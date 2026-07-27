«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди

·62·Ўзбекистон
«Муаммо бошқарувда!» — Президент энергетика тизимидаги асосий камчиликни айтди

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ёқилғи-энергетика тармоғидаги келгусидаги устувор вазифалар юзасидан муҳим видеоселектор йиғилиши бошланди. Давлат раҳбари соҳада амалга оширилган мисли кўрилмаган ислоҳотлар, киритилган миллиардлаб долларлик инвестициялар ва тармоқдаги энг оғриқли муаммо — бошқарув тизимидаги камчиликларга алоҳида тўхталиб ўтди.

Zamin.uz давлат раҳбари иштирокида ўтаётган йиғилишнинг энг муҳим тафсилотлари ва рақамларини тақдим этади.

1. 23 миллиард доллар ва 9,5 гигаватт: Энергетикадаги тарихий ислоҳотлар

Давлат раҳбари сўнгги ўн йилда энергетика соҳасида жуда катта таркибий ислоҳотлар амалга оширилганини таъкидлади. Тезкор қарорлар ва қонунчилик асосларининг яратилиши соҳага хорижий инвесторлар ҳамда хусусий секторнинг фаол кириб келишига йўл очди.

  • Шахсий мулоқот ва кафолатлар: Президентимиз инвесторлар билан бир неча бор шахсан учрашиб, уларнинг таклифларини эшитди. Ҳар бир йирик лойиҳани амалга ошириш учун барча зарур шароит ва кафолатлар яратиб берилди.

  • Мисли кўрилмаган инвестиция: Натижада соҳага 23 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб этилди.

  • Ички эҳтиёжни қоплайдиган қувват: Жойларда 9,5 гигаваттли янги электр станциялари ишга туширилиб, генерация бўйича мамлакатнинг ички эҳтиёжини тўлиқ қоплайдиган қувватлар яратилди.

Энергетика соҳасига йўналтирилган ресурс ва натижалар

Кўрсаткич / Жиҳат

Қиймати ва кўлами

Жалб қилинган хорижий инвестициялар

23 миллиард АҚШ доллари

Ишга туширилган янги қувватлар

9,5 гигаватт (GW)

Тармоқларни янгилашга ажратилган маблағ

30 триллион сўм

Таққослаш (Олдинги 25 йилга нисбатан)

6 баравар кўп

2. 30 триллион сўмлик инфратузилма ва «бошқарув муаммоси»

Сўнгги йилларда электр ва газ тармоқлари, подстанциялар, трансформаторлар ҳамда газ тақсимлаш қурилмаларини модернизация қилиш ва янгилаш учун 30 триллион сўм ажратилди. Бу кўрсаткич мустақилликнинг олдинги 25 йилида соҳага йўналтирилган жами маблағдан 6 карра кўпдир.

Шунга қарамай, соҳада кутилган самарадорликка эришишга тўсқинлик қилаётган омил пулда эмас, балки ташкилотчилик ва бошқарувда экани очиқ айтиб ўтилди.

Президент Шавкат Мирзиёевнинг видеоселектордаги кескин баёноти:

«Очиқ айтиш керак. Энергетикада муаммо маблағда эмас, чунки қанча керак бўлса, топиб беряпмиз. Муаммо тизимнинг бошқарувида!»

Ушбу муҳим давлат ва иқтисодий янгилигини дўстларингизга юборинг!

Мамлакат энергетика тизимини тубдан яхшилаш ва бошқарув самарадорлигини оширишга қаратилган ушбу топшириқлар ҳар бир хонадон фаровонлигига бевосита дахлдордир.

Ушбу қайноқ ва муҳим хабарни дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва ижтимоий тармоқдаги гуруҳларга дарҳол юборинг!

Сизнингча, энергетика соҳасидаги бошқарув тизимини яхшилаш ва муаммоларни ҳал этиш учун биринчи навбатда нималарга эътибор қаратиш керак? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Шавкат МирзиёевЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларПрезидентимиз Рамазон Темировнинг жангини кузатганини ва унинг ғалабасидан хурсанд бўлганини маълум қилдиларКеча, 17:27Ярим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиЯрим йилда 4,8 млрд киловатт-соат электр энергияси йўқотилдиКеча, 16:3810% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...10% қўшимча грант: Бу йилдан кучга кирадиган янги тартиб ва шартлар...Кеча, 15:594 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилди4 мингта авария ва узилишлар: Президент энергетикларни кескин танқид қилдиКеча, 15:37Шерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониШерзод Хўжаев Энергетика вазири этиб тайинланди — Президент фармониКеча, 15:37Энергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиЭнергетика вазирлигида истеъфо ва янги тайинлов: Вазир лавозимидан озод этилдиКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди