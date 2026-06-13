Уч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқда

·0·Дунё
Уч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқда

Саудия Арабистони ва Туркия ўртасида тўғридан-тўғри темир йўл алоқасини йўлга қўйиш лойиҳаси кейинги уч йил ичида амалга оширилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Туркия транспорт ва инфратузилма вазири Абдулқодир Уралоғлу Al Arabiya нашрига берган интервьюсида маълум қилди.

Вазирнинг таъкидлашича, мазкур темир йўл келажакда Европа йўналишигача кенгайтирилиши мумкин. Ар Риёд—Анқара темир йўл тармоғининг қиймати бўйича аниқ маълумотлар эса яқин вақтларда эълон қилиниши режалаштирилган. Лойиҳага кўра, темир йўл Саудия Арабистонидан бошланиб, Иордания ва Сурия орқали Туркия ҳудудигача етиб боради. Шунингдек, Ироқ ҳам мазкур транспорт йўлагининг бир қисмига айланиши эҳтимоли бор.

Абдулқодир Уралоғлунинг маълум қилишича, Саудия Арабистони ўз темир йўл тармоғини аллақачон Иордания чегарасигача етказган. Туркия эса ўз навбатида темир йўл тизимини Сурия ҳудудигача кенгайтирган. Ҳозирги кунда асосий эътибор Сурия ва Иорданиядаги етишмаётган қисмларни барпо этишга қаратилмоқда.

“Айни пайтда биз айнан шу йўналиш устида ишлаяпмиз. Барча тафсилотларни ўрганиб чиқиб, тўрт давлатни бирлаштирувчи темир йўл тармоғини яратиш учун қандай ҳамкорлик қилиш мумкинлигини муҳокама қилмоқдамиз. Келажакда мазкур йўл Европа қитъасигача етиб бориши мумкин”, деди вазир.

Унинг қўшимча қилишича, Форс кўрфази давлатлари ҳам кейинчалик ушбу йирик инфратузилма лойиҳасига уланиши мумкин. Бу баёнот Саудия Арабистони транспорт ва логистика хизматлари вазири Солиҳ ал-Жассир билан бўлиб ўтган учрашувдан сўнг янгради. Учрашув якунида икки давлат темир йўл соҳасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича англашув меморандумини имзолади.

Шу билан бирга, томонлар Ар Риёд ва Анқарани боғловчи темир йўл ҳамда автомобил йўллари вариантларини ҳам муҳокама қилмоқда. Бу музокаралар минтақадаги геосиёсий ўзгаришлар ва давом этаётган можаролар фонида олиб борилмоқда.

Аввалроқ Саудия Арабистони транспорт вазири Солиҳ ал-Жассир ҳам Al Arabiya телеканалига берган интервьюсида мазкур лойиҳанинг иқтисодий асослари 2026 йил охиригача тайёр бўлишини маълум қилган эди. Унинг сўзларига кўра, Саудия, Иордания ва Сурия орқали Туркияни боғловчи темир йўл минтақанинг транспорт салоҳиятини сезиларли даражада оширади.

Мутахассислар фикрича, тарихий темир йўл йўлагини қайта тиклашга қаратилган мазкур лойиҳа минтақа мамлакатларини оддий транзит ҳудудидан қитъалараро савдо оқимларини бошқарувчи муҳим марказга айлантириши мумкин. Айниқса, Ҳормуз бўғозидаги вазият ва денгиз юк ташиш соҳасидаги узилишлар фонида муқобил қуруқлик йўлларига қизиқиш тобора ортиб бормоқда.

Саудия АрабистониТуркияАбдулқодир УралоғлуАл-АрабияСолиҳ Ал-Жассер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиИлон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 03:13"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)Бугун, 00:00Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиРоссияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиБугун, 23:29Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиНидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиКеча, 17:43Марокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиМарокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиКеча, 16:30Антальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиАнтальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиКеча, 15:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди