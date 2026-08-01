«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?
Жорий мавсум Ўзбекистон Суперлигасида сафар баҳсларининг чинакам «қироли»га айланган Тошкентнинг «Пахтакор» клуби бугун, 1 август оқшомида навбатдаги ўта оғир ва кескин имтиҳон олдида турибди. Амбицияли «Андижон» меҳмони бўладиган «Шерлар» ўзларининг бир йилдан ортиқ вақтдан бери давом этаётган феноменал сафардаги мағлубиятсиз сериясини сақлаб қола оладими?
Андижондаги «Бобур Арена»да кечадиган 15-турнинг марказий тўқнашуви олдидан пойтахт клубининг ҳайратланарли сафар статистикаси ва ўйин атрофидаги асосий интригаларни таҳлил қиламиз.
1. Жорий мавсумдаги гегемония: 6 та сафар ўйини ва деярли мукаммал натижа
«Пахтакор» 2026 йилги Суперлига мавсумида ўз майдонидан ташқарида ўтказилган баҳсларда ажойиб барқарорлик намойиш этмоқда. Жамоа шу кунгача сафарда 6 та учрашув ўтказиб, ҳали бирор марта ҳам майдонни мағлубият билан тарк этгани йўқ.
Мавсумдаги сафар кўрсаткичлари:
Ўтказилган ўйинлар: 6 та;
Натижа: 5 та ғалаба ва 1 та дуранг;
Жамғарилган очколар: 18 очкодан 16 очко (деярли 90% лик натижа);
Ягона очко йўқотиши: «Сурхон»га қарши кечган муросасиз баҳсда қайд этилган (1:1).
Бундай юқори кўрсаткич «Пахтакор»нинг бегона майдонларда ҳам тактик жиҳатдан мувозанатли ва совуққон ўйин кўрсата олиш салоҳияти юқори эканидан далолат беради.
2. Бир йилдан ошган ирода: Сўнгги мағлубият қачон бўлган эди?
Маълумот учун, «Шерлар»нинг Суперлига доирасида сафарда мағлуб бўлганига ҳам бир йилдан ошиб кетди.
Тошкентликлар охирги марта 2025 йилнинг 3 май куни Термизда «Сурхон» меҳмони бўлиб, кутилмаганда таслим бўлишган эди. Шу аламли мағлубиятдан сўнг «Пахтакор» меҳмондаги баҳсларда мағлубият нималигини билмай келмоқда. Бу кўрсаткич жамоанинг руҳий барқарорлиги ва сафардаги ўйинларга алоҳида тайёргарлик кўришининг амалий исботидир.
3. «Бобур Арена»даги аланга: «Андижон» серияни узишга қодирми?
Бугунги беллашув «Пахтакор» учун оддий навбатдаги ўйин бўлмайди. Фарғона водийсининг энг аҳил ва жўшқин мухлисларига эга бўлган «Андижон» ўз майдонида ҳар қандай гранд клуб учун ҳақиқий «жаҳаннам» муҳитини яратиб бера олади.
Мухлислар омили: Лим-молим тўладиган «Бобур Арена» трибуналари меҳмонларга дастлабки дақиқалардан бошлаб улкан руҳий босим ўтказади.
«Андижон»нинг иштиёқи: Майдон эгалари ўз мухлислари рўпарасида гранд жамоанинг бир йиллик сериясига нуқта қўйиш орқали турнир жадвалидаги позициясини сезиларли даражада яхшилаб олишни мақсад қилган.
4. Хулоса ва ўйин олди интригаси
«Пахтакор» ўз анъанасини ва сафардаги енгилмас мақомини сақлаб қоладими ёки «Андижон» ўз майдонида сенсация кўтариб, пойтахтликларнинг бир йиллик сериясига барҳам берадими? Бу саволга бугун соат 19:30 да бошланадиган шиддатли баҳсда аниқ жавоб топилади.
Сизнингча, бугунги марказий ўйинда қайси жамоа ғалаба қозонади? «Пахтакор»нинг сафардаги серияси давом этадими? Ўз тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…