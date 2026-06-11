Хитойда илк бор инсонга чўчқа аъзолари муваффақиятли кўчирилди

·28·Дунё
Хитойда илк бор инсонга чўчқа аъзолари муваффақиятли кўчирилди

Хитойлик олимлар дунёда илк марта мия ўлими қайд этилган инсонга чўчқадан олинган жигар ва буйракларни кўчириб ўтказиш амалиётини муваффақиятли равишда амалга оширди.

Гуанси тиббиёт университети ҳузуридаги иккинчи шифохона шифокорлари раҳбарлигидаги илмий гуруҳ ушбу мураккаб операцияни 53 ёшли эркакда бажарган. Амалиётдан сўнг кўчириб ўтказилган аъзолар беш кун давомида меъёрий тарзда фаолият кўрсатган. Бироқ кейинчалик бемор оиласининг илтимосига биноан тадқиқот тўхтатилган.

Шифокорлар таъкидлашича, ушбу тажриба чўчқанинг бутун жигарини инсон организмига ортотопик усулда кўчириб ўтказиш ҳамда икки томонлама буйрак трансплантациясини амалга ошириш мумкинлигининг дастлабки илмий исботи ҳисобланади.

Ортотопик трансплантация усулида беморнинг зарарланган аъзолари тўлиқ олиб ташланиб, янги органлар уларнинг анатомик жойига ўрнатилиши назарда тутилади.

Олимлар билдиришича, келгусида мия ўлими қайд этилган беморларда ушбу турдаги трансплантация бўйича илмий тадқиқотлар давом эттирилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)Бугун, 08:08Нафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатдиНафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатдиБугун, 08:05Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукЕр остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукКеча, 16:13Туркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиТуркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиКеча, 15:59Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБритания оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиКеча, 11:11Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиМехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиКеча, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди