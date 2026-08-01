Россиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирди

·33·Дунё
Россиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирди
Қисқача

Россиялик аёл йўл четида топиб олган ва оддий мушукча деб ўйлаган кичик қора жонивор аслида қора пантера екани маълум бўлди. Аёл бу ҳолатга қарамай йиртқич ҳайвондан воз кечмай, уни уйида меҳр билан парвариш қила бошлади. Вақт ўтиши билан пантера хонадонда яшайдиган ит билан ҳам тил топишиб, бирга ўйнай бошлади. Мазкур ҳайвонлар иштирокидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб фойдаланувчилар еътиборини тортди.

Россиялик аёл йўл четида қолиб кетган кичик қора жониворни кўриб, уни оддий мушукча деб ўйлаган ва уйига олиб кетган. У жониворни озиқлантириб, меҳр билан парвариш қила бошлаган.

Орадан вақт ўтиб, жониворнинг гавдаси ва ҳаракатлари оддий мушукникидан фарқ қилиши сезилган. Шунда аёл уйида парваришлаётган ҳайвон аслида қора пантера эканини тушунган.

Бу ҳолатга қарамай, у пантерадан воз кечмаган. Вақт ўтиши билан аёл ва жонивор ўртасида яқинлик пайдо бўлган. Пантера хонадондаги ит билан ҳам тил топишиб, у билан бирга ўйнай бошлаган.

Аёл, қора пантера ва ит иштирокидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортди.

Россия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиИроқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиБугун, 05:3720 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилди20 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилдиБугун, 05:33Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!Бугун, 05:24Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиНью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиБугун, 01:34Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБугун, 01:15Жазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиЖазоирда автобус ағдарилиб ўнлаб одамлар қурбон бўлдиБугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда