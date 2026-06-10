Жанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Жанубий Африканинг Йоханнесбург шаҳрида қуролли отишма содир бўлди. Ensa агентлиги хабарига кўра, ҳодиса 9 июнь куни Кливленд туманида юз берган.
Отишма оқибатида 12 киши ҳалок бўлган, яна 9 киши жароҳатланган. Жабрланганлар шифохонага ётқизилган, уларнинг аҳволи ҳақида ҳозирча батафсил маълумот берилмаган.
Дастлабки маълумотларга кўра, оқ Toyota Quantum автомобилида келган 10 дан ортиқ қуролли шахс аҳолига қарата ўқ узган ва кейин воқеа жойидан қочиб кетган.
Ҳужум сабаблари ҳозирча номаълум. Қуролланган шахслар қўлга олингани ҳақида маълумот берилмаган.
…