4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтаётган видеоселектор йиғилишида мамлакат ёқилғи-энергетика тизимидаги оғриқли муаммолар, масъул раҳбарлар ва ҳокимларнинг лоқайдлиги кескин танқид остига олинди. Ёз ва қиш мавсумида юзага келаётган оммавий авариялар, трансформаторларнинг ёниб кетиши ва тадбиркорлар чекаётган миллиардлаб зарарлар бўйича аниқ фактлар очиқланди.
Zamin.uz давлат раҳбарининг йиғилишдаги кескин танқидий мулоҳазалари ва очиқланган даҳшатли рақамларни тақдим этади.
1. Июн-июль ойларида 4 мингга яқин авария ва 10 соатлик чироқсизлик
Давлатимиз раҳбари ҳар йили ёз ва қиш мавсумларида ўнлаб подстанцияларда авариялар содир бўлаётгани, юзлаб трансформаторлар юкламани кўтара олмай ёниб кетаётганини алоҳида таъкидлади.
Айниқса, жорий йилнинг июнь-июль ойларининг ўзида мамлакат бўйича 4 мингга яқин авария қайд этилган. Бунинг оқибатида аҳоли ва тадбиркорлар 8-10 соатгача электр энергиясисиз қолишга мажбур бўлган.
Электр таъминотидаги инқироз ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткич / Ҳолат
Тафсилотлар ва рақамлар
Июн-июль ойларидаги авариялар сони
4 мингга яқин содир бўлган
Аҳоли ва бизнеснинг чироқсиз қолиш вақти
8–10 соатгача содир бўлган
Истеъмол 2 каррадан зиёд ошган ҳудудлар
Асосий сабаблар
Раҳбарларнинг лоқайдлиги, юкламани ҳисобга олмаслик ва интизомнинг йўқлиги
2. Истеъмол 2 баробар ошган, аммо ҳокимлар лоқайд
Сўнгги беш йилда Ширин шаҳри, Янгиҳаёт, Яккасарой ва Оҳангарон туманларида электр истеъмоли 2 каррадан зиёд ошган. Бироқ ҳудуд ҳокимлари ва масъул раҳбарлар мавжуд электр тармоқлари бундай кескин юкламани кўтара олмаслигини олдиндан ҳисобга олишмаган.
Тинч ва аварияли ҳудудлар ўртасидаги фарқ:
Барча ҳудудларда деярли бир хил инфратузилма ва тармоқ бўлишига қарамай, айрим туманлар барқарор ишламоқда, бошқаларида эса доимий авариялар юз бермоқда. Бу ҳолат бевосита жойлардаги назорат, талаб ва меҳнат интизомининг турлича экани билан боғлиқ.
3. «Одамлар ва тадбиркорлар тизим раҳбарларининг ишидан мутлақо норози»
Президент Энергетика вазирлиги ва унинг қуйи бўғинларидаги раҳбарларда ижро интизоми ҳамда масъулият етишмаётганини кескин танқид қилди. Ҳар бир узилиш тадбиркорлар ва мамлакат иқтисодиётига қанча зарар келтираётгани ҳисоблаб чиқилмагани, ҳокимлар энергия балансини билмагани сабабли миллиардлаб маблағлар ҳавога учиб кетаётгани кўрсатиб ўтилди.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг кескин баёноти:
«Такрор айтаман: тизимдаги ҳар бир раҳбарнинг қилаётган иши, энг аввало, одамларнинг ҳаётида, турмуш тарзида сезилиши, тадбиркорларнинг мушкулини осон қилиши керак.»
Ушбу муҳим давлат ва иқтисодий янгилигини дўстларингизга юборинг!
Энергетика тизимидаги бу каби оғриқли муаммолар ва узилишлар ҳар бир хонадон ва бизнес эгасига бевосита таъсир қилмоқда.
Ушбу қайнок ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сиз яшаётган ҳудудда ҳам электр узилишлари кўп кузатилмоқдами? Ҳокимлик ва энергетикларнинг ишига қандай баҳо берасиз? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…