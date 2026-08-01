Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди

·27·Спорт
Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди
Қисқача

Барселона клубининг дарвозабони Войцех Шесни ўзининг ёмон одати ва чекишга бўлган қарамлигидан воз кечишга тайёр емаслигини тан олди. Футболчи The Athletic нашрига берган интервюсида бу ҳолат даҳшатли одат еканини ва буни ҳеч кимга тавсия қилмаслигини очиқ айтди. Шесни ўз одатини яширмаслигини ва бу иллатга қарши курашишга ҳаракат қилмаётганини билдирди.

Барселона клубининг полшалик дарвозабони Войцех Шесни ўзининг ёмон одати ва чекишга бўлган қарамлигидан воз кечишга тайёр эмаслигини тан олди. Майдондаги ишончли ўйини билан бир қаторда, тажрибали посбон ўзининг саммиймийлиги ва очиқкўнгиллиги туфайли Каталония жамоаси мухлисларининг меҳрини қозонишга улгурди. The Athletic нашрига берган интервюсида футболчи шахсий заифликлари ва бу иллатга нисбатан муносабати ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашри эълон қилган маълумотларга кўра, Шесни фаолиятида илк бор унинг ўзига хос шахсий қўшиғи пайдо бўлганидан мамнунлигини яширмаган. Мухлислар дарвозабонни қўллаб-қувватлаш учун стадионда махсус шиорлар янгратмоқда. Гарчи бу профессионал спортчи учун энг мақбул ҳолат бўлмаса-да, посбон ўзининг асл қиёфасини яширмаслигини ва мухлислар унинг ана шу очиқлигини қадрлашини таъкидлаган.

Шесни ўз одати ҳақида

Футболчи чекишни даҳшатли одат деб атаган ва буни ҳеч кимга тавсия қилмаслигини очиқ айтган. Унинг сўзларига кўра, бу узоқ йиллардан бери яш ишлаб келаётган ва ўзи ҳам енгишга ҳаракат қилмаётган қарамликдир. Шесни бу ҳолатни яширишга уринмасдан, очиқ тан олгани учун мухлислар уни янада яқинроқ қабул қилишаётганини билдирди.

«Менинг ҳеч қачон ўз шиорим бўлмаган, шунинг учун ҳозирги вазиятдан завқ оляпман. Балки бу дунёдаги энг профессионал ҳолат эмасдир, лекин мен ўзимман. Одамлар менда қутула олмайдиган қарамлигим борлигини билишади», — дейди полшалик дарвозабон.

Мухлислар муносабати ва инсоний жиҳатлар

Тажрибали дарвозабон жамоадошлари ва мухлислар кўплаб бошқа қарамликларга, жумладан никотин, алкогол ёки қиморга мойил бўлиши мумкинлигини, лекин у бу масалада ҳеч қачон иккиюзламачилик қилмаганини қайд этди. Одамлар унинг чекишини папаратссилар суратлари орқали эмас, балки айнан футболчининг ўзидан эшитиб билишгани унинг обрўсини оширган.

Шесни бу каби инсоний заифликлар ҳар қандай инсонда учраши мумкинлигини ва у ўз ҳикояси орқали кўплаб оддий мухлислар ўзларининг кундалик ҳаётдаги ҳолатларини кўра олишларини қўшимча қилди. Профессионал спорт оламида бундай очиқлик камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, Барселона дарвозабонининг бу қадами жамоатчилик томонидан илиқ кутиб олинди.

Войцех ШесниБарселонаФутболИспания чемпионатиSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиНюкасл Тоттенхем ярим ҳимоячиси учун таклифни августгача кечиктирадиБугун, 17:39«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?«Андижон» синови: «Шерлар» Бобур Аренадаги алангадан эсон-омон ўта оладими?Бугун, 17:38Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Ҳусанов асосийда: «Интер»га қарши ўйин, янги либос ва Ҳонг Конгдаги мухлислар(видео)Бугун, 17:31Мика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаМика Годс учун трансфер кураши: Англия клублари Париж жамоасига рақобат туғдирмоқдаБугун, 16:57Арсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрАрсенал Винисиус Жуниор учун ўз маошлар тизимини ўзгартиришга тайёрБугун, 16:40Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Бугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда