Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйига спорт, кино ва мусиқа оламининг машҳур вакиллари таклиф етилгани ҳақида шов-шувли рўйхат тарқалди. Тармоқлардаги хабарларга кўра, мазкур рўйхатдан Вин Дизел, Ҳабиб Нурмагомедов, Дрейк, АйШоуСпид, Женнифер Лопес, Рианна, Килиан Мбаппе, Тревис Скотт ва Родриго ўрин олгани айтилмоқда. Бироқ жуфтлик тўй санаси ёки меҳмонлар рўйхати юзасидан расмий баёнот бермаган.
Криштиану Роналду ва Жоржина Родригеснинг тўйи атрофида янги гап-сўзлар пайдо бўлди. Тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, маросимга спорт, кино ва мусиқа оламининг бир қатор машҳур вакиллари таклиф қилинган.
Рўйхатдан Вин Дизель, Ҳабиб Нурмагомедов, Дрейк, АйШоуСпид, Женнифер Лопес, Рианна, Килиан Мбаппе, Трэвис Скотт ва Родриго ўрин олгани айтилмоқда.
Бироқ Роналду ва Жоржина тўй санаси ёки меҳмонлар рўйхати ҳақида расмий баёнот бермаган. Жуфтликнинг тез орада турмуш қуриши ҳақидаги хабарлар ҳамон тахмин даражасида қолмоқда.
Айрим машҳурларга таклифнома юборилгани ҳақидаги аввалги хабарлар ҳам ишончли манбалар томонидан тасдиқланмаган. Шу сабаб тарқалган рўйхатни расмий маълумот сифатида қабул қилишга ҳали эрта.
…