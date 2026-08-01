Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?

·62·Дунё
Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?
Қисқача

Россиянинг Нижний Новгород вилоятида меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқароси Севара Мусаева уйининг кириш қисмига Россия давлат рамзлари тасвирланган гиламчани тўшагани сабабли ҳуқуқий муаммога дуч келиши мумкин. Мазкур ҳолат юзасидан Россия Жиноят кодексининг 329-моддаси бўйича ҳуқуқий баҳо бериш жараёни бошланган бўлиб, жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилмоқда.

Россиянинг Нижний Новгород вилоятида меҳнат қилаётган Ўзбекистон фуқароси Россия давлат рамзлари тасвирланган гиламчани уйининг кириш қисмига тўшагани ортидан ҳуқуқий муаммога дуч келиши мумкин. Мазкур ҳолат юзасидан Россия қонунчилиги доирасида жиноят иши қўзғатиш масаласи кўриб чиқилаётгани хабар қилинди.

Маълумотларга кўра, гап Севара Мусаева исмли ўзбекистонлик аёл ҳақида кетмоқда. У яшаб турган хонадоннинг эшик олдига Россия давлат байроғи ва герби тасвирланган гиламчани тўшаган. Шу ҳолат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эътиборини тортган.

Қайд этилишича, ҳолат юзасидан Россия Жиноят кодексининг 329-моддаси — давлат байроғи ёки давлат гербини ҳақорат қилиш аломатлари бўйича ҳуқуқий баҳо бериш жараёни бошланган. Агар жиноят таркиби мавжуд деб топилса, аёлга нисбатан расмий жиноят иши қўзғатилиши мумкин.

Севара Мусаева эса бу ҳаракатда ҳеч қандай ҳақорат ёки камситиш нияти бўлмаганини айтган. Унинг таъкидлашича, гиламчани бир неча кун аввал кўчадаги чиқиндилар орасидан топиб олган, ювиб тозалагач, уйига олиб кирган. Аёл бу каби буюмдан фойдаланиш қонунан жавобгарликка сабаб бўлишини билмаганини ҳам қўшимча қилган.

Айни пайтда мазкур воқеа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилинмоқда. Айрим Telegram-каналлар бу хабарнинг ҳаққонийлигига шубҳа билдирган бўлса, бошқа манбалар уни дастлаб Россиянинг федерал нашрларидан бири тарқатганини қайд этмоқда.

Ҳозирча Россия ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари мазкур ҳолат бўйича якуний қарор ёки расмий тергов натижаларини эълон қилмаган. Шу боис воқеанинг барча тафсилотлари ҳали расман тасдиқланганича йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Бугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда