Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилди

·87·Ўзбекистон
Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилди

Ўзбекистон энергетика тизими раҳбариятида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди. Президентнинг тегишли фармонига асосан, Жўрабек Мирзамаҳмудов Ўзбекистон Республикаси энергетика вазири лавозимидан озод этилди.

Давлат раҳбарининг бошқа бир фармони билан Шерзод Хўжаев Энергетика вазирлигининг янги раҳбари этиб тайинланди.

Zamin.uz энергетика тизимидаги ушбу кутилмаган истеъфо ва янги раҳбарнинг тайинланиши тафсилотларини тақдим этади.

1. Жўрабек Мирзамаҳмудов вазирликни қачондан бери бошқариб келаётган эди?

Жўрабек Мирзамаҳмудов 2022 йилнинг сентябрь ойида, собиқ вазир Алишер Султонов саломатлиги туфайли истеъфога чиққанидан сўнг, Энергетика вазирлиги раҳбарлигига тайинланган эди. У қарийб тўрт йил давомида мамлакатнинг энг муҳим ва масъулиятли соҳаларидан бирига бошчилик қилди.

2. Собиқ вазирнинг меҳнат фаолияти ва таржимаи ҳоли

1979 йилда Наманган вилоятида туғилган Жўрабек Мирзамаҳмудов энергетика ва кимё саноатида бой тажрибага эга мутахассислардан бири ҳисобланади.

  • Таълими: 2001 йилда АҚШдаги Алабама университетини, 2005 йилда Тошкент кимё-технология институтини тамомлаган.

  • «Ўзбекнефтгаз»даги давр (2006–2012): Тизимда турли масъул лавозимларда фаолият юритган.

  • Иқтисодиёт ва саноат (2012–2017): Иқтисодиёт вазири ўринбосари ҳамда «Ўзкимёсаноат» АЖ раиси ўринбосари лавозимларида ишлаган.

  • «Ўзатом» агентлиги (2018–2020): Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергетикасини ривожлантириш агентлиги ва «Ўзатом» бош директори сифатида АЭС лойиҳаларини бошқарган.

  • Вазир ўринбосарлиги ва «Ўзкимёсаноат»: 2019–2020 йилларда энергетика вазири ўринбосари, 2020 йил январидан эса «Ўзкимёсаноат» АЖ бошқаруви раиси сифатида ишлаган.

Жўрабек Мирзамаҳмудовнинг фаолият хроникаси

Йиллар

Эгаллаган лавозими

2006–2012

«Ўзбекнефтгаз» НХКда турли масъул лавозимлар

2012–2014

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазири ўринбосари

2014–2017

«Ўзкимёсаноат» АЖ бошқаруви раиси ўринбосари

2018–2020

«Ўзатом» агентлиги бош директори

2019–2020

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири ўринбосари

2020–2022

«Ўзкимёсаноат» АЖ бошқаруви раиси

2022–2026

Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири

3. Янги вазир Шерзод Хўжаев олдида турган вазифалар

Президент фармони билан энергетика вазири этиб тайинланган Шерзод Хўжаев зиммасига мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш, қайта тикланадиган энергия манбаларини кенгайтириш ва тизимни модернизация қилиш бўйича кўплаб муҳим вазифалар юкланади.

Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилди

Ушбу муҳим давлат ва сиёсий янгилигини дўстларингизга юборинг!

Энергетика тизимидаги ушбу кутилмаган ва муҳим кадрлар ротацияси мамлакат иқтисодиёти учун алоҳида аҳамиятга эга.

Ушбу қайнок ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!

Сизнингча, Энергетика вазирлигининг янги раҳбари Шерзод Хўжаев соҳадаги қайси муаммоларга биринчи навбатда эътибор қаратиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

ЎзбекистонЖўрабек МирзамаҳмудовШерзод ХўжаевАлишер СултоновЎзбекнефтгаз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:59«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтдиКеча, 15:434 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди