Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остида

·0·Дунё
Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остида

Россия Федерацияси ҳукумати мамлакат рақамли иқтисодиётида кескин стратегик бурилиш ясаб, криптовалюта майнинггига қарши кенг кўламли чекловлар жорий этмоқда. Янги тасдиқланган фармонга мувофиқ, эндиликда Москва шаҳри ва Москва вилояти, шунингдек, Курск вилоятининг бир қисми криптовалюта қазиб олиш учун "ёпиқ ҳудуд"га айланади. Ушбу қадам Россияда энергия ресурсларини бошқариш ва рақамли активлар саноатини давлат назорати остига олиш борасидаги энг жиддий чоралардан бири бўлди.

Zamin.uz таҳририяти мазкур тарихий чекловлар тафсилотлари ва уларнинг истиқболларини таҳлил этади.

Тақиқ кўлами ва муддати: Сценарий узоқ йилларга мўлжалланган

Янги тартиб вақтинчалик чора эмас, балки узоқ муддатли стратегик чекловдир. Ҳукумат фармонига кўра, тақиқ — жумладан, майнинг фаолиятини бевосита амалга ошириш2026 йил 15 августдан 2032 йил 31 декабргача амал қилади. Бу Россия тарихидаги энг давомли ва тизимли майнинг чекловларидан биридир.

Мазкур чекловлар нафақат майнингни тўғридан-тўғри амалга оширишни, балки унга тегишли техник-ёрдамчи фаолият турларини ҳам тақиқлашни назарда тутади. Бу ҳолат Москва минтақасидаги улкан энергия истеъмолчилари бўлган майнинг фермалари учун фаолиятни бутунлай тўхтатишдан бошқа чора қолдирмайди.

География: Пойтахтдан стратегик чегарагача

Янги тақиқнинг географияси ўзига хос стратегик аҳамиятга эга. У учта асосий йўналишни қамраб олади:

  1. Москва шаҳри: Мамлакатнинг молиявий, маъмурий ва сиёсий маркази.

  2. Москва вилояти: Йирик саноат ва инфратузилма боғламаси.

  3. Курск вилояти: Минтақанинг саккизта чегара округи ва Лгов шаҳри. Ушбу ҳудудларнинг танланиши бевосита энергия барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлаш зарурати билан боғлиқ.

Тарихга назар: "Қора рўйхат"нинг эски аъзолари

Россияда майнинг фаолиятини чеклаш тажрибаси янгилик эмас. Бунгача ҳам бир қатор ҳудудларда муайян чекловлар амал қилиб келаётган эди. Янги фармон ушбу рўйхатни нафақат кенгайтирди, балки ҳуқуқий жиҳатдан янада мустаҳкамлади.

Тақиқланган ва чекланган ҳудудлар таҳлили:

Тақиқ тўлиқ жорий этилган ҳудудлар (Олдингилар)

Чеклов қисман жорий этилган ҳудудлар (Айримлари)

Янги тақиқ ҳудудлари (Фармон бўйича, 2026 йилдан)

Доғистон Республикаси, Ингушетия Республикаси, Кабардино-Балкария Республикаси

Иркутск вилояти (айрим ҳудудлар)

Москва шаҳри

Қорачой-Черкесия Республикаси, Шимолий Осетия — Алания Республикаси, Чеченистон Республикаси

Бурятия Республикаси (айрим ҳудудлар)

Москва вилояти

Донецк Халқ Республикаси, Луганск Халқ Республикаси

Забайкал ўлкаси (айрим ҳудудлар)

Курск вилояти (8 та округ ва Лгов шаҳри)

Запорижжя вилояти, Херсон вилояти

-

-

Эслатма: Янги тақиқлар 2026 йил 15 августдан эътиборан тўлиқ кучга киради.

Хулоса ва Таҳлил: Рақамли саноат учун янги воқелик

Россияда майнинг фаолиятига қарши жорий этилаётган кенг кўламли чекловлар мамлакатнинг рақамли саноати ва энергия сектори учун мураккаб, айни пайтда стратегик жиҳатдан муҳим даврни бошлаб бермоқда. Пойтахт минтақасида тақиқнинг жорий этилиши Москванинг энергия балансини барқарор сақлаш ва ресурсларни янада устувор инфратузилма лойиҳаларига йўналтириш истагидан далолат беради. Узоқ муддатли чекловлар эса давлатнинг криптовалюта бозорига нисбатан стратегик ва қатъий назоратга асосланган ёндашувини намойиш этади.

Ушбу чекловлар Россияда рақамли активлар бозорининг ривожланишига қандай таъсир кўрсатади, майнинг фаолияти қайси энергияга бой минтақаларга кўчади ва давлат назорати кучайиши жараёни қандай давом этади — бу саволлар очиқ қолмоқда. Аниқ бўлган бир нарса — Россияда майнинг саноати энди аввалгидек эркин бўлмайди ва давлатнинг "темир назорати" остига ўтади.

Ушбу муҳим иқтисодий таҳлилни дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик Россиядаги майнингга қарши бу янги бурилиш тафсилотларини билиши керак.

Сизнингча, Москвада майнингнинг тақиқланиши тўғри қарорми? Бу Россия иқтисодиётига ва глобал криптобозорга қандай таъсир кўрсатади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ироқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиИроқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиБугун, 05:3720 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилди20 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилдиБугун, 05:33Россиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирдиРоссиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирдиБугун, 05:28Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!Бугун, 05:24Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиНью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиБугун, 01:34Бир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБир уйдан етти куйдирилган жасад топилди полиция сабабни ўрганмоқдаБугун, 01:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда