Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат Эверестга

·0·Дунё
Робот 6200 метрлик Чимборасо вулқони чўққисига чиқди, навбат Эверестга

Технология оламида яна бир муҳим воқеа содир бўлди. Пемба номли гуманоид робот Эквадорда жойлашган Чимборасо вулқони чўққисига муваффақиятли кўтарилиб, 6200 метр баландликдаги тоғни забт этди. Бу ҳақда “Mir24.tv” маълум қилди.

Қайд этилишича, мазкур робот юқори тоғ шароитида муваффақиятли ҳаракатланиб, экстремал муҳитда фаолият юрита оладиган робототехника имкониятларини амалда синовдан ўтказди. Экспедиция келажакда дунёнинг энг баланд нуқтаси ҳисобланган Эверестга чиқиш режасининг муҳим босқичларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Лойиҳада қўлланилган Пемба роботи такомиллаштирилган Unitree G1 модели асосида яратилган бўлиб, мураккаб релъеф ва совуқ иқлим шароитига мослаштирилган. Синовлар давомида робот енгил қияликларда мустақил ҳаракатланган, тик ва техник жиҳатдан қийин ҳудудларда эса экспедиция аъзолари томонидан ёрдам кўрсатилган.

Мутахассислар фикрича, бу синов робот имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириш йўлидаги муҳим амалий тажриба ҳисобланади.

Лойиҳа ташаббускори Пабло Берланга Боемаре таъкидлашича, ушбу экспедиция шунчаки технологик кўргазма эмас. Унинг фикрига кўра, келажакда бундай роботлар экологик мониторинг, ёввойи табиатни кузатиш ва хавфли ҳудудларда маълумот тўплаш ишларида муҳим ўрин тутиши мумкин.

Шу мақсадда робот замонавий камералар, турли сенсорлар ҳамда сунъий интеллект тизимлари билан жиҳозланган.

Маълумки, юқори тоғ шароити роботлар учун жиддий техник қийинчиликларни келтириб чиқаради. Совуқ ҳарорат, кислород миқдорининг камлиги ва об-ҳавонинг кескин ўзгариши батареялар ҳамда электрон тизимлар фаолиятига таъсир кўрсатади. Шу сабабли Пемба учун махсус иссиқлик бошқарув тизимлари ва ҳимоя механизмлари ишлаб чиқилган. Улар аввал Хитойнинг совуқ ҳудудларида муваффақиятли синовдан ўтказилган.

Чимборасодаги муваффақият инсонсимон роботлар нафақат лабораторияларда, балки Ер юзининг энг мураккаб табиий шароитларида ҳам самарали ишлай олишини яна бир бор намоён қилди.

Эндиликда лойиҳа жамоаси роботни Ҳимолай тоғлари, жумладан, Эверест ҳудудига юборишни режалаштирмоқда. Бироқ бу ташаббус ҳозирча тўлиқ амалга оширилмаган. Сабаби, Непалда роботлар иштирокидаги экспедицияларни тартибга солувчи аниқ ҳуқуқий қоидалар ҳали шакллантирилмаган. Шу боис лойиҳа вақтинча тўхтатилган бўлиб, тегишли меъёрлар қабул қилиниши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Толибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиТолибон амалдорларига смартфон ишлатиш тақиқландиБугун, 14:16Федерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиФедерал суд Трамп жорий этган қимматбаҳо виза тўловини бекор қилдиБугун, 12:08Яшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиЯшаш даражаси энг юқори давлатлар маълум бўлдиБугун, 10:22“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилди“Толибон” смартфонларга қарши: айрим ҳудудларда қатъий тақиқ жорий этилдиБугун, 08:20Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБерлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволандиБугун, 08:03300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилдиБугун, 07:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди