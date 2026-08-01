«Petal» клипидан сўнг Ариана Гранденинг озиб кетгани мухлисларни хавотирга солди
Америкалик хонанда Ариана Гранде «Петал» номли янги қўшиғига ишланган клипи намойиш етилганидан сўнг ижтимоий тармоқларда муҳокамалар марказига тушди. Айрим мухлислар унинг жуда озиб кетганига еътибор қаратиб, саломатлиги учун хавотир билдиришди. Бошқа мухлислар еса инсоннинг ташқи кўриниши ва вазнини омма олдида муҳокама қилиш нотўғри еканини таъкидлаб, хонандани ҳимоя қилишди.
Америкалик хонанда Ариана Гранде ўзининг «Petal» қўшиғига ишланган янги клипи намойиш этилганидан сўнг ижтимоий тармоқларда яна бир бор муҳокамалар марказига айланди. Айрим мухлислар санъаткорнинг ташқи кўриниши, хусусан, жуда озиб кетганига эътибор қаратиб, унинг саломатлиги ҳақида хавотир билдиришди.
Клипда Ариана ишга қабул қилиш сараловида иштирок этаётган қаҳрамон образида намоён бўлади. У «Grease» фильми услубидан илҳомланган қора леггинс, елкаси очиқ қора кофта ва бўйнига боғланган шойи рўмолдан иборат либосда кўринган. Образини ретро услубидаги кўзойнак, марварид тақинчоқлар, қора туфли, елкасига ташланган чарм куртка ҳамда ўзига хос баланд дум қилиб йиғилган соч турмаги билан тўлдирган. Шунингдек, у навбат кутаётган бошқа актрисалар билан бирга рақсга тушган саҳналар ҳам клипдан ўрин олган.
Хонанда клипдан парчани ижтимоий тармоқда «Petal ꕤ 。˚ music video out now» деган изоҳ билан эълон қилди.
Клип эълон қилингач, ижтимоий тармоқларда Ариананинг ташқи кўриниши ҳақида турли фикрлар билдирилди. Айрим фойдаланувчилар унинг жуда озғин кўринаётганини таъкидлаб, бу хавотирли ҳолат эканини ёзишди. Бошқалар эса хонанданинг суяклари жуда яққол кўринаётганини қайд этиб, унинг саломатлиги яхши бўлишидан умид қилишларини билдиришди.
YouTube фойдаланувчиларидан бири эса қўшиқ ва клип ғояси юқори даражада амалга оширилганини эътироф этар экан, энг катта истаги Ариананинг соғ-саломат бўлиши эканини таъкидлади.
Бироқ хонандани ҳимоя қилган мухлислар ҳам кам бўлмади. Улар инсоннинг ташқи кўриниши ва вазни ҳақида омма олдида муҳокама қилиш нотўғри эканини таъкидлаб, Ариананинг ҳаёти эмас, ижоди муҳокама қилиниши кераклигини ёзишди. Айримлар эса озғин инсонни танқил қилиш ҳам баданни камситишнинг бир кўриниши эканини эслатди.
Бу Ариана Гранде ташқи кўриниши сабаб муҳокамалар марказига тушиши биринчи марта эмас. 2024 йилда у интервьюлардан бири давомида аёлларга доимо «мукаммал кўриниш» босими ўтказилиши ҳақидаги саволга жавоб берар экан, инсоннинг ташқи қиёфаси ёки вазни ҳақида изоҳ бериш жуда ноқулай ва оғир ҳолат эканини айтган эди.
«Ҳатто оилавий йиғилишда ҳам кимдир “Жуда озиб кетибсан, нима бўлди?” ёки “Семирибсан, нима бўлди?” деб сўраши мумкин. Менимча, бу каби изоҳлар мутлақо кераксиз», — деган эди хонанда.
Унинг таъкидлашича, бугунги кунда одамлар бошқаларнинг ташқи кўриниши, юзи, танаси ёки саломатлиги ҳақида бемалол фикр билдиришга одатланиб қолган ва бу жуда хавфли ҳолатдир.
2025 йил ноябрь ойида Ариана ушбу интервьюдан парчани яна бир бор Instagram саҳифасида улашиб, уни «ҳамма учун меҳр билан қилинган эслатма» деб атаган ва инсонларни бошқаларнинг ташқи кўриниши ҳақида ҳукм чиқармасликка чақирган.
…