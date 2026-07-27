4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди

·47·Ўзбекистон
4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтаётган видеоселектор йиғилишида мамлакат ёқилғи-энергетика тизимидаги оғриқли муаммолар, масъул раҳбарлар ва ҳокимларнинг лоқайдлиги кескин танқид остига олинди. Ёз ва қиш мавсумида юзага келаётган оммавий авариялар, трансформаторларнинг ёниб кетиши ва тадбиркорлар чекаётган миллиардлаб зарарлар бўйича аниқ фактлар очиқланди.

Zamin.uz давлат раҳбарининг йиғилишдаги кескин танқидий мулоҳазалари ва очиқланган даҳшатли рақамларни тақдим этади.

1. Июн-июль ойларида 4 мингга яқин авария ва 10 соатлик чироқсизлик

Давлатимиз раҳбари ҳар йили ёз ва қиш мавсумларида ўнлаб подстанцияларда авариялар содир бўлаётгани, юзлаб трансформаторлар юкламани кўтара олмай ёниб кетаётганини алоҳида таъкидлади.

Айниқса, жорий йилнинг июнь-июль ойларининг ўзида мамлакат бўйича 4 мингга яқин авария қайд этилган. Бунинг оқибатида аҳоли ва тадбиркорлар 8-10 соатгача электр энергиясисиз қолишга мажбур бўлган.

Электр таъминотидаги инқироз ва асосий кўрсаткичлар

Кўрсаткич / Ҳолат

Тафсилотлар ва рақамлар

Июн-июль ойларидаги авариялар сони

4 мингга яқин содир бўлган

Аҳоли ва бизнеснинг чироқсиз қолиш вақти

8–10 соатгача содир бўлган

Истеъмол 2 каррадан зиёд ошган ҳудудлар

Ширин шаҳри, Янгиҳаёт, Яккасарой, Оҳангарон

Асосий сабаблар

Раҳбарларнинг лоқайдлиги, юкламани ҳисобга олмаслик ва интизомнинг йўқлиги

2. Истеъмол 2 баробар ошган, аммо ҳокимлар лоқайд

Сўнгги беш йилда Ширин шаҳри, Янгиҳаёт, Яккасарой ва Оҳангарон туманларида электр истеъмоли 2 каррадан зиёд ошган. Бироқ ҳудуд ҳокимлари ва масъул раҳбарлар мавжуд электр тармоқлари бундай кескин юкламани кўтара олмаслигини олдиндан ҳисобга олишмаган.

Тинч ва аварияли ҳудудлар ўртасидаги фарқ:

Барча ҳудудларда деярли бир хил инфратузилма ва тармоқ бўлишига қарамай, айрим туманлар барқарор ишламоқда, бошқаларида эса доимий авариялар юз бермоқда. Бу ҳолат бевосита жойлардаги назорат, талаб ва меҳнат интизомининг турлича экани билан боғлиқ.

3. «Одамлар ва тадбиркорлар тизим раҳбарларининг ишидан мутлақо норози»

Президент Энергетика вазирлиги ва унинг қуйи бўғинларидаги раҳбарларда ижро интизоми ҳамда масъулият етишмаётганини кескин танқид қилди. Ҳар бир узилиш тадбиркорлар ва мамлакат иқтисодиётига қанча зарар келтираётгани ҳисоблаб чиқилмагани, ҳокимлар энергия балансини билмагани сабабли миллиардлаб маблағлар ҳавога учиб кетаётгани кўрсатиб ўтилди.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг кескин баёноти:

«Такрор айтаман: тизимдаги ҳар бир раҳбарнинг қилаётган иши, энг аввало, одамларнинг ҳаётида, турмуш тарзида сезилиши, тадбиркорларнинг мушкулини осон қилиши керак.»

Ушбу муҳим давлат ва иқтисодий янгилигини дўстларингизга юборинг!

Энергетика тизимидаги бу каби оғриқли муаммолар ва узилишлар ҳар бир хонадон ва бизнес эгасига бевосита таъсир қилмоқда.

Ушбу қайнок ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!

Сиз яшаётган ҳудудда ҳам электр узилишлари кўп кузатилмоқдами? Ҳокимлик ва энергетикларнинг ишига қандай баҳо берасиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Шавкат МирзиёевЗамин.узШиринЯнгиҳаётОхангарон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:43Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиЭнергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди