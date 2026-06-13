Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлди

·0·Дунё
Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлди

Чеченистон раҳбари Рамзан Қодировнинг ўғли, 18 ёшли Адам Қодиров иккинчи бор “Чеченистон қаҳрамони” унвони билан тақдирланди. Бу ҳақда Meduza нашри хабар тарқатди.

Маълумотларга кўра, юксак мукофотни унга шахсан отаси — Рамзан Қодиров топширган. Чеченистон ҳукумати раиси Магомед Даудовнинг таъкидлашича, Адам Қодиров давлат олдидаги хизматлари, халқ манфаатлари йўлидаги фаолияти ҳамда Россиянинг Украинадаги ҳарбий амалиётини қўллаб-қувватлашга қаратилган ишлари учун ушбу унвонга муносиб кўрилган.

Эслатиб ўтамиз, Адам Қодиров мазкур унвонни биринчи марта 2023 йил октябрь ойида, 15 ёшида қўлга киритган эди. Ўшанда бу ҳақдаги хабарни Россия Давлат думаси депутати Адам Делимхонов маълум қилган. Мукофот унинг Қуръонни ёқиш иши бўйича ҳибсга олинган Никита Журавелни тергов ҳибсхонасида ургани ортидан берилгани кенг жамоатчилик муҳокамаларига сабаб бўлганди.

Қайд этилишича, “Чеченистон қаҳрамони” унвони тўғрисидаги низомда бир шахснинг ушбу мукофотни неча марта олиши мумкинлиги бўйича ҳеч қандай чеклов белгиланмаган. Рамзан Қодировнинг ўзи ҳам икки карра “Чеченистон қаҳрамони” ҳисобланади.

Россия оммавий ахборот воситалари аввалроқ Адам Қодировни Чеченистон раҳбари лавозимига эҳтимолий ворис сифатида тилга олган эди. Бироқ айрим нашрлар унинг иштирокидаги йўл-транспорт ҳодисасидан кейин бу борадаги қарашлар маълум даражада ўзгарганини ёзган.

Адам КадыровРамзан КадыровЧечняРосияУкраина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаУч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаБугун, 04:26Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиИлон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 03:13"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)Бугун, 00:00Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиРоссияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиБугун, 23:29Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиНидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиКеча, 17:43Марокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиМарокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиКеча, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди