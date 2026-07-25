SpaceX муваффақияти: Starship кемаси илк бор океанга бутун ҳолда қўнди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотни тадқиқ қилиш тарихида муҳим бурилиш ясади. Фlight 13 синов парвози доирасида Starship космик кемаси коинотдан қайтганидан сўнг Ҳинд океанига муваффақиятли қўнди ва биринчи марта ўз бутунлигини сақлаб қолди. Ушбу ютуқ тўлиқ қайта фойдаланиладиган транспорт тизимини яратиш йўлидаги энг йирик қадамлардан бири сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кема двигателлар ёрдамида тормозланиш ва вертикал қўниш маневрини амалга оширгач, сув юзасида сузиб юришда давом этди. Ixbt.com маълумотига кўра, аппарат кутилганидек портлаб кетмади, аксинча, барқарор ҳолатни сақлаб қолди. Гарчи корпуснинг айрим қисмларида кичик аланга кўринган бўлса-да, бу умумий конструкциянинг мустаҳкамлигига путур етказмади.
Телеметрия ва Starlink алоқасиМазкур синовнинг ўзига хос жиҳатларидан бири шундаки, Starship океанга тушганидан кейин ҳам Starlink сунъий йўлдош тармоғи орқали телеметрия маълумотларини узатишни тўхтатмади. Бу муҳандисларга реал вақт режимида кеманинг ҳолатини кузатиш ва барча тизимлар қандай ишлаганини таҳлил қилиш имконини берди. Илон Маск ижтимоий тармоқларда кема бутун эканини ва маълумотлар узатишда давом этаётганини тасдиқлади.
Омон қолган Starship эндиликда мутахассислар учун бебаҳо тадқиқот объекти бўлиб хизмат қилади. Муҳандислар коинотдаги экстремал ҳароратларга қарши турувчи иссиқликдан ҳимоя плиталари, двигателлар ва аэродинамик рулларнинг ҳолатини батафсил ўрганишлари мумкин бўлади. Аввалроқ Илон Маск иссиқликдан ҳимоя қатламининг янги версиясини юқори баҳолаб, кема коинотдан қайтгач ҳам ажойиб кўринишда бўлишини таъкидлаган эди.
Ушбу парвоз нафақат кема конструкциясини, балки SpaceX экотизимидаги бошқа лойиҳаларни ҳам синовдан ўтказди. Хусусан, компания муҳандиси Майкл Николлс 20 та янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини текширишнинг муҳим босқичи муваффақиятли якунланганини маълум қилди. Бу коинотда сунъий интеллект ва алоқа тизимларини янада такомиллаштиришга хизмат қилади.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Starship лойиҳасининг муваффақияти келажакда Марс ва Ойга парвозлар нархини сезиларли даражада арзонлаштириши кутилмоқда. Дунёдаги энг қувватли ракета тизимининг қайта фойдаланишга тайёр ҳолатда қайтиши, SpaceX компаниясини ўз мақсадларига янада яқинлаштирди.
…