди. Хусусан, компания муҳандиси Майкл Николлс 20 та янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини текширишнинг муҳим босқичи муваффақиятли якунланганини маълум қилди. Бу коинотда сунъий интеллект ва алоқа тизимларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда Марс ва Ойга парвозлар нархини сезиларли даражада арзонлаштириши кутилмоқда. Дунёдаги энг қувватли ракета тизимининг қайта фойдаланишга тайёр ҳолатда қайтиши, SpaceX компаниясини ўз мақсадларига янада яқинлаштирди.

SpaceXStarshipElon MuskКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб