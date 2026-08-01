«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?

·1·Спорт
«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?

Жорий мавсум Ўзбекистон Суперлигасида сафар баҳсларининг чинакам «қироли»га айланган Тошкентнинг «Пахтакор» клуби бугун, 1 август оқшомида навбатдаги ўта оғир ва кескин имтиҳон олдида турибди. Амбицияли «Андижон» меҳмони бўладиган «Шерлар» ўзларининг бир йилдан ортиқ вақтдан бери давом этаётган феноменал сафардаги мағлубиятсиз сериясини сақлаб қола оладими?

Андижондаги «Бобур Арена»да кечадиган 15-турнинг марказий тўқнашуви олдидан пойтахт клубининг ҳайратланарли сафар статистикаси ва ўйин атрофидаги асосий интригаларни таҳлил қиламиз.

1. Жорий мавсумдаги гегемония: 6 та сафар ўйини ва деярли мукаммал натижа

«Пахтакор» 2026 йилги Суперлига мавсумида ўз майдонидан ташқарида ўтказилган баҳсларда ажойиб барқарорлик намойиш этмоқда. Жамоа шу кунгача сафарда 6 та учрашув ўтказиб, ҳали бирор марта ҳам майдонни мағлубият билан тарк этгани йўқ.

Мавсумдаги сафар кўрсаткичлари:

  • Ўтказилган ўйинлар: 6 та;

  • Натижа: 5 та ғалаба ва 1 та дуранг;

  • Жамғарилган очколар: 18 очкодан 16 очко (деярли 90% лик натижа);

  • Ягона очко йўқотиши: «Сурхон»га қарши кечган муросасиз баҳсда қайд этилган (1:1).

Бундай юқори кўрсаткич «Пахтакор»нинг бегона майдонларда ҳам тактик жиҳатдан мувозанатли ва совуққон ўйин кўрсата олиш салоҳияти юқори эканидан далолат беради.

2. Бир йилдан ошган ирода: Сўнгги мағлубият қачон бўлган эди?

Маълумот учун, «Шерлар»нинг Суперлига доирасида сафарда мағлуб бўлганига ҳам бир йилдан ошиб кетди.

Тошкентликлар охирги марта 2025 йилнинг 3 май куни Термизда «Сурхон» меҳмони бўлиб, кутилмаганда таслим бўлишган эди. Шу аламли мағлубиятдан сўнг «Пахтакор» меҳмондаги баҳсларда мағлубият нималигини билмай келмоқда. Бу кўрсаткич жамоанинг руҳий барқарорлиги ва сафардаги ўйинларга алоҳида тайёргарлик кўришининг амалий исботидир.

3. «Бобур Арена»даги аланга: «Андижон» серияни узишга қодирми?

Бугунги беллашув «Пахтакор» учун оддий навбатдаги ўйин бўлмайди. Фарғона водийсининг энг аҳил ва жўшқин мухлисларига эга бўлган «Андижон» ўз майдонида ҳар қандай гранд клуб учун ҳақиқий «жаҳаннам» муҳитини яратиб бера олади.

  • Мухлислар омили: Лим-молим тўладиган «Бобур Арена» трибуналари меҳмонларга дастлабки дақиқалардан бошлаб улкан руҳий босим ўтказади.

  • «Андижон»нинг иштиёқи: Майдон эгалари ўз мухлислари рўпарасида гранд жамоанинг бир йиллик сериясига нуқта қўйиш орқали турнир жадвалидаги позициясини сезиларли даражада яхшилаб олишни мақсад қилган.

4. Хулоса ва ўйин олди интригаси

«Пахтакор» ўз анъанасини ва сафардаги енгилмас мақомини сақлаб қоладими ёки «Андижон» ўз майдонида сенсация кўтариб, пойтахтликларнинг бир йиллик сериясига барҳам берадими? Бу саволга бугун соат 19:30 да бошланадиган шиддатли баҳсда аниқ жавоб топилади.

Сизнингча, бугунги марказий ўйинда қайси жамоа ғалаба қозонади? «Пахтакор»нинг сафардаги серияси давом этадими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВойцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 17:10Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаМика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаБугун, 16:57Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрАрсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрБугун, 16:40Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Бугун, 16:01Маркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборадиМаркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборадиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда