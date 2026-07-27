Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга киради
Автомобил оламида ўзининг шиддати ва қуввати билан танилган машҳур ҳот-хетч моделлардан бири ўз тарих якунига етмоқда. Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, Mercedes-AMG A45 С модели ўзининг махсус Финал Эдитион версияси билан етти йиллик муваффақиятли савдо даврини якунламоқда ва ихлосмандлар билан видолашмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
2019-йилда илк бор тақдим этилган A45 С серияли автомобилларга ўрнатилган энг қувватли тўрт цилиндрли двигател билан тарихга кирган эди. Унинг турболаштирилган 2,0 литрли агрегати нақд 416 от кучини ва 500 Нм (369 лб фт) бурувчи моментни тақдим этар эди. Ушбу кўрсаткичлар унга нуфузли спорт автомобиллари билан рақобатлашиш имконини берди.
Техник имкониятлар ва Эуро 7 стандартлари таъсириМазкур юқори самарали двигател автомобилга 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 3,9 сонияда эришиш ва максимал 270 км/соат (168 миля/соат) тезликда ҳаракатланиш имконини берган. Бироқ, ўтган йили мутахассислар M139 двигателининг энг қувватли модификацияси янги Эуро 7 экологик стандартларига жавоб бермаслигини таъкидлашган эди.
Уни янги талабларга мослаштириш жуда катта молиявий харажатларни талаб қилгани боис, немис бренди ушбу йўналишни ўзгартиришга қарор қилди. Шунингдек, юқори қувватли M139 двигателидан фойдаланадиган бошқа AMG моделларини келгусида қаторли олти цилиндрли моторлар билан жиҳозланган автомобиллар алмаштириши кутилмоқда.
Финал Эдитион модели ва келажакдаги режаларВидолашув версияси бўлган Mercedes-AMG A45 С Финал Эдитион пойга автомобилларидан илҳомланган ўзига хос ташқи кўринишга эга бўлди. Мат кулранг тусдаги корпус аэродинамик элементлар атрофидаги сариқ рангли акцентлар билан уйғунлашган бўлиб, салон ва кузовдаги махсус «45S» графикаси пойга рақамларини эслатиб туради.
Буюк Британия бозорида ушбу эксклюзив хетчбекнинг бошланғич нархи 67 965 фунт стерлинг этиб белгиланди. Бироқ компания бу версиядан қанча миқдорда ишлаб чиқарилишига аниқлик киритмади. Шунга қарамай, 316 от кучига эга бўлган кичикроқ AMG A35 модели сотувда яна маълум муддат қолиши тасдиқланди.
Айни пайтда Mercedes 2028-йилга мўлжалланган бешинчи авлод A-Class устида иш олиб бормоқда. Янги автомобил янги ММА платформасида қурилади ва келгусида унинг электромобил версиялари анъанавий хетчбек ихлосмандларини янги даврга олиб ўтиши кутилмоқда.
…