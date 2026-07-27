«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ёқилғи-энергетика тармоғидаги келгусидаги устувор вазифалар юзасидан муҳим видеоселектор йиғилиши бошланди. Давлат раҳбари соҳада амалга оширилган мисли кўрилмаган ислоҳотлар, киритилган миллиардлаб долларлик инвестициялар ва тармоқдаги энг оғриқли муаммо — бошқарув тизимидаги камчиликларга алоҳида тўхталиб ўтди.
Zamin.uz давлат раҳбари иштирокида ўтаётган йиғилишнинг энг муҳим тафсилотлари ва рақамларини тақдим этади.
1. 23 миллиард доллар ва 9,5 гигаватт: Энергетикадаги тарихий ислоҳотлар
Давлат раҳбари сўнгги ўн йилда энергетика соҳасида жуда катта таркибий ислоҳотлар амалга оширилганини таъкидлади. Тезкор қарорлар ва қонунчилик асосларининг яратилиши соҳага хорижий инвесторлар ҳамда хусусий секторнинг фаол кириб келишига йўл очди.
Шахсий мулоқот ва кафолатлар: Президентимиз инвесторлар билан бир неча бор шахсан учрашиб, уларнинг таклифларини эшитди. Ҳар бир йирик лойиҳани амалга ошириш учун барча зарур шароит ва кафолатлар яратиб берилди.
Мисли кўрилмаган инвестиция: Натижада соҳага 23 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб этилди.
Ички эҳтиёжни қоплайдиган қувват: Жойларда 9,5 гигаваттли янги электр станциялари ишга туширилиб, генерация бўйича мамлакатнинг ички эҳтиёжини тўлиқ қоплайдиган қувватлар яратилди.
Энергетика соҳасига йўналтирилган ресурс ва натижалар
Кўрсаткич / Жиҳат
Қиймати ва кўлами
Жалб қилинган хорижий инвестициялар
23 миллиард АҚШ доллари
Ишга туширилган янги қувватлар
9,5 гигаватт (GW)
Тармоқларни янгилашга ажратилган маблағ
30 триллион сўм
Таққослаш (Олдинги 25 йилга нисбатан)
6 баравар кўп
2. 30 триллион сўмлик инфратузилма ва «бошқарув муаммоси»
Сўнгги йилларда электр ва газ тармоқлари, подстанциялар, трансформаторлар ҳамда газ тақсимлаш қурилмаларини модернизация қилиш ва янгилаш учун 30 триллион сўм ажратилди. Бу кўрсаткич мустақилликнинг олдинги 25 йилида соҳага йўналтирилган жами маблағдан 6 карра кўпдир.
Шунга қарамай, соҳада кутилган самарадорликка эришишга тўсқинлик қилаётган омил пулда эмас, балки ташкилотчилик ва бошқарувда экани очиқ айтиб ўтилди.
Президент Шавкат Мирзиёевнинг видеоселектордаги кескин баёноти:
«Очиқ айтиш керак. Энергетикада муаммо маблағда эмас, чунки қанча керак бўлса, топиб беряпмиз. Муаммо тизимнинг бошқарувида!»
Ушбу муҳим давлат ва иқтисодий янгилигини дўстларингизга юборинг!
Мамлакат энергетика тизимини тубдан яхшилаш ва бошқарув самарадорлигини оширишга қаратилган ушбу топшириқлар ҳар бир хонадон фаровонлигига бевосита дахлдордир.
Ушбу қайноқ ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!
Сизнингча, энергетика соҳасидаги бошқарув тизимини яхшилаш ва муаммоларни ҳал этиш учун биринчи навбатда нималарга эътибор қаратиш керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…