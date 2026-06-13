Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтди

·0·Дунё
Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтди

Покистон бош вазири Шаҳбоз Шариф АҚШ ва Эрон ўртасидаги музокаралар бўйича муҳим баёнот берди. Унинг айтишича, томонлар тинчлик келишувига ҳар қачонгидан ҳам яқинлашган.

Шарифнинг таъкидлашича, жараён яқин 24 соат ичида якунланиши мумкин. Келишув аввал электрон тарзда имзоланиши, кейинги ҳафтада эса техник даражадаги музокаралар ўтказилиши кутилмоқда.

Покистон бош вазири музокаралардаги саъй-ҳаракатлар учун АҚШ ва Эронга миннатдорлик билдирди. У ушбу келишув минтақада узоқ муддатли тинчликка асос яратишига умид билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаНиқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаБугун, 11:28Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиАдам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиБугун, 07:21Уч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаУч йилдан сўнг Саудиядан Туркияга поезд қатнаши кутилмоқдаБугун, 04:26Илон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиИлон Маск дунёдаги илк триллионерга айландиБугун, 03:13"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)"Илгичдаги пиджак" билан рақс — томошабинларни ҳайратга солган чиқиш (видео)Бугун, 00:00Россияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиРоссияда мигрантлар учун тиббий кўрик қоидалари кучайтирилдиБугун, 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди