Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайди

·0·Дунё
Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайди

Буюк Британия ҳукумати 16 ёшга тўлмаган болаларнинг ижтимоий тармоқлардан фойдаланишини чеклашга қарор қилди.

Янги тартиб 2027 йил баҳоридан кучга кириши кутилмоқда. Чекловлар Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook ва X каби платформаларга татбиқ этилади.

WhatsApp ва Signal каби мессенжерлар эса тақиқ рўйхатига киритилмайди.

Ижтимоий тармоқлар болалар аккаунт очишининг олдини олиш учун ёшни текшириш механизмларини жорий қилиши керак бўлади.

Шунингдек, онлайн ўйинлар ва айрим интернет хизматларида болалар хавфсизлиги учун қўшимча чекловлар ўрнатилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:09Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Бугун, 13:015 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотдиБугун, 12:51Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиЗеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиБугун, 11:58Норвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиНорвегияда қироллик оиласи аъзоси зўрлашда айбланиб 40 та айблов билан қамалдиБугун, 11:46Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)Трамп тадбирда ухлаб қолдими? Кадрлар баҳсларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 10:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди