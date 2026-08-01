Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилди
Xiaomi автомобилсозлик бозорида ўзининг кенг салонли, люкс даражасидаги жиҳозлар ва ҳамёнбоп нархга ега Sky Номад N70 Max йирик гибрид кроссоверини тақдим етди. Ixbt.com хабарига кўра, автомобил таркибидаги ички ёниш двигателига Shell билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган махсус мой туфайли ҳар уч йилда бир марта техник хизмат кўрсатиш талаб етилади.
Xiaomi автомобилсозлик бозорида ўзининг янги йирик гибрид модели — Sky Номад N70 Max кроссовери билан яна бир бор эътиборни тортди. Ушбу автомобил ўзига хос трансформация имкониятларига эга кенг салон, деярли люкс даражасидаги жиҳозлар ва ҳамёнбоп нархи билан бир қаторда, техник хизмат кўрсатиш борасидаги тубдан янги ечимлари билан ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги гибриднинг энг қизиқарли жиҳатларидан бири шундаки, унинг таркибидаги ички ёниш двигателига ҳар уч йилда бир марта техник хизмат кўрсатиш талаб этилади. Таққослаш учун, анъанавий бензинли автомобиллар ва одатий гибридларда двигател мойини ҳар йили алмаштириш одатий ҳол саналади.
Мотор мойини алмаштириш даврийлиги нега узайди?Бундай ўзига хос натижага эришиш учун Xiaomi компанияси Shell билан ҳамкорликда махсус паст вискозители мотор мойини ишлаб чиқди. Ушбу мой айнан двигателнинг фақат электр генератори вазифасини бажаришига мўлжалланган ҳолда яратилган.
Одатий машиналардан фарқли ўлароқ, бу ерда бензинли мотор ғилдиракларни тўғридан-тўғри ҳаракатга келтирмайди ва юклама режимларини доимий равишда ўзгартириб турмайди. Sky Номад N70 Max моделида ички ёниш двигателининг асосий вазифаси фақат аккумуляторни қувватлантиришдан иборат бўлиб, бу ёндашув агрегатнинг эскиришини сезиларли даражада камайтиради.
Техник имкониятлар ва юриш захирасиМазкур кроссовер ўзининг асосий вақтида тўлақонли электромобил сифатида ҳаракатлана олади. Автомобилнинг орқа приводли версияси 76 кВ·соат сиғимли тяг батаареяси билан жиҳозланган бўлиб, у бензин генераторини ишга туширмасдан КLTC сикли бўйича 505 километргача масофани босиб ўта олади.
Шунингдек, тезкор қувватлаш тизими энергия захирасини тахминан 18 дақиқада тиклаш имконини беради. Натижада, кундалик қатновларда ички ёниш двигателини умуман ёқмаслик ҳам мумкин.
Генератор ва ёнилғи самарадорлигиАккумулятор қуввати тугаганда эса жараёнга Ҳарбин Донган томонидан ишлаб чиқарилган 1,5 литрли турбобланган двигател қўшилади. У ғилдираклар билан боғланмаган бўлиб, фақат аккумулятор учун электр токи ишлаб беради.
Xiaomi маълумотларига кўра, мазкур генераторнинг фойдали иш коэффициенти 44 фоиздан ошади ва бир литр ёқилғи эвазига тахминан 4 кВ·соат энергия генерация қилинади. Сиғими 68 литр бўлган ёнилғи баки ҳисобига автомобилнинг умумий юриш захираси КLTC сикли бўйича қарийб 1500 километрни ташкил этади.
Компания вакилларининг фикрича, бундай формат эгаларига аксарият ҳолларда машинадан электромобил сифатида фойдаланиш ҳамда узоқ масофаларга сафар қилишда қувватлаш станциясини қидириб овора бўлмаслик имконини беради. Хитой бозорида Sky Номад N70 Max нархи 260 минг юандан (тахминан 3 миллион рубл) бошланади.
…