Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилди

·89·Дунё
Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилди
Қисқача

Таиландда россиялик 22 ёшли Диана Назимова ва унинг 17 ёшли укаси Роман Назимовнинг ўлими юзасидан икки нафар шахс қўлга олинди. Маълум бўлишича, жорий йилнинг 26 июл куни Паттайя яқинидаги Хуай Яй ҳудудида бедарак йўқолган опа-ука мотоциклни ўғирлашга уринган гумонланувчилар томонидан ўлдирилган.

Таиландда россиялик 22 ёшли Диана Назимова ва унинг 17 ёшли укаси Роман Назимовнинг ўлими катта шов-шувга сабаб бўлди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар қотилликда гумон қилинаётган икки нафар шахсни қўлга олган. Бу ҳақда Khaosod нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, Диана ва Роман жорий йилнинг 26 июль куни тонг соат тахминан 04:00 да Паттайя яқинидаги Хуай Яй ҳудудидаги уйидан Honda мотоциклида яқин атрофдаги дўконга йўл олган. Орадан кўп ўтмай улар билан алоқа узилган. Йўқолишидан аввал Диана онасига «Шошилинч» деган хабар юбориб, кимдир уларни кузатаётганини ёзган. Шунингдек, унинг телефонига номаълум Bluetooth-трекер аниқлангани ҳақида огоҳлантириш келган, шундан кейин иккаласининг ҳам телефони ўчиб қолган.

Онаси полицияга мурожаат қилгач, қидирув ишларига полиция, маҳаллий аҳоли ва кинологлар жалб этилди. Кузатув камералари орқали россияликлар ортидан яна бир мотоцикл ҳаракатлангани аниқланди. Кейинчалик уларнинг Honda мотоциклининг айрим қисмлари Чонбури провинциясидаги эски қабристон ҳудудидан кўмилган ҳолда топилди.

Тергов давомида 43 ёшли Тана («Понг») ва 39 ёшли Тонгчай («Тхонг») асосий гумонланувчилар сифатида аниқланди. Улар 31 июль куни қочишга уринган вақтида ушланган.

Сўроқда гумонланувчилар мотоциклни ўғирлашга уринганини тан олган. Уларнинг сўзларига кўра, Роман қаршилик кўрсатганидан кейин отиб ўлдирилган, Диана эса калтакланиши оқибатида ҳаётдан кўз юмган. Шундан сўнг улар жиноят изларини яшириш мақсадида жасадларни Кхао Чи Чан ҳудудига кўмиб, мотоциклни ҳам қисмларга ажратиб алоҳида кўмишган.

Ҳозирда полиция тергов ҳаракатларини давом эттирмоқда. Шунингдек, яна икки шахс гумонланувчиларга ёрдам берган бўлиши мумкинлиги юзасидан сўроқ қилинмоқда, аммо улар барча айбловларни рад этган.

ТаиландПаттайяХондаЧонбуриКаосод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Бугун, 17:58Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда