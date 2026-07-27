Европада технология оламининг янги жонли шоуси ишга тушди

·57·Техно
Европада технология оламининг янги жонли шоуси ишга тушди

Лондонлик муассисчилар Люк Найт ва Ронан Чамберс томонидан асос солинган Эуропеан Течнологй Нетворк (ЭТН) ўзининг кенгайтирилган форматини ишга тушириб, ҳафтаига беш кунлик жонли эфир режимига ўтди. TechCrunch нашри маълумотига кўра, мазкур медиа лойиҳа қисқа фурсат ичида Европа технология экотизимидаги энг нуфузли минбарлардан бирига айланишга улгурди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Х ва YouTube платформалари орқали намойиш этилиб келинаётган мазкур кўрсатув 5 миллиондан ортиқ кўришлар сонини тўплаган. Дастлаб ҳафтасига икки кун эфирга узатилган лойиҳа тобора ортиб бораётган қизиқиш туфайли ўз фаолиятини кескин кенгайтиришга қарор қилди ва Лондондаги Кингс Кросс туманида янги студияни эгаллади.

Лойиҳанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида Поверҳоусе Капитал, Ахел Спрингер SE, шунингдек, OpenAI ва DeepMind компанияларининг фаришта инвесторлари иштирокида 1,6 миллион доллар миқдоридаги сеед-раунд маблағи жалб қилинди. Олинган инвестициялар жамоани кенгайтириш, янги студия жиҳозлари ҳамда махсус ахборотномани йўлга қўйишга йўналтирилмоқда.

Европа стартаплари учун асосий минбар

Лойиҳа муаллифларининг таъкидлашича, ЭТН Европа технология соҳаси учун улкан бўшлиқни тўлдириш мақсадида яратилган. Жорий йил бошидан буён Лондон стартаплари Деалроом маълумотларига кўра 14,7 миллиард доллар сармоя йиғган бўлиб, улардан олтитаси 500 миллион доллардан ортиқ маблағни жалб қилган. Вайве, Суперинтеллигенсе, ElevenLabs, Рекурсиве, Инеффабле Intelligence ва Isomorphic Labs каби компаниялар шулар жумласидандир.

Тез суръатларда ўсиб бораётган бу кўрсаткичлар туфайли шоуга меҳмон сифатида келиш истагини билдирувчи мурожаатлар ҳафтасига 70 тадан ошиб кетган. Авваллари ҳафтасига икки кунлик эфирда 12 та интервюни сиғдириш қийин кечгани сабабли, эндиликда ҳар куни уч соатлик жонли эфир ва икки соатлик эксклюзив суҳбатлар форматига ўтилди.

Янги беш кунлик эфир жадвали давомида дунёга машҳур мутахассислар ва сиёсатчилар, жумладан, Сеқуоиа ҳамкори Жорж Робсон ва Буюк Британиянинг собиқ бош вазири ҳамда Anthropic ва Microsoft маслаҳатчиси Риши Сунак меҳмон бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, аввалроқ шоуда Сйнтесиа асосчиси, Легора молия директори, Granola раҳбари ва Бирлашган Қиролликнинг биринчи сунъий интеллект вазири Канишка Нараян ҳам иштирок этган.

Келажакдаги режалар ва молиялаштириш

Ташкилотчиларнинг режасига кўра, келгусида жонли эфирларда муҳокамалар, давра суҳбатлари ва Шарк Tank услубидаги стартаплар тақдимотларини ўтказиш йўлга қўйилади. Бу орқали Европадаги венчур капитали ва сунъий интеллект йўналишидаги ютуқларни кенгроқ ёритиш кўзда тутилган.

Мазкур медиа лойиҳа анъанавий оммавий ахборот воситалари каби асосан реклама даромадлари эвазига молиялаштирилади. Ҳозирги кунда Polymarket прогнозлар бозори, Base блокчейн компанияси ва ElevenLabs аудио технологиялари стартапи лойиҳанинг асосий ҳомийлари қаторидан жой олган.

ЭТНТехнологияСтартапларСунъий интеллектИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиIntel Коре 2 Дуо процессорларига 20 йил тўлдиБугун, 00:26Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб