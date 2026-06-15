Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Буюк Британия ҳукумати 16 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чеклашга қарор қилди.
Янги тартиб 2027 йил баҳоридан кучга кириши кутилмоқда. Чекловлар Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook ва X каби платформаларга татбиқ этилади.
WhatsApp ва Signal каби мессенжерлар эса тақиқ рўйхатига киритилмайди.
Ижтимоий тармоқлар болалар аккаунт очишининг олдини олиш учун ёшни текшириш механизмларини жорий қилиши керак бўлади.
Шунингдек, онлайн ўйинлар ва айрим интернет хизматларида болалар хавфсизлиги учун қўшимча чекловлар ўрнатилади.
…