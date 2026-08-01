Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?

·0·Спорт
Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?

АҚШ президенти Дональд Трамп Кэмп-Дэвидда ўтказилган ҳукумат йиғилишида журналистларнинг диққат марказига тушди. Жаҳон футболи бошқарув органи — ФИФАнинг тижорат ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш борасидаги амбицияли лойиҳаси президент Оиласига боғланаётгани ҳақидаги хабарлар Вашингтонда кескин баҳсларга сабаб бўлмоқда.

Zamin.uz ушбу инкор этилган, аммо шов-шуви пасаймаган лойиҳа тафсилотлари, Кушнерлар сулоласининг эҳтимолий иштироки ва ФИФАнинг 20 миллиард долларлик янги режасини таҳлил қилиб тақдим этади.

Трампнинг кескин инкори: "У билан ҳеч қачон муҳокама қилмаганман"

Журналистлар АҚШ президентидан ФИФА раҳбари Жанни Инфантино билан Жаҳон чемпионати тижорат ҳуқуқларининг бир қисмини сотиш режасини муҳокама қилгани ҳақида сўрашди. Бу савол бежиз эмас эди, чунки АҚШ ЖЧ-2026 мезбонларидан бири ва Инфантино тез-тез Вашингтонга ташриф буюради.

Президент Трампнинг жавоби қисқа ва лўнда бўлди: «Йўқ. Мен бу масалани у билан ҳеч қачон муҳокама қилмаганман». Ушбу баёнот Вашингтон ва Цюрих (ФИФА штаб-квартираси) ўртасидаги расмий музокаралар кун тартибида бу масала йўқлигини кўрсатса-да, лойиҳанинг хусусий сектордаги истиқболларини ёпиб қўймайди.

Миллиардлар ортидаги оилавий из: Ака-ука Кушнерларнинг роли нимада?

Трампнинг инкорига қарамай, оммавий ахборот воситалари лойиҳанинг молиявий илдизларини Трампнинг энг яқин аъёнлари — Кушнер оиласига боғлашда давом этмоқда. Тарқалган хабарларга кўра, ФИФАнинг янги тижорат корхонасига асосий инвестор сифатида машҳур инвестиция жамғармаси кўрилаётган эди.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу жамғарманинг асосчиси Жошуа Кушнер ҳисобланади. Жошуа — Дональд Трампнинг севикли қизи Иванканинг турмуш ўртоғи, Оқ уйнинг бош маслаҳатчиси Жаред Кушнернинг акасидир. Бундай оилавий боғлиқлик Вашингтон сиёсий доираларида манфаатлар тўқнашуви ҳақидаги хавотирларни кучайтирмай қолмайди. Трампнинг "муҳокама қилмаганман" дегани, Жаред ёки Жошуа бу масалани мустақил равишда олиб бормаётганини англатмайди.

ФИФАнинг космик режаси: $20 миллиардлик янги компания ва "олтин" ваъдалар

Инвестор ким бўлишидан қатъий назар, ФИФАнинг ўз концепцияси ҳайратланарли даражада амбициялидир. Цюрихда ЖЧ ва бошқа турнирларнинг тижорат ҳуқуқларини бошқарадиган мутлақо янги дочер корхона тузиш режаси ишлаб чиқилган.

Лойиҳанинг асосий молиявий кўрсаткичлари:

Кўрсаткич / Тафсилотлар

Таҳлил ва Шарҳ

Янги компания қиймати

$20 миллиард (Баҳоланмоқда)

Хусусий инвесторларга улуш

Компаниянинг тўртдан бир қисми (25%)

Жалб қилинадиган маблағ

$4,2 миллиард эвазига

Асосий мақсад

Миллий федерацияларга тўланадиган маблағларни сезиларли ошириш

ФИФА ушбу пуллар эвазига дунё бўйлаб футбол федерацияларининг садоқатини "сотиб олиш"ни режалаштирган. Таклифга кўра, келгуси тўрт йиллик цикл учун тўловлар 8 миллион доллардан 20 миллион долларгача оширилади. Кейинги икки циклда эса мос равишда 22 миллион ва 24 миллион долларгача етказиш ваъда қилинган.

Хулоса ва Таҳлил: Футбол келажаги хавф остидами ёки янги давр бўсағасидами?

Трампнинг инкори ва Кушнерларнинг изи — бу йирик сиёсий ва молиявий ўйиннинг фақатгина учқунидир. ФИФАнинг режаси амалга ошса, Жаҳон чемпионати каби миллий мерос ҳисобланган мусобақа тижорат корпорацияларининг назоратига ўтиб кетиш хавфи мавжуд. Бу футболнинг асл моҳиятини ўзгартириб юбориши мумкин.

Лойиҳани йўлга қўйиш тўғрисидаги қарорни федерацияларнинг кўпчилиги маъқуллаши, шунингдек, ФИФА Кенгаши томонидан тасдиқланиши шарт. Бу дегани, миллиардлар ҳақидаги ваъдалар ҳали қоғозда. Бироқ, АҚШ президент оиласининг эҳтимолий иштироки бу масалани спорт доирасидан чиқариб, геосиёсий даражага кўтармоқда.

Ушбу муҳим молиявий ва сиёсий таҳлилни дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Жаҳон чемпионатининг келажаги ва Кушнерларнинг миллиардлик режалари ҳақида билиши керак.

Сизнингча, Жаҳон чемпионати ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш тўғрими? Бу футбол савиясига қандай таъсир қилади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиФутбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиБугун, 07:06Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!Бугун, 06:47FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиБугун, 05:32Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаМихаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаБугун, 03:34Комо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКомо Тревоҳ Чалобаҳ трансферини якунлашга яқин турибдиКеча, 21:59Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Шахмат маликаси Умида Омонова Осиё чемпионатида шоҳсупага кўтарилди!Кеча, 20:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда