Европада технология оламининг янги жонли шоуси ишга тушди
Лондонлик муассисчилар Люк Найт ва Ронан Чамберс томонидан асос солинган Эуропеан Течнологй Нетворк (ЭТН) ўзининг кенгайтирилган форматини ишга тушириб, ҳафтаига беш кунлик жонли эфир режимига ўтди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур медиа лойиҳа қисқа фурсат ичида Европа технология экотизимидаги энг нуфузли минбарлардан бирига айланишга улгурди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Х ва YouTube платформалари орқали намойиш этилиб келинаётган мазкур кўрсатув 5 миллиондан ортиқ кўришлар сонини тўплаган. Дастлаб ҳафтасига икки кун эфирга узатилган лойиҳа тобора ортиб бораётган қизиқиш туфайли ўз фаолиятини кескин кенгайтиришга қарор қилди ва Лондондаги Кингс Кросс туманида янги студияни эгаллади.
Лойиҳанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида Поверҳоусе Капитал, Ахел Спрингер SE, шунингдек, OpenAI ва DeepMind компанияларининг фаришта инвесторлари иштирокида 1,6 миллион доллар миқдоридаги сеед-раунд маблағи жалб қилинди. Олинган инвестициялар жамоани кенгайтириш, янги студия жиҳозлари ҳамда махсус ахборотномани йўлга қўйишга йўналтирилмоқда.
Европа стартаплари учун асосий минбарЛойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, ЭТН Европа технология соҳаси учун улкан бўшлиқни тўлдириш мақсадида яратилган. Жорий йил бошидан буён Лондон стартаплари Деалроом маълумотларига кўра 14,7 миллиард доллар сармоя йиғган бўлиб, улардан олтитаси 500 миллион доллардан ортиқ маблағни жалб қилган. Вайве, Суперинтеллигенсе, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence ва Isomorphic Labs каби компаниялар шулар жумласидандир.
Тез суръатларда ўсиб бораётган бу кўрсаткичлар туфайли шоуга меҳмон сифатида келиш истагини билдирувчи мурожаатлар ҳафтасига 70 тадан ошиб кетган. Авваллари ҳафтасига икки кунлик эфирда 12 та интервюни сиғдириш қийин кечгани сабабли, эндиликда ҳар куни уч соатлик жонли эфир ва икки соатлик эксклюзив суҳбатлар форматига ўтилди.
Янги беш кунлик эфир жадвали давомида дунёга машҳур мутахассислар ва сиёсатчилар, жумладан, Сеқуоиа ҳамкори Жорж Робсон ва Буюк Британиянинг собиқ бош вазири ҳамда Anthropic ва Microsoft маслаҳатчиси Риши Сунак меҳмон бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, аввалроқ шоуда Сйнтесиа асосчиси, Легора молия директори, Granola раҳбари ва Бирлашган Қиролликнинг биринчи сунъий интеллект вазири Канишка Нараян ҳам иштирок этган.
Келажакдаги режалар ва молиялаштиришТашкилотчиларнинг режасига кўра, келгусида жонли эфирларда муҳокамалар, давра суҳбатлари ва Шарк Tank услубидаги стартаплар тақдимотларини ўтказиш йўлга қўйилади. Бу орқали Европадаги венчур капитали ва сунъий интеллект йўналишидаги ютуқларни кенгроқ ёритиш кўзда тутилган.
Мазкур медиа лойиҳа анъанавий оммавий ахборот воситалари каби асосан реклама даромадлари эвазига молиялаштирилади. Ҳозирги кунда Polymarket прогнозлар бозори, Base блокчейн компанияси ва ElevenLabs аудио технологиялари стартапи лойиҳанинг асосий ҳомийлари қаторидан жой олган.
…