Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!
Испаниялик таниқли мутахассис ва 2024 йилги Париж Олимпиадаси ғолиби Сантяго Дения Чехия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи етиб тайинланди. У бу лавозимда ЖЧ-2026dagi муваффақияциз иштирокдан сўнг истеъфога чиққан Мирослав Коубекнинг ўрнини егаллади ва Чехия футболи тарихидаги илк хорижлик мураббийга айланди.
Чехия футбол ассоциацияси (FAČR) футбол оламида катта шов-шувга сабаб бўлган тарихий қарорни эълон қилди. Испаниялик таниқли мутахассис, 2024 йилги Париж Олимпиадаси ғолиби Сантяго Дения Чехия миллий терма жамоасининг янги бош мураббийи этиб тайинланди. Бу ҳақда ташкилот матбуот хизмати расмий маълумот берди.
Янги давр бошланиши: Нима учун айнан Дения?
Бу тайинлов Чехия футболи тарихида янги саҳифа очади, чунки Сантяго Дения терма жамоани бошқарадиган биринчи хорижлик (чехословакиялик бўлмаган) мураббийга айланди. Ушбу лавозимда у ЖЧ-2026даги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг истеъфога чиққан Мирослав Коубекнинг ўрнини эгаллади.
FAČR раҳбарияти, хусусан ассоциация президенти Давид Трунда янги мураббийни таништирар экан, Дениянинг улкан тажрибаси ва халқаро миқёсдаги обрўсини алоҳида таъкидлади. Маълум қилинишича, номзодни танлаш жараёнида афсонавий футболчилар Павел Недвед ва Радек Бейбл фаол иштирок этишган.
"Биз халқаро даражада улкан тажрибага ва катта иштиёққа эга мутахассисни қидираётган эдик. Сантяго Дениянинг Испания ёшлар ва Олимпия терма жамоалари билан эришган муваффақиятлари унинг салоҳиятидан далолат беради. Ишонамизки, у Чехия футболини янги босқичга олиб чиқа олади", — деди Давид Трунда.
Мураббийнинг илк таассуротлари: "Чехия жамоасини бошқариш — катта шараф"
Янги бош мураббий сифатида таништирилган Сантяго Дения ўз қувончини яширмади ва берилган имконият учун миннатдорчилик билдирди.
«Бу ерда эканимдан жуда хурсандман. Чехия миллий жамоасини бошқариш имкониятини катта шараф деб биламан ва жуда катта иштиёқ билан иш бошлашни кутяпман. Чехия футболи бой тарихга ва ажойиб анъаналарга эга. Улкан мақсадларга қаратилган лойиҳасига қўшиляпман ва биргаликда муваффақиятларга эришишимизга ишонаман. Энг катта истагим — имкони борича тезроқ ишга киришиш», — деди Дения.
Мутахассис, шунингдек, FAČR раҳбариятининг амбициялари ва жамоанинг ривожланиш режалари унда катта таассурот қолдирганини қўшимча қилди. у Чехия футболининг кучли томонларидан фойдаланган ҳолда, замонавий ва ҳужумкор футбол намойиш этишни мақсад қилган.
Бой тажриба ва чемпионлик менталитети
Сантяго Дения мураббийлик фаолиятини Мадриднинг «Атлетико» клуби тизимида бошлаган. Бироқ унга ҳақиқий шуҳратни Испаниянинг турли ёшдаги терма жамоаларидаги фаолияти келтирди. у Испаниянинг ўсмирлар (U-17), ёшлар (U-19 ва U-21) ҳамда Олимпия жамоаларини бошқариб, халқаро майдонда салмоқли ютуқларга эришган.
Унинг мураббийлик фаолиятидаги энг ёрқин саҳифа — 2024 йилда Испания Олимпия терма жамоаси билан Париж Олимпиадасида олтин медалларни қўлга киритгани бўлди. Бу муваффақият унинг чемпионлик менталитетига эга эканини ва энг юқори даражадаги босим остида ҳам натижа кўрсата олишини исботлади.
Чехия футбол жамоаси ва Сантяго Дения ўртасидаги шартнома икки йилга мўлжалланган бўлиб, уни узайтириш имконияти ҳам кўзда тутилган. Янги мураббий олдига қўйилган асосий вазифа — жамоани Евро-2028 саралаш босқичидан муваффақиятли ўтказиш ва турнирнинг финал босқичида муносиб иштирок этишини таъминлаш. чехиялик мухлислар испаниялик мутахассисдан янги зафарлар ва чиройли ўйинлар кутишмоқда.
…