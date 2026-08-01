FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди

·0·Спорт
FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечди

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) президенти Жанни Инфантино ташкилотнинг тижорат фаолияти, жумладан Жаҳон чемпионатлари ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш бўйича мунозарали режасидан бутунлай воз кечди. ESPN нашри тарқатган хабарга кўра, мазкур қадам глобал миқёсдаги кескин норозиликлар, UEFA томонидан билдирилган бойкот таҳдиди ҳамда ташкилот ичидаги жиддий исён ортидан амалга оширилди ва бу Инфантинонинг келажагини ҳам хавф остига қўйди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жанни Инфантино жамоатчилик ва футбол ассоциацияларининг қаттиқ қаршилигидан сўнг, жума куни кечқурун мазкур ташаббус тўхтатилганини тан олди. Аслида, FIFA Форвард Энтерприсе деб номланган 20 миллиард долларлик шўъба корхона ташкил этиш режаси эълон қилинганига атиги уч кун бўлган эди. Ушбу янги тузилма эркаклар ва аёллар ўртасидаги Жаҳон чемпионатлари ҳамда Клублар ўртасидаги мундиал билан боғлиқ тижорат ва тадбирларни бошқариш амалиётини ягона компания остида жамлаши керак эди.

Режанинг молиявий кўлам ва шубҳали томонлари

Тузилма устидан назорат FIFA қўлида қолиши режалаштирилган бўлса-да, унинг қарийб 20 фоизи хусусий инвесторларга таклиф этилиши ва бунинг эвазига 4,2 миллиард доллар маблағ жалб қилиниши кўзда тутилган эди. Режага кўра, АҚШнинг Нью-Йорк шаҳридан Джошуа Кушнер (Жаред Кушнернинг укаси) асос солган инвестиция фирмаси ушбу лойиҳанинг асосий сармозадори сифатида кўрилаётган эди.

Бироқ, бу ташаббус футбол оламида дарҳол кескин эътирозларни келтириб чиқарди. FIFA дастлаб мазкур лойиҳа 211 та аъзо ассоциациянинг маслаҳатуви ва кўпчилиги розилиги билан амалга оширилишини қатъий таъкидлаган эди. Бироқ танқидлар тўфони ва UEFA каби нуфузли ташкилотларнинг очиқдан-очиқ бойкот эълон қилиш билан таҳдид қилиши вазиятни тубдан ўзгартириб юборди.

Ички исён ва якуний қарор

Ташкилот ичидаги юқори мартабали мулозимлар ва айрим федерациялар ўртасида бошланган очиқ норозиликлар Инфантинонинг ўз мавқеини ҳам хатарга қўйди. Вужудга келган чуқур бўлинишлар ва келишмовчиликлар лойиҳанинг давом этишини имконсиз қилиб қўйди. Жанни Инфантино барча томонларнинг фикрларини диққат билан эшитиб, якуний хулосага келганини билдирди.

“Барча қарашларни диққат билан тинглаганимдан сўнг, ушбу лойиҳа қўллаб-қувватлаш даражасидан қатъий назар, дастлаб олдимизга қўйилган мақсадларга зид бўлган бўлинишларни келтириб чиқаргани ойдинлашди,” — дея таъкидлади FIFA раҳбари. Унинг сўзларига кўра, федерациянинг бош мақсади ҳар доим футболни бирлаштириш ва ривожлантириш бўлган ва шундай бўлиб қолади.

FIFAЖанни ИнфантиноЖаҳон чемпионатиUEFAФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаМихаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаБугун, 03:34Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКеча, 21:59Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Кеча, 20:25Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Бокудан хушхабар: Мухлиса Машарипова — Жаҳон чемпиони!Кеча, 20:14Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Тарихий зафар: Ўзбекистонлик кўзи ожиз шахматчи Жаҳон чемпиони бўлди!Кеча, 20:12Футбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиФутбол инқилоби: ФИФА Жаҳон чемпионатини 64 та жамоагача кенгайтирмоқчиКеча, 20:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда