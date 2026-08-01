Россиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирди
Россиялик аёл йўл четида топиб олган ва оддий мушукча деб ўйлаган кичик қора жонивор аслида қора пантера екани маълум бўлди. Аёл бу ҳолатга қарамай йиртқич ҳайвондан воз кечмай, уни уйида меҳр билан парвариш қила бошлади. Вақт ўтиши билан пантера хонадонда яшайдиган ит билан ҳам тил топишиб, бирга ўйнай бошлади. Мазкур ҳайвонлар иштирокидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб фойдаланувчилар еътиборини тортди.
Россиялик аёл йўл четида қолиб кетган кичик қора жониворни кўриб, уни оддий мушукча деб ўйлаган ва уйига олиб кетган. У жониворни озиқлантириб, меҳр билан парвариш қила бошлаган.
Орадан вақт ўтиб, жониворнинг гавдаси ва ҳаракатлари оддий мушукникидан фарқ қилиши сезилган. Шунда аёл уйида парваришлаётган ҳайвон аслида қора пантера эканини тушунган.
Бу ҳолатга қарамай, у пантерадан воз кечмаган. Вақт ўтиши билан аёл ва жонивор ўртасида яқинлик пайдо бўлган. Пантера хонадондаги ит билан ҳам тил топишиб, у билан бирга ўйнай бошлаган.
Аёл, қора пантера ва ит иштирокидаги видеолар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортди.
…