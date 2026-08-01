Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остида
Россия Федерацияси ҳукумати мамлакат рақамли иқтисодиётида кескин стратегик бурилиш ясаб, криптовалюта майнинггига қарши кенг кўламли чекловлар жорий этмоқда. Янги тасдиқланган фармонга мувофиқ, эндиликда Москва шаҳри ва Москва вилояти, шунингдек, Курск вилоятининг бир қисми криптовалюта қазиб олиш учун "ёпиқ ҳудуд"га айланади. Ушбу қадам Россияда энергия ресурсларини бошқариш ва рақамли активлар саноатини давлат назорати остига олиш борасидаги энг жиддий чоралардан бири бўлди.
Zamin.uz таҳририяти мазкур тарихий чекловлар тафсилотлари ва уларнинг истиқболларини таҳлил этади.
Тақиқ кўлами ва муддати: Сценарий узоқ йилларга мўлжалланган
Янги тартиб вақтинчалик чора эмас, балки узоқ муддатли стратегик чекловдир. Ҳукумат фармонига кўра, тақиқ — жумладан, майнинг фаолиятини бевосита амалга ошириш — 2026 йил 15 августдан 2032 йил 31 декабргача амал қилади. Бу Россия тарихидаги энг давомли ва тизимли майнинг чекловларидан биридир.
Мазкур чекловлар нафақат майнингни тўғридан-тўғри амалга оширишни, балки унга тегишли техник-ёрдамчи фаолият турларини ҳам тақиқлашни назарда тутади. Бу ҳолат Москва минтақасидаги улкан энергия истеъмолчилари бўлган майнинг фермалари учун фаолиятни бутунлай тўхтатишдан бошқа чора қолдирмайди.
География: Пойтахтдан стратегик чегарагача
Янги тақиқнинг географияси ўзига хос стратегик аҳамиятга эга. У учта асосий йўналишни қамраб олади:
Москва шаҳри: Мамлакатнинг молиявий, маъмурий ва сиёсий маркази.
Москва вилояти: Йирик саноат ва инфратузилма боғламаси.
Курск вилояти: Минтақанинг саккизта чегара округи ва Лгов шаҳри. Ушбу ҳудудларнинг танланиши бевосита энергия барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлаш зарурати билан боғлиқ.
Тарихга назар: "Қора рўйхат"нинг эски аъзолари
Россияда майнинг фаолиятини чеклаш тажрибаси янгилик эмас. Бунгача ҳам бир қатор ҳудудларда муайян чекловлар амал қилиб келаётган эди. Янги фармон ушбу рўйхатни нафақат кенгайтирди, балки ҳуқуқий жиҳатдан янада мустаҳкамлади.
Тақиқланган ва чекланган ҳудудлар таҳлили:
Тақиқ тўлиқ жорий этилган ҳудудлар (Олдингилар)
Чеклов қисман жорий этилган ҳудудлар (Айримлари)
Янги тақиқ ҳудудлари (Фармон бўйича, 2026 йилдан)
Доғистон Республикаси, Ингушетия Республикаси, Кабардино-Балкария Республикаси
Иркутск вилояти (айрим ҳудудлар)
Москва шаҳри
Қорачой-Черкесия Республикаси, Шимолий Осетия — Алания Республикаси, Чеченистон Республикаси
Бурятия Республикаси (айрим ҳудудлар)
Москва вилояти
Донецк Халқ Республикаси, Луганск Халқ Республикаси
Забайкал ўлкаси (айрим ҳудудлар)
Курск вилояти (8 та округ ва Лгов шаҳри)
Запорижжя вилояти, Херсон вилояти
-
-
Эслатма: Янги тақиқлар 2026 йил 15 августдан эътиборан тўлиқ кучга киради.
Хулоса ва Таҳлил: Рақамли саноат учун янги воқелик
Россияда майнинг фаолиятига қарши жорий этилаётган кенг кўламли чекловлар мамлакатнинг рақамли саноати ва энергия сектори учун мураккаб, айни пайтда стратегик жиҳатдан муҳим даврни бошлаб бермоқда. Пойтахт минтақасида тақиқнинг жорий этилиши Москванинг энергия балансини барқарор сақлаш ва ресурсларни янада устувор инфратузилма лойиҳаларига йўналтириш истагидан далолат беради. Узоқ муддатли чекловлар эса давлатнинг криптовалюта бозорига нисбатан стратегик ва қатъий назоратга асосланган ёндашувини намойиш этади.
Ушбу чекловлар Россияда рақамли активлар бозорининг ривожланишига қандай таъсир кўрсатади, майнинг фаолияти қайси энергияга бой минтақаларга кўчади ва давлат назорати кучайиши жараёни қандай давом этади — бу саволлар очиқ қолмоқда. Аниқ бўлган бир нарса — Россияда майнинг саноати энди аввалгидек эркин бўлмайди ва давлатнинг "темир назорати" остига ўтади.
Ушбу муҳим иқтисодий таҳлилни дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Россиядаги майнингга қарши бу янги бурилиш тафсилотларини билиши керак.
Сизнингча, Москвада майнингнинг тақиқланиши тўғри қарорми? Бу Россия иқтисодиётига ва глобал криптобозорга қандай таъсир кўрсатади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…