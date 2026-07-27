Зеисс ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда: ASML учун муҳим қадам
Германиянинг Зеисс Семикондуктор Мануфактуринг Течнологй (Зеисс СМТ) компанияси мамлакатда янги ишлаб чиқариш базаси очилганини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, бу қадам замонавий микрочиплар ишлаб чиқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган ЭУВ-литография учун оптик компонентлар ҳажмини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур воқеа бутун яримўтказгичлар саноати учун улкан аҳамият касб этади. Гап шундаки, Зеисс СМТ дунёдаги ягона юқори аниқликдаги оптика етказиб берувчи сифатида ASML компаниясининг ЭУВ-сканерлари фаолиятини таъминлайди. Амалда Зеисс маҳсулотларисиз илғор микрочипларни чиқаришда ишлатиладиган замонавий литографик машиналарни яратиш мутлақо имконсиз.
Ишлаб чиқариш қувватлари ва чекловларҲозирги кунда айнан Зеисс СМТ қувватлари ASML ускуналарини чиқариш суръатларини чеклаб турувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Компания ўзининг йиллик ҳисоботида ушбу ҳамкор фаолиятидаги ҳар қандай узоқ муддатли узилишлар бутун саноатга жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди.
Зеисс ЭУВ-сканерлари, жумладан Ҳигҳ-НА ЭУВ мажмуалари учун линзалар, нометаллар ва ёритиш тизимларини ишлаб чиқаради. Бундай битта проекция тизими 40 мингдан ортиқ қисмдан иборат бўлиб, унинг оғирлиги қарийб 12 тоннани ташкил этади. Энг мураккаб нометалларнинг бирини ясаш учун эса бир неча ойлаб вақт талаб этилади.
Молиявий кўрсаткичлар ва ҳамкорлик истиқболлариИшлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш мақсадида ASML ўз ҳамкорига 1,91 миллиард евро миқдорида кредит ва 1,19 миллиард евро аванс маблағини ажратди. Компанияларнинг умумий мақсади ҳар бир ЭУВ-машинасини йиғиш вақтини тахминан 22 ҳафтадан 15–16 ҳафтагача қисқартириш ҳамда маҳсулот етказиб бериш ҳажмини оширишдан иборат.
Томонлар ўртасидаги ўзаро харидлар ҳажми йилдан-йилга жадал ўсиб бормоқда. Агар 2023 йилда бу кўрсаткич 3,33 миллиард еврони ташкил этган бўлса, 2024 йилда 3,95 миллиард еврога етди. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, 2025 йилда бу сумма 4,41 миллиард еврога етиши кутилмоқда.
…