Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!

·20·Спорт
Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!
Қисқача

Испаниялик таниқли мутахассис ва 2024 йилги Париж Олимпиадаси ғолиби Сантяго Дения Чехия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи етиб тайинланди. У бу лавозимда ЖЧ-2026dagi муваффақияциз иштирокдан сўнг истеъфога чиққан Мирослав Коубекнинг ўрнини егаллади ва Чехия футболи тарихидаги илк хорижлик мураббийга айланди.

Чехия футбол ассоциацияси (FAČR) футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлган тарихий қарорни эълон қилди. Испаниялик таниқли мутахассис, 2024 йилги Париж Олимпиадаси ғолиби Сантяго Дения Чехия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди. Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати расмий маълумот берди.

Янги давр бошланиши: Нима учун айнан Дения?

Бу тайинлов Чехия футболи тарихида янги саҳифа очади, чунки Сантяго Дения терма жамоани бошқарадиган биринчи хорижлик (чехословакиялик бўлмаган) мураббийга айланди. Ушбу лавозимда у ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг истеъфога чиққан Мирослав Коубекнинг ўрнини эгаллади.

FAČR раҳбарияти, хусусан ассоциация президенти Давид Трунда янги мураббийни таништирар экан, Дениянинг улкан тажрибаси ва халқаро миқёсдаги обрўсини алоҳида таъкидлади. Маълум қилинишича, номзодни танлаш жараёнида афсонавий футболчилар Павел Недвед ва Радек Бейбл фаол иштирок этишган.

"Биз халқаро даражада улкан тажрибага ва катта иштиёққа эга мутахассисни қидираётган эдик. Сантяго Дениянинг Испания ёшлар ва Олимпия терма жамоалари билан эришган муваффақиятлари унинг салоҳиятидан далолат беради. Ишонамизки, у Чехия футболини янги босқичга олиб чиқа олади", — деди Давид Трунда.

Мураббийнинг илк таассуротлари: "Чехия жамоасини бошқариш — катта шараф"

Янги бош мураббий сифатида таништирилган Сантяго Дения ўз қувончини яширмади ва берилган имконият учун миннатдорчилик билдирди.

«Бу ерда эканимдан жуда хурсандман. Чехия миллий жамоасини бошқариш имкониятини катта шараф деб биламан ва жуда катта иштиёқ билан иш бошлашни кутяпман. Чехия футболи бой тарихга ва ажойиб анъаналарга эга. Улкан мақсадларга қаратилган лойиҳасига қўшиляпман ва биргаликда муваффақиятларга эришишимизга ишонаман. Энг катта истагим — имкони борича тезроқ ишга киришиш», — деди Дения.

Мутахассис, шунингдек, FAČR раҳбариятининг амбициялари ва жамоанинг ривожланиш режалари унда катта таассурот қолдирганини қўшимча қилди. у Чехия футболининг кучли томонларидан фойдаланган ҳолда, замонавий ва ҳужумкор футбол намойиш этишни мақсад қилган.

Бой тажриба ва чемпионлик менталитети

Сантяго Дения мураббийлик фаолиятини Мадриднинг «Атлетико» клуби тизимида бошлаган. Бироқ унга ҳақиқий шуҳратни Испаниянинг турли ёшдаги терма жамоаларидаги фаолияти келтирди. у Испаниянинг ўсмирлар (U-17), ёшлар (U-19 ва U-21) ҳамда Олимпия жамоаларини бошқариб, халқаро майдонда салмоқли ютуқларга эришган.

Унинг мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин саҳифа — 2024 йилда Испания Олимпия терма жамоаси билан Париж Олимпиадасида олтин медалларни қўлга киритгани бўлди. Бу муваффақият унинг чемпионлик менталитетига эга эканини ва энг юқори даражадаги босим остида ҳам натижа кўрсата олишини исботлади.

Чехия футбол жамоаси ва Сантяго Дения ўртасидаги шартнома икки йилга мўлжалланган бўлиб, уни узайтириш имконияти ҳам кўзда тутилган. Янги мураббий олдига қўйилган асосий вазифа — жамоани Евро-2028 саралаш босқичидан муваффақиятли ўтказиш ва турнирнинг финал босқичида муносиб иштирок этишини таъминлаш. чехиялик мухлислар испаниялик мутахассисдан янги зафарлар ва чиройли ўйинлар кутишмоқда.

Сантьяго ДенияЧехияДавид ТрундаПавел Недвед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиФутбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиБугун, 07:06FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиБугун, 05:32Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаМихаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаБугун, 03:34Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКеча, 21:59Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Кеча, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Кеча, 20:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда