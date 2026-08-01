Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктиради
Нюкасл Юнайтед клуби Швеция терма жамоаси ярим ҳимоячиси Лукас Бергвалл учун расмий трансфер таклифини 16-августга қадар киритмасликка қарор қилди. Goal.com хабар беришича, мазкур стратегик кечикиш UEFA қоидаларига риоя қилиш ҳамда молиявий муаммоларнинг олдини олиш мақсадида атайлаб амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, жорий ёзги трансферлар даврида жамоалар ўртасидаги ўйинчилар алмашинуви ва молиявий фейр-плей қоидалари қаттиқ назоратга олинган. Нюкасл ушбу тактик қадам орқали UEFA томонидан жорий этилган янги 45 кунлик трансфер қоидасини четлаб ўтишни режалаштирмоқда. Бу Сандро Тоналиснинг Тоттенхем сафига ўтиши билан бевосита боғлиқ.
Трансферни кечиктириш сабаблариСандро Тонали июль бошида Ст Джеймс Паркни тарк этиб, Тоттенхемга кўчиб ўтган эди. Манчестер Сити клубининг собиқ молиявий маслаҳатчиси Штефан Борсоннинг таъкидлашича, Нюкасл айнан шу трансфер сабабли юзага келиши мумкин бўлган чекловлардан қочиш учун маълум муддат кутиши керак.
Футбол Инсидер нашрига берган интервюсида Борсон қуйидагиларни қайд этди: улар Нюкасл билан боғлиқ вазиятни диққат билан кузатмоқда ва 45 кунлик муддат тугашини кутиши лозим, токи бу ҳолат Тонали трансфери билан боғлиқ ўйинчи алмашинуви сифатида баҳоланмасин. Ушбу муддат тугагач, клуб учун музокараларни давом эттириш йўли очилади.
Бергваллнинг Тоттенхемдаги ҳолатиЛукас Бергвалл Лондон клубида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйгани сабабли ёзда жамоани тарк этишни истамоқда. Тоттенхем чизиқни кучайтириш мақсадида амалга оширган янги трансферлар швед футболчисининг майдонга тушиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйди.
Аввалроқ Тоттенхем номи ошкор этилмаган Англия клубининг 50 миллион евролик (тахминан 42 миллион фунт стерлинг) таклифини рад этган эди. Лондонликлар футболчини сотиш учун 60 миллион фунт стерлинг атрофида маблағ талаб қилмоқда ва ўз позициясида қатъий турибди.
Нюкасл эса таркибни янгилаш жараёнини давом эттирмоқда. Хабарларга кўра, бош мураббий Эдди Хау жамоани тарк этиши мумкин, унинг ўрнига Ал-Ҳилол устози Маттиас Яйсле асосий номзод сифатида кўрилмоқда. Шунингдек, Тони Кроос ва Энтони Гордон каби футболчиларнинг кетиши ҳамда Бруно Гимараеснинг Арсеналга ўтиш эҳтимоли клубдаги ўтиш даврини янада мураккаблаштирмоқда.
…