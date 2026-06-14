АҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солди

·0·Дунё
АҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солди

Исроилнинг Channel 12 телеканалига таянилган маълумотларга кўра, Исроил юқори мартабали мансабдорлари АҚШ ва Эрон ўртасида муҳокама қилинаётган меморандумни танқид қилган. Бу ҳақда Горизонт хабар берди.

Улар Вашингтон Эроннинг асосий талабларининг бир қисмига рози бўлганини ва бу Теҳрон учун муҳим сиёсий устунлик бериши мумкинлигини билдиришган.

Манбаларга кўра, ҳужжат Эроннинг ядровий дастури, ракета салоҳияти ва минтақавий қуролли гуруҳларга кўрсатаётган қўллаб-қувватлови каби асосий масалаларни тўлиқ ҳал қилмайди. Шунингдек, келишув Эронга музлатилган активларга кириш имконини бериши, Ҳормуз бўғозининг очилиши ва Теҳронга босимнинг камайишига олиб келиши мумкинлиги айтилмоқда.

Исроил томони ушбу жараён натижасида АҚШнинг Эронга таъсир воситалари камайишидан ва ракета дастури ҳамда «Ҳизбуллоҳ»ни қўллаб-қувватлаш масалалари етарли даражада қамраб олинмаганидан хавотир билдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқда“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқдаБугун, 07:19Хитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаХитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаБугун, 05:17Сохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиСохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиБугун, 05:02Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиОлимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиБугун, 20:42Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиЭрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиБугун, 20:22Эрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиЭрон АҚШ мусодарасидан қўрқиб ядровий объектларини янада мустаҳкамладиКеча, 17:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди