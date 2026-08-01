Ироқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ироқнинг Бағдод–Диёла автомобиль йўлида жўжалар ортилган юк машинаси йўл-транспорт ҳодисасига учраб, ағдарилиб кетди. Натижада машинадаги минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетган.
Ҳодиса гувоҳларининг айтишича, айрим ҳайдовчилар жўжаларни босиб кетмаслик учун транспорт воситаларини тўхтатган ва эҳтиёткорлик билан ҳаракатланган. Бу эса йўлнинг айрим қисмларида тирбандлик юзага келишига сабаб бўлган.
Бироқ барча ҳайдовчилар ҳам тўхтамаган. Ҳаракатни давом эттирган автомобиллар остида кўплаб жўжалар нобуд бўлгани айтилмоқда.
Ҳозирча юк машинасининг нима сабабдан ағдарилгани ва ҳайдовчининг аҳволи ҳақида маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…