Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлди
Шимолий Америка қитъасида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионатининг қайноқ ва шиддатли баҳслари қизғин палласига кириб бораётган бир пайтда, мусобақа атрофидаги ташкилий ва миграциявий можаролар тўлқини ҳануз тўхтамаяпти. Аввалроқ Ўзбекистон ва Бразилия терма жамоалари, шунингдек, ФИФА раҳбари Жанни Инфантино томонидан тилга олинган АҚШ чегарасидаги ўта қатъий текширувлар ва виза тизимидаги тўсиқлар бу сафар Африка қитъасининг энг ёрқин ва шиддатли жамоаларидан бири — Кот-д’Ивуар миллий терма жамоаси ва унинг фидоий ишқибозларига аламли тарзда зарба берди. Қатъий виза чекловлари туфайли Кот-д’Ивуардан бўлган минглаб футбол фанатлари ЖЧ-2026 гуруҳ босқичи учрашувларини стадиондан туриб томоша қилиш имкониятидан бутунлай маҳрум бўлишди.
Франциянинг машҳур ва нуфузли «L'Équipe» нашри тарқатган шов-шувли хабарга кўра, Кот-д’Ивуар Миллий мухлислар қўмитаси (CNSE) раҳбари Жюльен Куадио Адонис юзага келган ушбу ачинарли ва оғир вазиятни қалбдаги чуқур оғриқ билан қуйидагича баён этди:
«Афсуски, бизнинг фидоий ишқибозларимиз Океан ортига мўлжалланган ушбу узоқ ва тарихий сафардан бутунлай воз кечишга мажбур бўлишди. Бунинг бош сабаби — Америка Қўшма Штатлари расмий ҳукумати айрим давлатлар, хусусан, бизнинг Кот-д’Ивуардан келадиган футбол мухлисларини ўз тупроғида кўришни мутлақо истамаяпти. АҚШ томони бизга очиқ-ойдин ва расмий тарзда фанатларимизни қабул қилиш нияти йўқлигини намойиш этди.
Бу ҳолат бутун мамлакатимиз ва футбол жамоатчилиги учун жуда оғир зарба бўлди. Боиси, жонажон терма жамоамизни энг масъулиятли паллада трибуналардан туриб руҳлантириш — бизнинг энг олий бурчимиз эди. Биз Америка яшил майдонларидаги ушбу йирик футбол карнавалида ўз миллий маданиятимизни, рақсларимизни ва қай тарзда жон куйдириб, чин қалбдан мухлислик қилишимизни бутун дунёга намойиш эта олардик», — дея куюниб гапирди ташкилот раҳбари.
Инсайдерларнинг очиқлашича, Кот-д’Ивуар Миллий мухлислар қўмитаси дастлаб ушбу нуфузли мундиалга жамоани уюшган ҳолда қўллаб-қувватлаши учун камида 500 нафардан иборат махсус фанатлар гуруҳини юборишни режалаштирган ва барча тайёргарлик ишларини кўриб қўйган эди. Бироқ АҚШ элчихонаси ва миграция хизматининг қатъий "филтри" туфайли охир-оқибат океан ортига учиб бориш бахти фақат бармоқ билан санарли бўлган бир нечта расмий шахслар ва амалдорларгагина насиб этди холос. Эндиликда АҚШ тупроғига етиб борган ушбу кичик ишчи гуруҳнинг зиммасига ўта муҳим ва оғир вазифа юкланади — улар аллақачон Қўшма Штатлар ҳудудида доимий яшаб, меҳнат қилиб келаётган ивуарийликларни (диаспорани) тезкорлик билан бирлаштиришлари ҳамда стадионларда миллий жамоа учун муносиб қўллов муҳитини ташкил этишлари лозим бўлади.
Халқаро спорт шарҳловчиларининг алоҳида таъкидлашича, АҚШ мезбонлик қилаётган ушбу мусобақада маҳаллий ҳукуматнинг ҳаддан ташқари қатъий миграция сиёсати нафақат оддий трибунадаги мухлисларга, балки Жаҳон чемпионатининг бевосита иштирокчилари ва расмий шахсларига ҳам катта қийинчиликлар туғдирмоқда. Бунга яққол мисол сифатида, Африка қитъасининг энг обрўли ҳакамларидан бири, сомалилик тажрибали мутахассис Омар Артанга расмий виза ҳужжатлари тўлиқ маъқулланганига қарамай, кутилмаганда АҚШ чегара назорати томонидан мамлакатга кириш тақиқлаб қўйилганини кўрсатиш мумкин.
Эслатиб ўтиш жоизки, Кот-д’Ивуар миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичидаги ўз юришини шу йилнинг 15 июнь санасида Филадельфия шаҳрида Эквадор терма жамоасига қарши кечадиган ўта шиддатли баҳс билан бошлайди. Мухлисларсиз қолган «филлар» ушбу учрашувда ҳақиқий матонат кўрсатишларига тўғри келади.
Кот-д’Ивуар терма жамоасининг Филадельфиядаги илк ўйини натижаси, АҚШдаги виза можароларининг янги тафсилотлари ва Жаҳон чемпионатининг барча қайноқ, эксклюзив ва рекорд хабарларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…