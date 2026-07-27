Зеисс ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда: ASML учун муҳим қадам

·50·Техно
Зеисс ишлаб чиқаришни кенгайтирмоқда: ASML учун муҳим қадам

Германиянинг Зеисс Семикондуктор Мануфактуринг Течнологй (Зеисс СМТ) компанияси мамлакатда янги ишлаб чиқариш базаси очилганини эълон қилди. Ixbt.com маълумотига кўра, бу қадам замонавий микрочиплар ишлаб чиқаришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган ЭУВ-литография учун оптик компонентлар ҳажмини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур воқеа бутун яримўтказгичлар саноати учун улкан аҳамият касб этади. Гап шундаки, Зеисс СМТ дунёдаги ягона юқори аниқликдаги оптика етказиб берувчи сифатида ASML компаниясининг ЭУВ-сканерлари фаолиятини таъминлайди. Амалда Зеисс маҳсулотларисиз илғор микрочипларни чиқаришда ишлатиладиган замонавий литографик машиналарни яратиш мутлақо имконсиз.

Ишлаб чиқариш қувватлари ва чекловлар

Ҳозирги кунда айнан Зеисс СМТ қувватлари ASML ускуналарини чиқариш суръатларини чеклаб турувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади. Компания ўзининг йиллик ҳисоботида ушбу ҳамкор фаолиятидаги ҳар қандай узоқ муддатли узилишлар бутун саноатга жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантирган эди.

Зеисс ЭУВ-сканерлари, жумладан Ҳигҳ-НА ЭУВ мажмуалари учун линзалар, нометаллар ва ёритиш тизимларини ишлаб чиқаради. Бундай битта проекция тизими 40 мингдан ортиқ қисмдан иборат бўлиб, унинг оғирлиги қарийб 12 тоннани ташкил этади. Энг мураккаб нометалларнинг бирини ясаш учун эса бир неча ойлаб вақт талаб этилади.

Молиявий кўрсаткичлар ва ҳамкорлик истиқболлари

Ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш мақсадида ASML ўз ҳамкорига 1,91 миллиард евро миқдорида кредит ва 1,19 миллиард евро аванс маблағини ажратди. Компанияларнинг умумий мақсади ҳар бир ЭУВ-машинасини йиғиш вақтини тахминан 22 ҳафтадан 15–16 ҳафтагача қисқартириш ҳамда маҳсулот етказиб бериш ҳажмини оширишдан иборат.

Томонлар ўртасидаги ўзаро харидлар ҳажми йилдан-йилга жадал ўсиб бормоқда. Агар 2023 йилда бу кўрсаткич 3,33 миллиард еврони ташкил этган бўлса, 2024 йилда 3,95 миллиард еврога етди. Мутахассисларнинг прогнозларига кўра, 2025 йилда бу сумма 4,41 миллиард еврога етиши кутилмоқда.

ЗеиссASMLЯримўтказгичларТехнологияларЧип
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб