Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришди

·0·Дунё
Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришди

Хитойда электр узатиш линияларини назорат қилиш учун робот илонлардан фойдаланиш амалиёти йўлга қўйилди. Улар симлар бўйлаб ҳаракатланиб, авария ҳолатларига сабаб бўлиши мумкин бўлган носозликлар ва ортиқча қизиб кетиш ҳолатларини аниқлайди. Бу ҳақда Interesting Engineering нашри хабар тарқатди.

Маълум қилинишича, роботлар Юннан провинциясининг маъмурий маркази бўлган Кунмин шаҳрида қўлланилмоқда. Улар симларга ўралиб ҳаракатланар экан, камералар ва махсус датчиклар ёрдамида узилган симлар, эскирган қисмлар ҳамда ҳароратдаги ғайритабиий ўзгаришларни аниқлайди. Ишлаб чиқувчилар берган маълумотларга кўра, роботлар шу вақтгача 130 километрдан ортиқ электр узатиш линияларини текшириб чиққан.

Мазкур тизим Гуанду тумани электр таъминоти бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Бюро вакилларининг таъкидлашича, роботлар ёрдамида амалга оширилаётган текширувлар самарадорлиги анъанавий қўл меҳнати усулларига нисбатан уч баравар юқори ҳисобланади.

Электр тармоқларини назорат қилишда тез-тез қўлланиладиган дронлардан фарқли равишда, робот илонлар бевосита кабеллар бўйлаб ҳаракатланади. Бу эса дронлар парвози чекланган ҳудудларда, айниқса аэропортлар яқинида ҳам бемалол ишлаш имкониятини яратади. Шу билан бирга, бундай роботлар юқори кучланишли линиялардан тарқаладиган электромагнит тўсиқларга нисбатан ҳам анча чидамли бўлиб, улар дронларни бошқариш ва тасвир сифатига таъсир кўрсатмайди.

Янги технология дронларнинг яна бир қатор камчиликларини, жумладан, об-ҳавога боғлиқлиги ҳамда аккумулятор ишлаш вақтининг чекланганлиги билан боғлиқ муаммоларни бартараф этишга ёрдам бермоқда. Яқин масофадан доимий мониторинг олиб борилиши натижасида энергетика соҳаси мутахассислари юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни тезроқ аниқлаб, ўз вақтида бартараф этиш имконига эга бўлади.

Хитой энергетика компаниялари инфратузилмани кузатиб бориш учун нафақат робот илонлардан, балки робот итлар, дронлар ва стационар кузатув камераларидан ҳам фаол фойдаланмоқда.

Робот илон бир нечта қисмлардан ташкил топган эгилувчан корпусга эга бўлиб, бу унга симлар бўйлаб эркин ҳаракатланиш ва турли тўсиқларни, хусусан, изоляторларни четлаб ўтиш имконини беради. Шу сабабли у одамлар ёки дронлар учун текшириш қийин бўлган ҳудудларга ҳам осонлик билан етиб бора олади. Носозликлар ва эҳтимолий хавфларни ўз вақтида аниқлаш мақсадида роботнинг бош қисмига камера ва махсус датчиклар ўрнатилган.

Эътиборли жиҳати шундаки, робот қувватни ўзи текшираётган электр узатиш линияларидан тўғридан тўғри контактсиз усул орқали олади.

Электр узатиш тармоқларининг бир нечта йўналишларида муваффақиятли синовлар ўтказилганидан сўнг, компаниялар роботлардан янада мураккаб ҳудудларда ҳам фойдаланиш кўламини кенгайтирди. Шунингдек, робот итлар ҳам юқори кучланишли зоналарда ва инсонлар учун хавфли бўлган бошқа ҳудудларда текширув ишларига жалб қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиТрамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиБугун, 06:57Рио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлдиРио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлдиБугун, 06:47Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Бугун, 00:12Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиДунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилдиБугун, 00:06Афғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилдиАфғонистонда аёллар учун янги қатъий чекловлар жорий этилдиБугун, 20:55Бишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушдиБишкекда пичоқли ҳужум: қизни гаровга олган шахс қўлга тушдиБугун, 20:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди