Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)

·22·Дунё
Асаубаева: Маошим уч бараварга қисқартирилди, Президентга мурожаат қилдим (видео)

Қозоғистонлик таниқли шахматчи, халқаро гроссмейстер ва аёллар ўртасидаги жаҳон рейтинги пешқадамларидан бири Бибисора Асаубаева мамлакат Президенти Қосим-Жомарт Тўқаевга видеомурожаат йўллади. Спортчи Спорт вазирлиги томонидан унинг маоши уч баробарга қисқартирилганини маълум қилди. Бу ҳақда у ўзининг Instagram саҳифасида хабар берган.

Шахматчининг таъкидлашича, нуфузли Norway Chess 2026 турнирида ғолиб чиққан бўлса-да, мазкур мусобақага тайёргарлик ишлари ўз маблағлари ва ота-онасининг кўмаги ҳисобидан амалга оширилган. Шунингдек, унинг жамоасида фаолият юритган таҳлилчилар ва секундантлар меҳнати учун ҳанузгача ҳақ тўланмаган.

Бибисора Асаубаева мурожаатида мамлакатда шахмат бўйича жаҳон чемпионлари жуда кам эканини таъкидлаб, спортчиларни қўллаб-қувватлаш тизимидаги муаммоларга эътибор қаратган. Унинг сўзларига кўра, жаҳон чемпионатидаги ғалаба учун Спорт вазирлиги ажратган мукофот маблағи атиги 2 минг доллардан иборат. Олимпия ўйинлари медалдорлари эса 250 минг доллар мукофот олади.

Шахматчи 2023 йилдан бери давлат томонидан бериб келинган маоши 2025 йилда янги спорт вазири тайинланганидан кейин уч бараварга камайтирилганини ҳам маълум қилди. Шу билан бирга, у Қозоғистон шахмат федерациясидан ҳеч қачон ойлик маош олмаганини қайд этди.

Унинг айтишича, жорий йил бошида блиц бўйича жаҳон чемпионатида учинчи олтин медални қўлга киритиб, аёллар ўртасидаги Жаҳон шахмат тожи учун номзодлар турнирига йўлланма олган. Бироқ муҳим мусобақага муносиб тайёргарлик кўриш учун етарли маблағ ажратилмагани сабабли, унинг жамоаси масофавий тарзда ишлашга мажбур бўлган.

Асаубаева давлат томонидан берилган қўллаб-қувватлаш ваъдаларининг бажарилмагани, шунингдек, турли идораларга юборилган мурожаатлари ҳам жавобсиз қолганини таъкидлади.

Маълумот учун, Бибисора Асаубаева яқинда Осло шаҳрида бўлиб ўтган нуфузли Norway Chess турнирида муддатидан аввал чемпионликни таъминлаб, мусобақа тарихида бундай натижага эришган илк қозоғистонлик шахматчи сифатида тарихга кирган. Шунингдек, янгиланган FIDE рейтингига кўра, у аёллар ўртасида жаҳон рейтингида биринчи ўринга кўтарилди.

Бибисара АсаубаеваКасым-Жомарт ТокаевКазахстанИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатдиНафас олмасдан 120 метр сузган спортчи жаҳон рекордини ўрнатдиБугун, 08:05Хитойда илк бор инсонга чўчқа аъзолари муваффақиятли кўчирилдиХитойда илк бор инсонга чўчқа аъзолари муваффақиятли кўчирилдиБугун, 07:54Ер остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукЕр остидаги топилма: асрлар сирини сақлаган узукКеча, 16:13Туркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиТуркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралдиКеча, 15:59Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБритания оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиКеча, 11:11Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиМехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиКеча, 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди