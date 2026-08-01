FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино ташкилотнинг тижорат фаолияти, жумладан Жаҳон чемпионатлари ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш бўйича мунозарали режасидан бутунлай воз кечди. ESPN нашри тарқатган хабарга кўра, мазкур қадам глобал миқёсдаги кескин норозиликлар, UEFA томонидан билдирилган бойкот таҳдиди ҳамда ташкилот ичидаги жиддий исён ортидан амалга оширилди ва бу Инфантинонинг келажагини ҳам хавф остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жанни Инфантино жамоатчилик ва футбол ассоциацияларининг қаттиқ қаршилигидан сўнг, жума куни кечқурун мазкур ташаббус тўхтатилганини тан олди. Аслида, FIFA Форвард Энтерприсе деб номланган 20 миллиард долларлик шўъба корхона ташкил этиш режаси эълон қилинганига атиги уч кун бўлган эди. Ушбу янги тузилма эркаклар ва аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионатлари ҳамда Клублар ўртасидаги мундиал билан боғлиқ тижорат ва тадбирларни бошқариш амалиётини ягона компания остида жамлаши керак эди.
Режанинг молиявий кўлам ва шубҳали томонлариТузилма устидан назорат FIFA қўлида қолиши режалаштирилган бўлса-да, унинг қарийб 20 фоизи хусусий инвесторларга таклиф этилиши ва бунинг эвазига 4,2 миллиард доллар маблағ жалб қилиниши кўзда тутилган эди. Режага кўра, АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридан Джошуа Кушнер (Жаред Кушнернинг укаси) асос солган инвестиция фирмаси ушбу лойиҳанинг асосий сармозадори сифатида кўрилаётган эди.
Бироқ, бу ташаббус футбол оламида дарҳол кескин эътирозларни келтириб чиқарди. FIFA дастлаб мазкур лойиҳа 211 та аъзо ассоциациянинг маслаҳатуви ва кўпчилиги розилиги билан амалга оширилишини қатъий таъкидлаган эди. Бироқ танқидлар тўфони ва UEFA каби нуфузли ташкилотларнинг очиқдан-очиқ бойкот эълон қилиш билан таҳдид қилиши вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.
Ички исён ва якуний қарорТашкилот ичидаги юқори мартабали мулозимлар ва айрим федерациялар ўртасида бошланган очиқ норозиликлар Инфантинонинг ўз мавқеини ҳам хатарга қўйди. Вужудга келган чуқур бўлинишлар ва келишмовчиликлар лойиҳанинг давом этишини имконсиз қилиб қўйди. Жанни Инфантино барча томонларнинг фикрларини диққат билан эшитиб, якуний хулосага келганини билдирди.
“Барча қарашларни диққат билан тинглаганимдан сўнг, ушбу лойиҳа қўллаб-қувватлаш даражасидан қатъий назар, дастлаб олдимизга қўйилган мақсадларга зид бўлган бўлинишларни келтириб чиқаргани ойдинлашди,” — дея таъкидлади FIFA раҳбари. Унинг сўзларига кўра, федерациянинг бош мақсади ҳар доим футболни бирлаштириш ва ривожлантириш бўлган ва шундай бўлиб қолади.
…