Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармони
Ўзбекистон Энергетика вазирлигида муҳим кадрлар ротацияси расман якунланди. Соҳада 25 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлган Шерзод Хўжаев Ўзбекистон Республикаси энергетика вазири лавозимига тайинланди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар бермоқда.
Ушбу тайинловга қадар унинг номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан атрофлича кўриб чиқилиб, маъқулланган эди.
Zamin.uz янги вазирнинг тайинлови, парламент маъқулови ва унинг соҳадаги кўп йиллик тажрибаси тафсилотларини тақдим этади.
1. Парламент маъқулови ва янги лавозим
Президент томонидан тегишли фармон имзоланишидан олдин Шерзод Хўжаев номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси мажлисида депутатлар томонидан кўриб чиқилди ва маъқулланди.
Янги вазирлик тайинлови муносабати билан Шерзод Хўжаев шу вақтгача эгаллаб келган Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимидан озод этилди.
2. 1998 йилдан бери тизимда: Шерзод Хўжаевнинг меҳнат йўли
Шерзод Хўжаев энергетика соҳасида катта тажрибага эга, тизимни ич-ичидан яхши биладиган мутахассислардан бири ҳисобланади. Унинг мазкур соҳадаги фаолияти 1998 йилдан бошланган.
Йиллар
Эгаллаган лавозими ва фаолияти
1998 йилдан
Энергетика соҳасидаги меҳнат фаолиятининг бошланиши
2019—2023 йиллар
Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири ўринбосари
2023—2026 йиллар
Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори
2026 йилдан
Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири
3. Раҳбариятдаги алмашинув
Шерзод Хўжаев салкам 4 йил давомида Энергетика вазирлигини бошқариб келган Жўрабек Мирзамаҳмудовнинг ўрнини эгаллади.
Соҳадаги тажриба ва кутилишлар:
Янги вазирнинг 1998 йилдан буён энергетика соҳасида узлуксиз ишлаб келаётгани, 2019—2023 йилларда вазир ўринбосари ҳамда кейинчалик Энергетика бозорини ислоҳ қилиш агентлигида раҳбар сифатида тўплаган тажрибаси соҳадаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш ва ислоҳотларни давом эттиришда муҳим ўрин тутади.
Ушбу муҳим давлат ва иқтисодий янгилигини дўстларингизга юборинг!
Мамлакат энергетика тизимидаги ушбу раҳбарлик ротацияси энергетика бозорини либераллаштириш ва тизимни янада ривожлантиришда муҳим босқич бўлиши кутилмоқда.
Ушбу қайнок ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сизнингча, янги Энергетика вазири Шерзод Хўжаев соҳадаги қайси муҳим вазифаларга биринчи навбатда эътибор қаратиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…