Тошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этилади

·18·Ўзбекистон
Тошкентда дайди итлар учун замонавий бошпана барпо этилади
Қисқача

Тошкент шаҳрида қаровсиз итлар билан ишлашнинг замонавий ва тизимли механизмини йўлга қўйиш мақсадида ихтисослаштирилган бошпана ташкил етилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда шаҳар ҳокими Шоукат Умрзоқов топшириғига мувофиқ ўтказилган махсус ишчи йиғилишда маълум қилинди. Мазкур йиғилишда шаҳар ҳокими аппарати раҳбари, «Ҳаёт» қаровсиз итлар бошпанаси асосчиси ва депутат Ирина Маткаримова ҳамда бошқа масъул раҳбарлар иштирок етди.

Тошкент шаҳрида қаровсиз итлар билан ишлашнинг замонавий ва тизимли механизмини йўлга қўйиш мақсадида ихтисослаштирилган бошпана ташкил этилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги расмий маълумот берди.

Маълум қилинишича, шаҳар ҳокими Шавкат Умрзоқов топшириғига мувофиқ шаҳар ҳокими аппарати раҳбари, «Ҳаёт» қаровсиз итлар бошпанаси асосчиси ва депутат Ирина Маткаримова, ободонлаштириш соҳаси ҳамда қаровсиз жониворларни тутиш хизмати раҳбарлари иштирокида махсус ишчи йиғилиш ўтказилди.

Йиғилиш давомида пойтахтда дайди итлар учун ихтисослаштирилган бошпана барпо этиш, шунингдек, қаровсиз жониворлар билан ишлашнинг янги ва самарали тизимини жорий қилиш масалалари атрофлича муҳокама қилинди.

Ҳокимликнинг таъкидлашича, мазкур лойиҳа фақат бошпана қуриш билан чекланмайди. Янги тизим қаровсиз ҳайвонларни хавфсиз ва инсонпарвар усуллар орқали тутиш, ветеринария кўригидан ўтказиш, эмлаш, стериллаш, даволаш, вақтинча сақлаш ҳамда уларга янги эгалар топиш каби муҳим йўналишларни ҳам қамраб олади.

Шу билан бирга, қаровсиз ҳайвонларга нисбатан шафқатсиз муносабатнинг олдини олиш, жамиятда уларга нисбатан масъулиятли муносабат маданиятини шакллантириш ва аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ҳам янги тизимнинг устувор вазифалари сифатида белгиланган.

Йиғилиш якунида лойиҳани амалга ошириш бўйича навбатдаги амалий чора-тадбирлар белгилаб олинди. Уни ҳаётга татбиқ этиш жараёнига соҳа мутахассислари, ветеринария шифокорлари, жамоатчилик ва кўнгиллилар ҳам жалб қилиниши режалаштирилган.

Пойтахт ҳокимлиги аҳоли, уй ҳайвонлари эгалари ҳамда жамоат ташкилотларини ҳайвонларга нисбатан масъулиятли муносабатни шакллантириш, шафқатсизлик ҳолатларига бефарқ бўлмаслик ва уларни ҳимоя қилишга қаратилган ташаббусларни қўллаб-қувватлашга чақирди.

ТошкентШавкат УмурзаковИрина МаткаримоваҲаёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этиладиЎзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этиладиБугун, 16:01Ўзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиЎзбекистонликлар Қирғизистонга кўчса ҳам пенсия олишда давом этадиБугун, 11:38Тошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиТошкентдаги айрим кўчаларда транспорт ҳаракати 3 кунга чекланадиБугун, 11:11Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиИпакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилдиБугун, 10:12Қирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиҚирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиБугун, 05:41Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлдиКеча, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди