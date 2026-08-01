Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилди

·10·Авто
Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилди
Қисқача

Xiaomi автомобилсозлик бозорида ўзининг кенг салонли, люкс даражасидаги жиҳозлар ва ҳамёнбоп нархга ега Sky Номад N70 Max йирик гибрид кроссоверини тақдим етди. Ixbt.com хабарига кўра, автомобил таркибидаги ички ёниш двигателига Shell билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус мой туфайли ҳар уч йилда бир марта техник хизмат кўрсатиш талаб етилади.

Xiaomi автомобилсозлик бозорида ўзининг янги йирик гибрид модели — Sky Номад N70 Max кроссовери билан яна бир бор эътиборни тортди. Ушбу автомобил ўзига хос трансформация имкониятларига эга кенг салон, деярли люкс даражасидаги жиҳозлар ва ҳамёнбоп нархи билан бир қаторда, техник хизмат кўрсатиш борасидаги тубдан янги ечимлари билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги гибриднинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири шундаки, унинг таркибидаги ички ёниш двигателига ҳар уч йилда бир марта техник хизмат кўрсатиш талаб этилади. Таққослаш учун, анъанавий бензинли автомобиллар ва одатий гибридларда двигател мойини ҳар йили алмаштириш одатий ҳол саналади.

Мотор мойини алмаштириш даврийлиги нега узайди?

Бундай ўзига хос натижага эришиш учун Xiaomi компанияси Shell билан ҳамкорликда махсус паст вискозители мотор мойини ишлаб чиқди. Ушбу мой айнан двигателнинг фақат электр генератори вазифасини бажаришига мўлжалланган ҳолда яратилган.

Одатий машиналардан фарқли ўлароқ, бу ерда бензинли мотор ғилдиракларни тўғридан-тўғри ҳаракатга келтирмайди ва юклама режимларини доимий равишда ўзгартириб турмайди. Sky Номад N70 Max моделида ички ёниш двигателининг асосий вазифаси фақат аккумуляторни қувватлантиришдан иборат бўлиб, бу ёндашув агрегатнинг эскиришини сезиларли даражада камайтиради.

Техник имкониятлар ва юриш захираси

Мазкур кроссовер ўзининг асосий вақтида тўлақонли электромобил сифатида ҳаракатлана олади. Автомобилнинг орқа приводли версияси 76 кВ·соат сиғимли тяг батаареяси билан жиҳозланган бўлиб, у бензин генераторини ишга туширмасдан КLTC сикли бўйича 505 километргача масофани босиб ўта олади.

Шунингдек, тезкор қувватлаш тизими энергия захирасини тахминан 18 дақиқада тиклаш имконини беради. Натижада, кундалик қатновларда ички ёниш двигателини умуман ёқмаслик ҳам мумкин.

Генератор ва ёнилғи самарадорлиги

Аккумулятор қуввати тугаганда эса жараёнга Ҳарбин Донган томонидан ишлаб чиқарилган 1,5 литрли турбобланган двигател қўшилади. У ғилдираклар билан боғланмаган бўлиб, фақат аккумулятор учун электр токи ишлаб беради.

Xiaomi маълумотларига кўра, мазкур генераторнинг фойдали иш коэффициенти 44 фоиздан ошади ва бир литр ёқилғи эвазига тахминан 4 кВ·соат энергия генерация қилинади. Сиғими 68 литр бўлган ёнилғи баки ҳисобига автомобилнинг умумий юриш захираси КLTC сикли бўйича қарийб 1500 километрни ташкил этади.

Компания вакилларининг фикрича, бундай формат эгаларига аксарият ҳолларда машинадан электромобил сифатида фойдаланиш ҳамда узоқ масофаларга сафар қилишда қувватлаш станциясини қидириб овора бўлмаслик имконини беради. Хитой бозорида Sky Номад N70 Max нархи 260 минг юандан (тахминан 3 миллион рубл) бошланади.

XiaomiSky Номад N70 MaxАвтомобилларГибридХитой машиналари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакМукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакКеча, 19:59Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиMercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиКеча, 17:53Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиСмарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиКеча, 17:30BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиКеча, 15:57Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиXiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиКеча, 15:22Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиYandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этдиКеча, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси