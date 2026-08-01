Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишди

·0·Техно
Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишди

Халқаро олимлар жамоаси саноат чиқиндиси бўлган углетсис газини қаттиқ углеродга айлантириш жараёнини илк бор реал вақт режимида кузатишга муваффақ бўлди. Калифорния университети, Лоуренс номидаги Беркли миллий лабораторияси ҳамда Эстония Кимёвий физика ва биофизика миллий институти мутахассислари олиб борган мазкур илмий тадқиқот келгусида электромобиллар учун тортиш батареялари ишлаб чиқариш таннархини кескин арзонлаштириш имконини бериши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу инновацион технология эриган тузлар ёрдамида электролиз жараёнига асосланади. Тахминан 500 °К ҳароратдаги қизиган сўров аралашмасидан электр токи ўтказилганда, углерод диоксиди молекулалари кислород атомларини йўқотади ва натижада қолган углерод катодда қаттиқ шаклда чўкади.

Техник қийинчиликлар ва янги ечим

Мутахассислар таъкидлашича, бунгача олимлар реактор ичида нима содир бўлаётганини фақат тахмин қилишлари мумкин эди. Тахминан 500 °К ҳароратдаги эриган туз одатдаги оптик асбобларни тезда ишдан чиқариши сабабли жараённи бевосита кузатиш амалда имконсиз бўлган. Ушбу муаммони ҳал қилиш мақсадида тадқиқотчилар махсус реаксион камерани яратишди.

Иссиқликка чидамли линзалар билан жиҳозланган ушбу қурилма тарихда илк бор реакцияни айнан реал вақт режимида кузатиб бориш имконини берди. Ўтказилган тажриба КО2'нинг айланиш жараёни бирданига эмас, балки икки босқичда кечишини кўрсатди: аввал оралиқ кимёвий бирикма ҳосил бўлади, шундан кейингина қаттиқ углерод шакллана бошлайди.

Синтетик графит ва келажак истиқболлари

Тадқиқот давомида олимлар эритма таркиби ҳамда электрод материалларини ўзгартириш орқали ҳосил бўлаётган углероднинг ички тузилишини бошқариш мумкинлигини аниқлашди. Бу эса литий-ионли аккумуляторлар учун асосий материаллардан бири бўлган синтетик графит ишлаб чиқаришда улкан истиқболларни очади.

Бундай батареялар учун графитнинг тўғри кристалл тузилишига эга бўлиши ўта муҳим саналади, чунки айнан шу омил литий ионларининг тез ҳаракатланишини таъминлаб, аккумулятор самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Келгусида мазкур технология бир йўла икки муҳим вазифани ҳал қилиши кутилмоқда: саноат чиқиндиларини ушлаб қолиш ва уларни электрокар батареялари ҳамда энергия сақлаш тизимлари учун қимматбаҳо хомашёга айлантириш.

Бироқ мутахассислар саноат миқёсида жорий этишга ҳали анча борлигини эслатиб ўтишмоқда. Ҳозирги босқичда жараён 500 °К атрофидаги доимий ҳароратни талаб этади. Технологияни кенгайтириш учун муҳандислар эриган тузлар таркибини оптималлаштириши, янада самарали электрод материалларини танлаши, энергия сарфини камайтириши ҳамда йирик реакторларда иссиқлик ва электр токининг бир текис тақсимланишини таъминлаши лозим бўлади.

ТехнологияЭкологияАвтомобилларИлм-фанБатарея
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаСунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаБугун, 03:59Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22PlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиPlayStation 5 консоллари савдоси 100 миллионлик маррага яқинлашдиБугун, 02:55Ҳиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаҲиндистон мобил иловалар бозорида даромад келтирувчи давлатга айланмоқдаБугун, 02:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади