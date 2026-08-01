Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?
Россиянинг Нижний Новгород вилоятида меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқароси Севара Мусаева уйининг кириш қисмига Россия давлат рамзлари тасвирланган гиламчани тўшагани сабабли ҳуқуқий муаммога дуч келиши мумкин. Мазкур ҳолат юзасидан Россия Жиноят кодексининг 329-моддаси бўйича ҳуқуқий баҳо бериш жараёни бошланган бўлиб, жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилмоқда.
Россиянинг Нижний Новгород вилоятида меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқароси Россия давлат рамзлари тасвирланган гиламчани уйининг кириш қисмига тўшагани ортидан ҳуқуқий муаммога дуч келиши мумкин. Мазкур ҳолат юзасидан Россия қонунчилиги доирасида жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилаётгани хабар қилинди.
Маълумотларга кўра, гап Севара Мусаева исмли ўзбекистонлик аёл ҳақида кетмоқда. У яшаб турган хонадоннинг эшик олдига Россия давлат байроғи ва герби тасвирланган гиламчани тўшаган. Шу ҳолат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эътиборини тортган.
Қайд этилишича, ҳолат юзасидан Россия Жиноят кодексининг 329-моддаси — давлат байроғи ёки давлат гербини ҳақорат қилиш аломатлари бўйича ҳуқуқий баҳо бериш жараёни бошланган. Агар жиноят таркиби мавжуд деб топилса, аёлга нисбатан расмий жиноят иши қўзғатилиши мумкин.
Севара Мусаева эса бу ҳаракатда ҳеч қандай ҳақорат ёки камситиш нияти бўлмаганини айтган. Унинг таъкидлашича, гиламчани бир неча кун аввал кўчадаги чиқиндилар орасидан топиб олган, ювиб тозалагач, уйига олиб кирган. Аёл бу каби буюмдан фойдаланиш қонунан жавобгарликка сабаб бўлишини билмаганини ҳам қўшимча қилган.
Айни пайтда мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Айрим Telegram-каналлар бу хабарнинг ҳаққонийлигига шубҳа билдирган бўлса, бошқа манбалар уни дастлаб Россиянинг федерал нашрларидан бири тарқатганини қайд этмоқда.
Ҳозирча Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари мазкур ҳолат бўйича якуний қарор ёки расмий тергов натижаларини эълон қилмаган. Шу боис воқеанинг барча тафсилотлари ҳали расман тасдиқланганича йўқ.
…