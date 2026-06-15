Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!

·1·Дунё
Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!

Океан тубида яшовчи Bathypterois grallator, яъни tripod fish, ташқи кўриниши билан кўпчиликни ҳайратга солади. У оддий балиқлар каби доим сузиб юрмайди, балки гўё камера штативи каби сув тубида тик ҳолда туради.

Бу балиқнинг узун дум ва қорин сузгич нурлари пастга чўзилиб, учта таянчга ўхшаш шакл ҳосил қилади. Шу орқали у денгиз тубидан бироз юқорида мувозанат сақлаб туради.

Бундай усул унга энергия тежашга ёрдам беради. Чуқур океанда қуёш нури йўқ, озуқа кам ва босим жуда юқори бўлгани учун у ов ортидан қувмайди, балки оқим олиб келадиган майда жонзотларни кутади.

Tripod fish узун сузгичлари орқали сувдаги майда тебранишларни ҳам сеза олади. Қоронғуликда кўришдан кўра сезги муҳимроқ бўлгани учун у ўлжани айнан шу сигналлар орқали пайқайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиДунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиБугун, 00:06Афғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилдиАфғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилдиБугун, 20:55Бишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушдиБишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушдиБугун, 20:37Яширин флотга зарба: Британия Россия танкерини қўлга олдиЯширин флотга зарба: Британия Россия танкерини қўлга олдиБугун, 20:24Дональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиДональд Трамп Эрон билан келишув тез фурсатда имзоланишини маълум қилдиКеча, 18:43Швейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкинШвейцарияда аҳоли кўпайиши сабабли 10 миллион киши билан чекланиши мумкинКеча, 18:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди