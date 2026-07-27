Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилди
Ўзбекистон энергетика тизими раҳбариятида муҳим кадрлар ўзгариши юз берди. Президентнинг тегишли фармонига асосан, Жўрабек Мирзамаҳмудов Ўзбекистон Республикаси энергетика вазири лавозимидан озод этилди.
Давлат раҳбарининг бошқа бир фармони билан Шерзод Хўжаев Энергетика вазирлигининг янги раҳбари этиб тайинланди.
Zamin.uz энергетика тизимидаги ушбу кутилмаган истеъфо ва янги раҳбарнинг тайинланиши тафсилотларини тақдим этади.
1. Жўрабек Мирзамаҳмудов вазирликни қачондан бери бошқариб келаётган эди?
Жўрабек Мирзамаҳмудов 2022 йилнинг сентябрь ойида, собиқ вазир Алишер Султонов саломатлиги туфайли истеъфога чиққанидан сўнг, Энергетика вазирлиги раҳбарлигига тайинланган эди. У қарийб тўрт йил давомида мамлакатнинг энг муҳим ва масъулиятли соҳаларидан бирига бошчилик қилди.
2. Собиқ вазирнинг меҳнат фаолияти ва таржимаи ҳоли
1979 йилда Наманган вилоятида туғилган Жўрабек Мирзамаҳмудов энергетика ва кимё саноатида бой тажрибага эга мутахассислардан бири ҳисобланади.
Таълими: 2001 йилда АҚШдаги Алабама университетини, 2005 йилда Тошкент кимё-технология институтини тамомлаган.
«Ўзбекнефтгаз»даги давр (2006–2012): Тизимда турли масъул лавозимларда фаолият юритган.
Иқтисодиёт ва саноат (2012–2017): Иқтисодиёт вазири ўринбосари ҳамда «Ўзкимёсаноат» АЖ раиси ўринбосари лавозимларида ишлаган.
«Ўзатом» агентлиги (2018–2020): Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергетикасини ривожлантириш агентлиги ва «Ўзатом» бош директори сифатида АЭС лойиҳаларини бошқарган.
Вазир ўринбосарлиги ва «Ўзкимёсаноат»: 2019–2020 йилларда энергетика вазири ўринбосари, 2020 йил январидан эса «Ўзкимёсаноат» АЖ бошқаруви раиси сифатида ишлаган.
Жўрабек Мирзамаҳмудовнинг фаолият хроникаси
Йиллар
Эгаллаган лавозими
2006–2012
«Ўзбекнефтгаз» НХКда турли масъул лавозимлар
2012–2014
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазири ўринбосари
2014–2017
«Ўзкимёсаноат» АЖ бошқаруви раиси ўринбосари
2018–2020
«Ўзатом» агентлиги бош директори
2019–2020
Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири ўринбосари
2020–2022
«Ўзкимёсаноат» АЖ бошқаруви раиси
2022–2026
Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазири
3. Янги вазир Шерзод Хўжаев олдида турган вазифалар
Президент фармони билан энергетика вазири этиб тайинланган Шерзод Хўжаев зиммасига мамлакат энергетика хавфсизлигини таъминлаш, қайта тикланадиган энергия манбаларини кенгайтириш ва тизимни модернизация қилиш бўйича кўплаб муҳим вазифалар юкланади.
Ушбу муҳим давлат ва сиёсий янгилигини дўстларингизга юборинг!
Энергетика тизимидаги ушбу кутилмаган ва муҳим кадрлар ротацияси мамлакат иқтисодиёти учун алоҳида аҳамиятга эга.
Ушбу қайнок ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сизнингча, Энергетика вазирлигининг янги раҳбари Шерзод Хўжаев соҳадаги қайси муаммоларга биринчи навбатда эътибор қаратиши керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…