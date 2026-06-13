Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айланди
Жаҳон молия ва юқори технологиялар оламида кеча мутлақо янги ва ақлбовар қилмас тарихий саҳифа очилди. Сайёрамизнинг энг машҳур ва инқилобий тадбиркори, миллиардлаб инсонларнинг диққат марказида турувчи Илон Маск расман инсоният тарихидаги энг биринчи триллионер сифатида рўйхатга олинди. Ушбу оламшумул воқеликка унинг коинотни забт этиш билан шуғулланувчи «SpaceX» компаниясининг фонд биржасида ўз акцияларини бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнини муваффақиятли якунлагани асосий сабаб бўлди. Бу ҳақда нуфузли жаҳон нашрлари — Forbes, Bloomberg ва Reuters агентликлари шов-шувли хабарларни тарқатди.
«SpaceX», «Tesla», «xAI» ҳамда «Neuralink» каби келажак лойиҳалари асосчиси бўлмиш Маскнинг бу муваффақияти замонавий технологик даврнинг энг бош рамзига айланиб улгурди.
Фонд биржасини ларзага келтирган 75 миллиард доллар
«SpaceX» компанияси молия тарихидаги энг йирик ва муҳташам оммавий акция жойлаштиришлардан бирини амалга оширди. Компаниянинг қимматли қоғозлари биржа савдоларига чиқарилган илк дақиқаларданоқ инвесторлар ўртасида ҳақиқий талашишга сабаб бўлди:
Илк жойлаштириш нархи: Ҳар бир акция учун 135 доллар
Жалб этилган соф сармоя ҳажми: 75 миллиард доллар
IPO пайтидаги компаниянинг умумий қиймати (Valuation): Тахминан 1,77 триллион доллар
Эътиборли жиҳати шундаки, биржада SPCX тикери остида савдо қилина бошлаган акциялар дастлабки соатларнинг ўзидаёқ кескин ўсиш суръатларини намойиш этиб, ҳар бир донаси учун 150 доллардан 166 долларгача бўлган юқори даражага кўтарилиб кетди.
Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Илон Маскнинг молиявий империяси ва ушбу тарихий битим натижасида унинг бойлиги қандай ўзгарганини аниқ кўришингиз мумкин:
Маскнинг капитал манбалари
Унинг компаниядаги улуши
Фақат ушбу активнинг қиймати
IPO'гача бўлган умумий бойлиги
Айни пайтдаги тарихий мақоми
SpaceX (Космик лойиҳа)
Тахминан 42 фоиз (Супер овозлар билан)
866 миллиард доллардан зиёд
780–826 миллиард доллар
Дунёдаги илк расмий триллионер
Tesla, xAI, Neuralink
Турли хил пакетларда
Қўшимча йирик активлар
Йиллик барқарор ўсиш
1 триллион $ чегарасидан ўтди
Тезкор бойиш феномени ва «қоғоздаги» триллионлар
Ақлбовар қилмас рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, Илон Маскнинг «SpaceX» корпорациясидаги улуши (унинг эгалигидаги опционлар ва юқори овоз ҳуқуқини берувчи супер акцияларини қўшиб ҳисоблаганда) фақатгина бошланғич жойлаштириш нархининг ўзида нақд 866 миллиард доллардан ортиқ маблағга баҳоланди. Ушбу улкан рақамга унинг «Tesla» автомобилсозлик гигантидаги улушлари ва бошқа инновацион стартаплари қўшилганда, тадбиркорнинг умумий капитали 1 триллион долларлик тарихий довондан муваффақиятли ҳатлаб ўтди. Ваҳоланки, ушбу йирик жараёндан аввалроқ экспертлар унинг бойлигини 780–826 миллиард доллар атрофида баҳолаб келишаётган эди.
Молиявий таҳлил: Албатта, иқтисодчиларнинг таъкидлашича, Маскнинг ушбу янги бойлиги айни пайтда асосан «қоғозда» (рақамларда) қолмоқда. Боиси, унинг активларининг жуда катта қисми йирик фонд битимлари қоидасига кўра, маълум муддат сотиш тақиқланадиган «lock-up» келишувлари билан вақтинчалик тўсиб қўйилган.
Бироқ, бу ҳуқуқий чекловларга қарамай, инсоният вакилининг илк бор 1 000 000 000 000 долларлик виртуал чегарани бузиб ўтиши сайёрамиз иқтисодиёти учун мутлақо янги давр бошланганидан далолат беради.
Илон Маскнинг коинотни забт этиш йўлидаги янги қадамлари, Марсга саёҳат лойиҳалари, дунё молия бозоридаги энг шов-шувли ўзгаришлар ва технология оламига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…