Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?
АҚШ президенти Дональд Трамп Кэмп-Дэвидда ўтказилган ҳукумат йиғилишида журналистларнинг диққат марказига тушди. Жаҳон футболи бошқарув органи — ФИФАнинг тижорат ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш борасидаги амбицияли лойиҳаси президент Оиласига боғланаётгани ҳақидаги хабарлар Вашингтонда кескин баҳсларга сабаб бўлмоқда.
Zamin.uz ушбу инкор этилган, аммо шов-шуви пасаймаган лойиҳа тафсилотлари, Кушнерлар сулоласининг эҳтимолий иштироки ва ФИФАнинг 20 миллиард долларлик янги режасини таҳлил қилиб тақдим этади.
Трампнинг кескин инкори: "У билан ҳеч қачон муҳокама қилмаганман"
Журналистлар АҚШ президентидан ФИФА раҳбари Жанни Инфантино билан Жаҳон чемпионати тижорат ҳуқуқларининг бир қисмини сотиш режасини муҳокама қилгани ҳақида сўрашди. Бу савол бежиз эмас эди, чунки АҚШ ЖЧ-2026 мезбонларидан бири ва Инфантино тез-тез Вашингтонга ташриф буюради.
Президент Трампнинг жавоби қисқа ва лўнда бўлди: «Йўқ. Мен бу масалани у билан ҳеч қачон муҳокама қилмаганман». Ушбу баёнот Вашингтон ва Цюрих (ФИФА штаб-квартираси) ўртасидаги расмий музокаралар кун тартибида бу масала йўқлигини кўрсатса-да, лойиҳанинг хусусий сектордаги истиқболларини ёпиб қўймайди.
Миллиардлар ортидаги оилавий из: Ака-ука Кушнерларнинг роли нимада?
Трампнинг инкорига қарамай, оммавий ахборот воситалари лойиҳанинг молиявий илдизларини Трампнинг энг яқин аъёнлари — Кушнер оиласига боғлашда давом этмоқда. Тарқалган хабарларга кўра, ФИФАнинг янги тижорат корхонасига асосий инвестор сифатида машҳур инвестиция жамғармаси кўрилаётган эди.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу жамғарманинг асосчиси Жошуа Кушнер ҳисобланади. Жошуа — Дональд Трампнинг севикли қизи Иванканинг турмуш ўртоғи, Оқ уйнинг бош маслаҳатчиси Жаред Кушнернинг акасидир. Бундай оилавий боғлиқлик Вашингтон сиёсий доираларида манфаатлар тўқнашуви ҳақидаги хавотирларни кучайтирмай қолмайди. Трампнинг "муҳокама қилмаганман" дегани, Жаред ёки Жошуа бу масалани мустақил равишда олиб бормаётганини англатмайди.
ФИФАнинг космик режаси: $20 миллиардлик янги компания ва "олтин" ваъдалар
Инвестор ким бўлишидан қатъий назар, ФИФАнинг ўз концепцияси ҳайратланарли даражада амбициялидир. Цюрихда ЖЧ ва бошқа турнирларнинг тижорат ҳуқуқларини бошқарадиган мутлақо янги дочер корхона тузиш режаси ишлаб чиқилган.
Лойиҳанинг асосий молиявий кўрсаткичлари:
Кўрсаткич / Тафсилотлар
Таҳлил ва Шарҳ
Янги компания қиймати
$20 миллиард (Баҳоланмоқда)
Хусусий инвесторларга улуш
Компаниянинг тўртдан бир қисми (25%)
Жалб қилинадиган маблағ
$4,2 миллиард эвазига
Асосий мақсад
Миллий федерацияларга тўланадиган маблағларни сезиларли ошириш
ФИФА ушбу пуллар эвазига дунё бўйлаб футбол федерацияларининг садоқатини "сотиб олиш"ни режалаштирган. Таклифга кўра, келгуси тўрт йиллик цикл учун тўловлар 8 миллион доллардан 20 миллион долларгача оширилади. Кейинги икки циклда эса мос равишда 22 миллион ва 24 миллион долларгача етказиш ваъда қилинган.
Хулоса ва Таҳлил: Футбол келажаги хавф остидами ёки янги давр бўсағасидами?
Трампнинг инкори ва Кушнерларнинг изи — бу йирик сиёсий ва молиявий ўйиннинг фақатгина учқунидир. ФИФАнинг режаси амалга ошса, Жаҳон чемпионати каби миллий мерос ҳисобланган мусобақа тижорат корпорацияларининг назоратига ўтиб кетиш хавфи мавжуд. Бу футболнинг асл моҳиятини ўзгартириб юбориши мумкин.
Лойиҳани йўлга қўйиш тўғрисидаги қарорни федерацияларнинг кўпчилиги маъқуллаши, шунингдек, ФИФА Кенгаши томонидан тасдиқланиши шарт. Бу дегани, миллиардлар ҳақидаги ваъдалар ҳали қоғозда. Бироқ, АҚШ президент оиласининг эҳтимолий иштироки бу масалани спорт доирасидан чиқариб, геосиёсий даражага кўтармоқда.
Ушбу муҳим молиявий ва сиёсий таҳлилни дўстларингиз ва футбол ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Жаҳон чемпионатининг келажаги ва Кушнерларнинг миллиардлик режалари ҳақида билиши керак.
Сизнингча, Жаҳон чемпионати ҳуқуқларини хусусий инвесторларга сотиш тўғрими? Бу футбол савиясига қандай таъсир қилади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…