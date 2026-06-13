Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айланди

·0·Дунё
Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айланди

Жаҳон молия ва юқори технологиялар оламида кеча мутлақо янги ва ақлбовар қилмас тарихий саҳифа очилди. Сайёрамизнинг энг машҳур ва инқилобий тадбиркори, миллиардлаб инсонларнинг диққат марказида турувчи Илон Маск расман инсоният тарихидаги энг биринчи триллионер сифатида рўйхатга олинди. Ушбу оламшумул воқеликка унинг коинотни забт этиш билан шуғулланувчи «SpaceX» компаниясининг фонд биржасида ўз акцияларини бирламчи оммавий жойлаштириш (IPO) жараёнини муваффақиятли якунлагани асосий сабаб бўлди. Бу ҳақда нуфузли жаҳон нашрлари — Forbes, Bloomberg ва Reuters агентликлари шов-шувли хабарларни тарқатди.

«SpaceX», «Tesla», «xAI» ҳамда «Neuralink» каби келажак лойиҳалари асосчиси бўлмиш Маскнинг бу муваффақияти замонавий технологик даврнинг энг бош рамзига айланиб улгурди.

Фонд биржасини ларзага келтирган 75 миллиард доллар

«SpaceX» компанияси молия тарихидаги энг йирик ва муҳташам оммавий акция жойлаштиришлардан бирини амалга оширди. Компаниянинг қимматли қоғозлари биржа савдоларига чиқарилган илк дақиқаларданоқ инвесторлар ўртасида ҳақиқий талашишга сабаб бўлди:

  • Илк жойлаштириш нархи: Ҳар бир акция учун 135 доллар

  • Жалб этилган соф сармоя ҳажми: 75 миллиард доллар

  • IPO пайтидаги компаниянинг умумий қиймати (Valuation): Тахминан 1,77 триллион доллар

Эътиборли жиҳати шундаки, биржада SPCX тикери остида савдо қилина бошлаган акциялар дастлабки соатларнинг ўзидаёқ кескин ўсиш суръатларини намойиш этиб, ҳар бир донаси учун 150 доллардан 166 долларгача бўлган юқори даражага кўтарилиб кетди.

Қуйидаги таҳлилий жадвал орқали Илон Маскнинг молиявий империяси ва ушбу тарихий битим натижасида унинг бойлиги қандай ўзгарганини аниқ кўришингиз мумкин:

Маскнинг капитал манбалари

Унинг компаниядаги улуши

Фақат ушбу активнинг қиймати

IPO'гача бўлган умумий бойлиги

Айни пайтдаги тарихий мақоми

SpaceX (Космик лойиҳа)

Тахминан 42 фоиз (Супер овозлар билан)

866 миллиард доллардан зиёд

780–826 миллиард доллар

Дунёдаги илк расмий триллионер

Tesla, xAI, Neuralink

Турли хил пакетларда

Қўшимча йирик активлар

Йиллик барқарор ўсиш

1 триллион $ чегарасидан ўтди

Тезкор бойиш феномени ва «қоғоздаги» триллионлар

Ақлбовар қилмас рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, Илон Маскнинг «SpaceX» корпорациясидаги улуши (унинг эгалигидаги опционлар ва юқори овоз ҳуқуқини берувчи супер акцияларини қўшиб ҳисоблаганда) фақатгина бошланғич жойлаштириш нархининг ўзида нақд 866 миллиард доллардан ортиқ маблағга баҳоланди. Ушбу улкан рақамга унинг «Tesla» автомобилсозлик гигантидаги улушлари ва бошқа инновацион стартаплари қўшилганда, тадбиркорнинг умумий капитали 1 триллион долларлик тарихий довондан муваффақиятли ҳатлаб ўтди. Ваҳоланки, ушбу йирик жараёндан аввалроқ экспертлар унинг бойлигини 780–826 миллиард доллар атрофида баҳолаб келишаётган эди.

Молиявий таҳлил: Албатта, иқтисодчиларнинг таъкидлашича, Маскнинг ушбу янги бойлиги айни пайтда асосан «қоғозда» (рақамларда) қолмоқда. Боиси, унинг активларининг жуда катта қисми йирик фонд битимлари қоидасига кўра, маълум муддат сотиш тақиқланадиган «lock-up» келишувлари билан вақтинчалик тўсиб қўйилган.

Бироқ, бу ҳуқуқий чекловларга қарамай, инсоният вакилининг илк бор 1 000 000 000 000 долларлик виртуал чегарани бузиб ўтиши сайёрамиз иқтисодиёти учун мутлақо янги давр бошланганидан далолат беради.

Илон Маскнинг коинотни забт этиш йўлидаги янги қадамлари, Марсга саёҳат лойиҳалари, дунё молия бозоридаги энг шов-шувли ўзгаришлар ва технология оламига оид энг қайноқ хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)Бугун, 00:00Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиРоссияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиБугун, 23:29Нидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиНидерландияда ҳайвонларсиз дунёдаги илк «ферма» очилдиКеча, 17:43Марокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиМарокаш Испания шаҳарларини қайтаришни талаб қилдиКеча, 16:30Антальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиАнтальяда 267 йўловчили самолёт устунга урилиб тўхтадиКеча, 15:49Хитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиХитой сувларида жосус тошбақалар ва балиқлар шов-шувга сабаб бўлдиКеча, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди