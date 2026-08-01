Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоланди

·0·Дунё
Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоланди

Британиянинг машҳур Massive Attack мусиқий гуруҳи Сингапурдаги концерти вақтида саҳнада Фаластин байроғини намойиш қилгани ортидан мамлакатда қайта концерт ўтказиш ҳуқуқидан маҳрум қилинди. Бу ҳақда Сингапур полицияси маълумотларига таяниб, The Guardian нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, жорий йилнинг 29 июль куни бўлиб ўтган концерт давомида гуруҳнинг икки нафар аъзоси саҳнага Фаластин байроғини олиб чиққан. Улардан бири томошабинлар қаршисида «Free Palestine» («Фаластинга озодлик») дея шиор ҳам айтган.

Сингапур қонунчилигига кўра, махсус рухсатномасиз хорижий давлатларнинг байроқлари, давлат рамзлари ёки сиёсий мазмундаги баннерларни оммавий тадбирларда намойиш қилиш тақиқланган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари ушбу ҳолат мазкур талабларни бузганини таъкидлади.

Тергов натижаларига кўра, икки мусиқачига расмий огоҳлантириш берилди. Шу билан бирга, уларнинг келгусида Сингапур ҳудудига кириши тақиқланди. Мамлакатнинг медиа соҳасини тартибга солувчи регулятор эса Massive Attack гуруҳининг кейинги концертлар учун бериладиган ҳар қандай аризасини рад этишини маълум қилди.

Полициянинг қайд этишича, концерт ташкилотчиси лицензия шартлари ва мамлакат қонунларидан яхши хабардор бўлган. Шунга қарамай, концерт давомида ушбу қоидаларга риоя қилинмаган. Айни пайтда регулятор лицензия талаблари бузилган-бузилмаганини ҳам ўрганмоқда. Ҳозирча концерт ташкилотчилари ҳам, Massive Attack гуруҳи ҳам мазкур ҳолат юзасидан расмий баёнот бермаган.

Шунингдек, Сингапур полицияси мамлакат фуқаролари ва хорижликларни ташқи сиёсий можароларни мамлакат ҳудудига олиб кирмасликка чақирди. Идора бундай ҳаракатлар жамиятдаги ҳамжиҳатликка ва қонун устуворлигига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигини таъкидлади.

Маълумот учун, Massive Attack гуруҳи Исроилнинг Ғазодаги ҳарбий амалиётларини бир неча бор танқид қилиб келган ва Фаластинни қўллаб-қувватловчи чиқишлари билан танилган. Гуруҳ етакчиси Роберт Дел Нажа жорий йил апрель ойида Лондонда Фаластинни қўллаб-қувватлаш акциясида иштирок этгани учун қўлга олинган 200 дан ортиқ намойишчилар қаторида бўлган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?Бугун, 17:34Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Вашингтондаги яширин драма: Илон Маск Зеленский билан учрашувни нега рад этди?Бугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда