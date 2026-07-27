Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга киради

·24·Авто
Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга киради

Автомобил оламида ўзининг шиддати ва қуввати билан танилган машҳур ҳот-хетч моделлардан бири ўз тарих якунига етмоқда. Autocar нашри тарқатган маълумотларга кўра, Mercedes-AMG A45 С модели ўзининг махсус Финал Эдитион версияси билан етти йиллик муваффақиятли савдо даврини якунламоқда ва ихлосмандлар билан видолашмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

2019-йилда илк бор тақдим этилган A45 С серияли автомобилларга ўрнатилган энг қувватли тўрт цилиндрли двигател билан тарихга кирган эди. Унинг турболаштирилган 2,0 литрли агрегати нақд 416 от кучини ва 500 Нм (369 лб фт) бурувчи моментни тақдим этар эди. Ушбу кўрсаткичлар унга нуфузли спорт автомобиллари билан рақобатлашиш имконини берди.

Техник имкониятлар ва Эуро 7 стандартлари таъсири

Мазкур юқори самарали двигател автомобилга 0 дан 100 км/соат тезликка атиги 3,9 сонияда эришиш ва максимал 270 км/соат (168 миля/соат) тезликда ҳаракатланиш имконини берган. Бироқ, ўтган йили мутахассислар M139 двигателининг энг қувватли модификацияси янги Эуро 7 экологик стандартларига жавоб бермаслигини таъкидлашган эди.

Уни янги талабларга мослаштириш жуда катта молиявий харажатларни талаб қилгани боис, немис бренди ушбу йўналишни ўзгартиришга қарор қилди. Шунингдек, юқори қувватли M139 двигателидан фойдаланадиган бошқа AMG моделларини келгусида қаторли олти цилиндрли моторлар билан жиҳозланган автомобиллар алмаштириши кутилмоқда.

Финал Эдитион модели ва келажакдаги режалар

Видолашув версияси бўлган Mercedes-AMG A45 С Финал Эдитион пойга автомобилларидан илҳомланган ўзига хос ташқи кўринишга эга бўлди. Мат кулранг тусдаги корпус аэродинамик элементлар атрофидаги сариқ рангли акцентлар билан уйғунлашган бўлиб, салон ва кузовдаги махсус «45S» графикаси пойга рақамларини эслатиб туради.

Буюк Британия бозорида ушбу эксклюзив хетчбекнинг бошланғич нархи 67 965 фунт стерлинг этиб белгиланди. Бироқ компания бу версиядан қанча миқдорда ишлаб чиқарилишига аниқлик киритмади. Шунга қарамай, 316 от кучига эга бўлган кичикроқ AMG A35 модели сотувда яна маълум муддат қолиши тасдиқланди.

Айни пайтда Mercedes 2028-йилга мўлжалланган бешинчи авлод A-Class устида иш олиб бормоқда. Янги автомобил янги ММА платформасида қурилади ва келгусида унинг электромобил версиялари анъанавий хетчбек ихлосмандларини янги даврга олиб ўтиши кутилмоқда.

MercedesAMGA45 СХетчбекЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиКеча, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиКеча, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаКеча, 17:21БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиКеча, 16:52Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиФестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиКеча, 16:28Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКомпания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКеча, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан