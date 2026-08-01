«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди

·32·Маданият
«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди
Қисқача

Америкалик хонанда Ариана Гранде «Петал» номли янги қўшиғига ишланган клипи намойиш етилганидан сўнг ижтимоий тармоқларда муҳокамалар марказига тушди. Айрим мухлислар унинг жуда озиб кетганига еътибор қаратиб, саломатлиги учун хавотир билдиришди. Бошқа мухлислар еса инсоннинг ташқи кўриниши ва вазнини омма олдида муҳокама қилиш нотўғри еканини таъкидлаб, хонандани ҳимоя қилишди.

Америкалик хонанда Ариана Гранде ўзининг «Petal» қўшиғига ишланган янги клипи намойиш этилганидан сўнг ижтимоий тармоқларда яна бир бор муҳокамалар марказига айланди. Айрим мухлислар санъаткорнинг ташқи кўриниши, хусусан, жуда озиб кетганига эътибор қаратиб, унинг саломатлиги ҳақида хавотир билдиришди.

Клипда Ариана ишга қабул қилиш сараловида иштирок этаётган қаҳрамон образида намоён бўлади. У «Grease» фильми услубидан илҳомланган қора леггинс, елкаси очиқ қора кофта ва бўйнига боғланган шойи рўмолдан иборат либосда кўринган. Образини ретро услубидаги кўзойнак, марварид тақинчоқлар, қора туфли, елкасига ташланган чарм куртка ҳамда ўзига хос баланд дум қилиб йиғилган соч турмаги билан тўлдирган. Шунингдек, у навбат кутаётган бошқа актрисалар билан бирга рақсга тушган саҳналар ҳам клипдан ўрин олган.

Хонанда клипдан парчани ижтимоий тармоқда «Petal ꕤ 。˚ music video out now» деган изоҳ билан эълон қилди.

Клип эълон қилингач, ижтимоий тармоқларда Ариананинг ташқи кўриниши ҳақида турли фикрлар билдирилди. Айрим фойдаланувчилар унинг жуда озғин кўринаётганини таъкидлаб, бу хавотирли ҳолат эканини ёзишди. Бошқалар эса хонанданинг суяклари жуда яққол кўринаётганини қайд этиб, унинг саломатлиги яхши бўлишидан умид қилишларини билдиришди.

YouTube фойдаланувчиларидан бири эса қўшиқ ва клип ғояси юқори даражада амалга оширилганини эътироф этар экан, энг катта истаги Ариананинг соғ-саломат бўлиши эканини таъкидлади.

Бироқ хонандани ҳимоя қилган мухлислар ҳам кам бўлмади. Улар инсоннинг ташқи кўриниши ва вазни ҳақида омма олдида муҳокама қилиш нотўғри эканини таъкидлаб, Ариананинг ҳаёти эмас, ижоди муҳокама қилиниши кераклигини ёзишди. Айримлар эса озғин инсонни танқил қилиш ҳам баданни камситишнинг бир кўриниши эканини эслатди.

Бу Ариана Гранде ташқи кўриниши сабаб муҳокамалар марказига тушиши биринчи марта эмас. 2024 йилда у интервьюлардан бири давомида аёлларга доимо «мукаммал кўриниш» босими ўтказилиши ҳақидаги саволга жавоб берар экан, инсоннинг ташқи қиёфаси ёки вазни ҳақида изоҳ бериш жуда ноқулай ва оғир ҳолат эканини айтган эди.

«Ҳатто оилавий йиғилишда ҳам кимдир “Жуда озиб кетибсан, нима бўлди?” ёки “Семирибсан, нима бўлди?” деб сўраши мумкин. Менимча, бу каби изоҳлар мутлақо кераксиз», — деган эди хонанда.

Унинг таъкидлашича, бугунги кунда одамлар бошқаларнинг ташқи кўриниши, юзи, танаси ёки саломатлиги ҳақида бемалол фикр билдиришга одатланиб қолган ва бу жуда хавфли ҳолатдир.

2025 йил ноябрь ойида Ариана ушбу интервьюдан парчани яна бир бор Instagram саҳифасида улашиб, уни «ҳамма учун меҳр билан қилинган эслатма» деб атаган ва инсонларни бошқаларнинг ташқи кўриниши ҳақида ҳукм чиқармасликка чақирган.

Ариана ГрандеPetalYouTubeGrease
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиЎзбекистон кинотеатрларида "Ўргимчак одам: Янги кун" премьераси ўзбек тилида намойиш этиладиБугун, 15:55Роналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаРоналдунинг 12 миллион долларлик тўйи дунёни ҳайратга солмоқдаБугун, 13:58Дурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиДурдона Қурбонова актрисаликка қандай кириб келганини сўзлаб бердиБугун, 13:12“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)“Мен бутунлай кинодаги фаолиятимни тўхтатдим” - Аҳад Қаюмдан кутилмаган қарор! (видео)Кеча, 10:43Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Шаҳло Салаева: “Вейселнинг биринчи турмуши мен билан”Кеча, 08:47Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйида келин салом ва гул бериш маросими ўзгача бўлди (видео)Кеча, 03:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида