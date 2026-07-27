Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармони

·104·Ўзбекистон
Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармони

Ўзбекистон Энергетика вазирлигида муҳим кадрлар ротацияси расман якунланди. Соҳада 25 йилдан ортиқ тажрибага эга бўлган Шерзод Хўжаев Ўзбекистон Республикаси энергетика вазири лавозимига тайинланди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар бермоқда.

Ушбу тайинловга қадар унинг номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан атрофлича кўриб чиқилиб, маъқулланган эди.

Zamin.uz янги вазирнинг тайинлови, парламент маъқулови ва унинг соҳадаги кўп йиллик тажрибаси тафсилотларини тақдим этади.

1. Парламент маъқулови ва янги лавозим

Президент томонидан тегишли фармон имзоланишидан олдин Шерзод Хўжаев номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси мажлисида депутатлар томонидан кўриб чиқилди ва маъқулланди.

Янги вазирлик тайинлови муносабати билан Шерзод Хўжаев шу вақтгача эгаллаб келган Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимидан озод этилди.

2. 1998 йилдан бери тизимда: Шерзод Хўжаевнинг меҳнат йўли

Шерзод Хўжаев энергетика соҳасида катта тажрибага эга, тизимни ич-ичидан яхши биладиган мутахассислардан бири ҳисобланади. Унинг мазкур соҳадаги фаолияти 1998 йилдан бошланган.

Йиллар

Эгаллаган лавозими ва фаолияти

1998 йилдан

Энергетика соҳасидаги меҳнат фаолиятининг бошланиши

2019—2023 йиллар

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири ўринбосари

2023—2026 йиллар

Энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори

2026 йилдан

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири

3. Раҳбариятдаги алмашинув

Шерзод Хўжаев салкам 4 йил давомида Энергетика вазирлигини бошқариб келган Жўрабек Мирзамаҳмудовнинг ўрнини эгаллади.

Соҳадаги тажриба ва кутилишлар:

Янги вазирнинг 1998 йилдан буён энергетика соҳасида узлуксиз ишлаб келаётгани, 2019—2023 йилларда вазир ўринбосари ҳамда кейинчалик Энергетика бозорини ислоҳ қилиш агентлигида раҳбар сифатида тўплаган тажрибаси соҳадаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш ва ислоҳотларни давом эттиришда муҳим ўрин тутади.

Ушбу муҳим давлат ва иқтисодий янгилигини дўстларингизга юборинг!

Мамлакат энергетика тизимидаги ушбу раҳбарлик ротацияси энергетика бозорини либераллаштириш ва тизимни янада ривожлантиришда муҳим босқич бўлиши кутилмоқда.

Ушбу қайнок ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!

Сизнингча, янги Энергетика вазири Шерзод Хўжаев соҳадаги қайси муҳим вазифаларга биринчи навбатда эътибор қаратиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Шерзод ХўжаевЎзбекистонОлий МажлисЖўрабек Мирзамаҳмудов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:434 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиЭнергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди