Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилди
Таиландда россиялик 22 ёшли Диана Назимова ва унинг 17 ёшли укаси Роман Назимовнинг ўлими юзасидан икки нафар шахс қўлга олинди. Маълум бўлишича, жорий йилнинг 26 июл куни Паттайя яқинидаги Хуай Яй ҳудудида бедарак йўқолган опа-ука мотоциклни ўғирлашга уринган гумонланувчилар томонидан ўлдирилган.
Таиландда россиялик 22 ёшли Диана Назимова ва унинг 17 ёшли укаси Роман Назимовнинг ўлими катта шов-шувга сабаб бўлди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қотилликда гумон қилинаётган икки нафар шахсни қўлга олган. Бу ҳақда Khaosod нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, Диана ва Роман жорий йилнинг 26 июль куни тонг соат тахминан 04:00 да Паттайя яқинидаги Хуай Яй ҳудудидаги уйидан Honda мотоциклида яқин атрофдаги дўконга йўл олган. Орадан кўп ўтмай улар билан алоқа узилган. Йўқолишидан аввал Диана онасига «Шошилинч» деган хабар юбориб, кимдир уларни кузатаётганини ёзган. Шунингдек, унинг телефонига номаълум Bluetooth-трекер аниқлангани ҳақида огоҳлантириш келган, шундан кейин иккаласининг ҳам телефони ўчиб қолган.
Онаси полицияга мурожаат қилгач, қидирув ишларига полиция, маҳаллий аҳоли ва кинологлар жалб этилди. Кузатув камералари орқали россияликлар ортидан яна бир мотоцикл ҳаракатлангани аниқланди. Кейинчалик уларнинг Honda мотоциклининг айрим қисмлари Чонбури провинциясидаги эски қабристон ҳудудидан кўмилган ҳолда топилди.
Тергов давомида 43 ёшли Тана («Понг») ва 39 ёшли Тонгчай («Тхонг») асосий гумонланувчилар сифатида аниқланди. Улар 31 июль куни қочишга уринган вақтида ушланган.
Сўроқда гумонланувчилар мотоциклни ўғирлашга уринганини тан олган. Уларнинг сўзларига кўра, Роман қаршилик кўрсатганидан кейин отиб ўлдирилган, Диана эса калтакланиши оқибатида ҳаётдан кўз юмган. Шундан сўнг улар жиноят изларини яшириш мақсадида жасадларни Кхао Чи Чан ҳудудига кўмиб, мотоциклни ҳам қисмларга ажратиб алоҳида кўмишган.
Ҳозирда полиция тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда. Шунингдек, яна икки шахс гумонланувчиларга ёрдам берган бўлиши мумкинлиги юзасидан сўроқ қилинмоқда, аммо улар барча айбловларни рад этган.
…