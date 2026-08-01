10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди

·35·Дунё
10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди
Қисқача

Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида 10-қаватдаги деразадан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола полиция ходимлари томонидан қутқарилди. Маълум бўлишича, воқеа вақтида боланинг онаси ухлаб ётган ва ўғлининг қандай қилиб деразадан чиқиб кетганини сезмаган. Яхшиямки, ушбу хавфли ҳолат оқибатида бола ҳеч қандай жароҳат олмаган. Ҳодисадан сўнг полиция ота-оналарни фарзандларини дераза ва балконлар яқинида назорациз қолдирмасликка чақирди.

Қозоғистоннинг Оқтов шаҳрида 5 ёшли бола кўп қаватли уйнинг 10-қаватидаги деразадан ташқарига чиқиб кетиб, хавфли вазиятга тушиб қолди.

Гувоҳлар очиқ деразада оёқларини осилтириб ўтирган болани кўриб, дарҳол ҳуқуқ-тартибот органларига хабар берган. Воқеа жойига етиб келган полиция ходимлари боланинг деразанинг ташқи ромида турганини аниқлаган.

Ходимлар зудлик билан хонадонга кириб, болани эҳтиёткорлик билан хавфсиз жойга олиб туширишган. Яхшиямки, воқеа оқибатида бола ҳеч қандай жароҳат олмаган.

Маълум бўлишича, воқеа вақтида боланинг онаси ухлаб ётган. Аёл ўғли билан бирга дам олаётганини, бироқ бола уйғониб, қандай қилиб деразадан ташқарига чиқиб кетганини сезмай қолганини билдирган.

Ҳодисадан сўнг Қозоғистон полицияси ота-оналарни фарзандларини дераза ва балконлар яқинида назоратсиз қолдирмасликка чақирди. Шунингдек, деразаларга махсус ҳимоя қулфларини ўрнатиш ва болалар деразага чиқиб олиши мумкин бўлган мебелларни у ердан узоқроққа қўйиш тавсия этилди.

АктауҚозоғистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаРоссияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаБугун, 07:21Ироқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиИроқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиБугун, 05:3720 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилди20 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилдиБугун, 05:33Россиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирдиРоссиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирдиБугун, 05:28Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!Роналду тўйига кимлар келади: шов-шувли рўйхат тарқалди!Бугун, 05:24Нью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиНью-Йорк соҳилларидаги улкан акула олимларни ҳайратга солдиБугун, 01:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда