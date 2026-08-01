Футбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қарши
FIFA президенти Жанни Инфантинонинг мусобақалар тижорат ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш ҳақидаги таклифи УЕФАнинг кескин норозилигига сабаб бўлди. Европа футбол иттифоқи агар бу режадан воз кечилмаса, Европа терма жамоалари FIFA мусобақаларини, жумладан жаҳон чемпионатини бойкот қилишини маълум қилди. Агар ушбу талаб бажарилмаса, Испания ва Португалия 2030 йилги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишдан воз кечишга тайёр еканлигини билдирди.
Футбол олами мисли кўрилмаган инқироз ёқасида турибди. ФИФА президенти Жанни Инфантинонинг мусобақалар тижорат ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш ҳақидаги баҳсли таклифи УЕФАнинг кескин норозилигига сабаб бўлди. Европа футбол иттифоқи Инфантинога ультиматум қўйди: агар бу режадан воз кечилмаса, Европа терма жамоалари, жумладан амалдаги чемпионлар ҳам ФИФА мусобақаларини, хусусан жаҳон чемпионатини бойкот қилади.
Zamin.uz ушбу тарихий қарама-қаршилик, ЖЧ-2030нинг барбод бўлиш хавфи ва футбол харитасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган воқеалар ривожини таҳлил қилиб тақдим этади.
УЕФАнинг «ядровий» таҳдиди: Урушнинг бошланиши
Ушбу қарама-қаршиликка Жанни Инфантинонинг ФИФА байроғи остидаги мусобақалар, жумладан жаҳон чемпионатларининг тижорат ҳуқуқларини миллиардлаб доллар эвазига хусусий инвесторлар консорциумига бериш ғояси сабаб бўлган. ФИФА раҳбари бу қадамни ташкилот даромадларини ошириш ва футболни ривожлантириш учун зарур деб ҳисобламоқда.
Бироқ, УЕФА ва кўплаб миллий федерациялар буни футболнинг тижоратлашуви ва унинг анъанавий қадриятларини йўқотиши сифатида баҳоламоқда. УЕФА расмий баёнот бериб, агар бу ғоя амалга оширилса, Европа терма жамоалари ФИФА ҳомийлигидаги барча мусобақаларни, жумладан жаҳон чемпионатини ҳам бойкот қилишини маълум қилди. Бу футбол тарихидаги энг шов-шувли ультиматумдир.
ЖЧ-2030 хавф остида: Мезбонларнинг чиқиши
Инқироз фақат гап билан чекланиб қолмаяпти. The Touchline нашри El Espanol манбасига таяниб хабар беришича, агар Инфантино ўз ташаббусидан қайтмаса, Испания ва Португалия 2030 йилги жаҳон чемпионатига мезбонлик қилишдан воз кечишга тайёр. Бу футбол тарихидаги энг шов-шувли воқеалардан бири бўлиши мумкин.
ЖЧ-2030 тарихий аҳамиятга эга бўлиб, у УЕФАнинг икки вакили (Испания, Португалия) ва КАФ (Африка) вакили Марокашда ўтказилиши керак эди. Бундан ташқари, турнирнинг 100 йиллик юбилейи муносабати билан очилиш ўйинлари Уругвай, Парагвай ва Аргентинада ташкил этилиши режалаштирилган. Агар Испания ва Португалия лойиҳадан чиқса, ушбу амбицияли режа бутунлай барбод бўлади. Мезбонликдан воз кечиш турнирнинг бутунлай бекор қилинишига ёки унинг бошқа мамлакатга кўчирилишига олиб келиши мумкин.
ЖЧ-2030 мезбонлиги ва инқироз таҳлили
Кўрсаткич / Тафсилотлар
Таҳлил ва жорий ҳолат
Режалаштирилган Мезбонлар
Испания, Португалия, Марокаш
Юбилей Ўйинлари
Уругвай, Парагвай, Аргентина
Инқироз Сабаби
Инфантинонинг тижорат ҳуқуқларини сотиш таклифи
УЕФА Позицияси
Барча ФИФА мусобақаларини, жумладан ЖЧни бойкот қилиш
Мезбонларнинг (Испания, Португалия) Позицияси
Мезбонликдан воз кечиш таҳдиди (El Espanol бўйича)
Марокаш Позицияси
Номаълум (расмий баёнот берилмаган)
Оқибатлар
ЖЧ-2030 барбод бўлиши, ФИФА ва УЕФАнинг бўлиниши
Хулоса ва Таҳлил: Футболнинг келажаги хавф остида
Жанни Инфантино ва УЕФА ўртасидаги бу қарама-қаршилик футболнинг келажагини белгилаб беради. Ё Инфантино ён беради ва футболни тижоратлашувдан сақлаб қолади, ёки ўз режасини амалга оширишга уриниб, футболни иккига бўлиб юборади. Бу келажакдаги футбол харитасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган вазиятдир. ЖЧ-2030нинг барбод бўлиш хавфи ва Европа гигантларининг бойкоти футбол оламининг стратегик барқарорлигига жиддий зарба бўлади. Ким ғалаба қозонишини ва футболнинг асл моҳияти сақланиб қолишини вақт кўрсатади.
Ушбу муҳим футбол таҳлилини дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ЖЧ-2030даги бу янги бурилиш ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Инфантино ўз режасидан воз кечадими ёки футболнинг бўлинишига рози бўладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…