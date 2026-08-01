Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктиради

·0·Спорт
Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктиради

Нюкасл Юнайтед клуби Швеция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Лукас Бергвалл учун расмий трансфер таклифини 16-августга қадар киритмасликка қарор қилди. Goal.com хабар беришича, мазкур стратегик кечикиш UEFA қоидаларига риоя қилиш ҳамда молиявий муаммоларнинг олдини олиш мақсадида атайлаб амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, жорий ёзги трансферлар даврида жамоалар ўртасидаги ўйинчилар алмашинуви ва молиявий фейр-плей қоидалари қаттиқ назоратга олинган. Нюкасл ушбу тактик қадам орқали UEFA томонидан жорий этилган янги 45 кунлик трансфер қоидасини четлаб ўтишни режалаштирмоқда. Бу Сандро Тоналиснинг Тоттенхем сафига ўтиши билан бевосита боғлиқ.

Трансферни кечиктириш сабаблари

Сандро Тонали июль бошида Ст Джеймс Паркни тарк этиб, Тоттенхемга кўчиб ўтган эди. Манчестер Сити клубининг собиқ молиявий маслаҳатчиси Штефан Борсоннинг таъкидлашича, Нюкасл айнан шу трансфер сабабли юзага келиши мумкин бўлган чекловлардан қочиш учун маълум муддат кутиши керак.

Футбол Инсидер нашрига берган интервюсида Борсон қуйидагиларни қайд этди: улар Нюкасл билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатмоқда ва 45 кунлик муддат тугашини кутиши лозим, токи бу ҳолат Тонали трансфери билан боғлиқ ўйинчи алмашинуви сифатида баҳоланмасин. Ушбу муддат тугагач, клуб учун музокараларни давом эттириш йўли очилади.

Бергваллнинг Тоттенхемдаги ҳолати

Лукас Бергвалл Лондон клубида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйгани сабабли ёзда жамоани тарк этишни истамоқда. Тоттенхем чизиқни кучайтириш мақсадида амалга оширган янги трансферлар швед футболчисининг майдонга тушиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйди.

Аввалроқ Тоттенхем номи ошкор этилмаган Англия клубининг 50 миллион евролик (тахминан 42 миллион фунт стерлинг) таклифини рад этган эди. Лондонликлар футболчини сотиш учун 60 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилмоқда ва ўз позициясида қатъий турибди.

Нюкасл эса таркибни янгилаш жараёнини давом эттирмоқда. Хабарларга кўра, бош мураббий Эдди Хау жамоани тарк этиши мумкин, унинг ўрнига Ал-Ҳилол устози Маттиас Яйсле асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Шунингдек, Тони Кроос ва Энтони Гордон каби футболчиларнинг кетиши ҳамда Бруно Гимараеснинг Арсеналга ўтиш эҳтимоли клубдаги ўтиш даврини янада мураккаблаштирмоқда.

НюкаслТоттенхемЛукас БергваллтрансферUEFA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаМика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаБугун, 16:57Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрАрсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрБугун, 16:40Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Бугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда