НАСАнинг янги Ой миссиясида кимлар иштирок этади?

·0·Дунё
НАСАнинг янги Ой миссиясида кимлар иштирок этади?

АҚШнинг НАСА агентлиги “Артемида-3” Ой миссиясида иштирок этадиган тўрт нафар астронавт номини маълум қилди. Хюстондаги Lydon B. Johnson космик марказида ўтказилган тадбирда америкалик астронавтлар Андре Дуглас, Франк Рубио ва Рэнди Бресник, шунингдек, италиялик Лука Пармитано миссия таркибига киритилгани маълум қилинди.

Аввалроқ Европа космик агентлиги ушбу миссияда иштирок этадиган илк европалик астронавт немис бўлиши мумкинлигини билдирган эди. Бироқ якуний танловда синов учувчиси тажрибасига эга Лука Пармитано афзал кўрилди.

Дастлаб “Артемида-3” доирасида инсонларни Ойга тушириш режалаштирилган эди. Аммо НАСА 2026 йилда миссия концепцияси ўзгарганини маълум қилди. Янги режага кўра, экипаж паст Ер орбитасида қолиб, SpaceX ва Blue Origin компаниялари ишлаб чиқаётган Ой қўниш модуллари билан туташув амалиётларини бажаради.

“Артемида-3” миссияси 2027 йилга режалаштирилган бўлса, НАСАнинг Ойга навбатдаги пилотли қўниши ҳозирча 2028 йилга қолдирилган.

Маълумот учун, жорий йил апрель ойида “Артемида-2” миссияси экипажи Ерга муваффақиятли қайтган ва “Орион” кемаси Ердан 407 минг километр масофагача узоқлашиб, янги рекорд ўрнатган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиХитойлик олимлар инсонга чўчқанинг жигари ва буйрагини кўчириб ўтказдиБугун, 02:18Исроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилдиИсроилдаги ўзбекистонликлар хавфдан огоҳлантирилдиКеча, 18:46БМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиБМТ экспертлари қотиллиги: Конго суди ўлим ҳукмини тасдиқладиКеча, 18:30Си Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиСи Жинпинг КХДРга тарихий икки кунлик давлат ташрифини якунладиКеча, 17:12Япония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиЯпония­да битта айиқ сабабли 94 та мактаб ёпилдиКеча, 15:41Филиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаФилиппинда кучли зилзила: қурбонлар сони ортмоқдаКеча, 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди