Войцех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди
Барселона клубининг дарвозабони Войцех Шесни ўзининг ёмон одати ва чекишга бўлган қарамлигидан воз кечишга тайёр емаслигини тан олди. Футболчи The Athletic нашрига берган интервюсида бу ҳолат даҳшатли одат еканини ва буни ҳеч кимга тавсия қилмаслигини очиқ айтди. Шесни ўз одатини яширмаслигини ва бу иллатга қарши курашишга ҳаракат қилмаётганини билдирди.
Барселона клубининг полшалик дарвозабони Войцех Шесни ўзининг ёмон одати ва чекишга бўлган қарамлигидан воз кечишга тайёр эмаслигини тан олди. Майдондаги ишончли ўйини билан бир қаторда, тажрибали посбон ўзининг саммиймийлиги ва очиқкўнгиллиги туфайли Каталония жамоаси мухлисларининг меҳрини қозонишга улгурди. The Athletic нашрига берган интервюсида футболчи шахсий заифликлари ва бу иллатга нисбатан муносабати ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашри эълон қилган маълумотларга кўра, Шесни фаолиятида илк бор унинг ўзига хос шахсий қўшиғи пайдо бўлганидан мамнунлигини яширмаган. Мухлислар дарвозабонни қўллаб-қувватлаш учун стадионда махсус шиорлар янгратмоқда. Гарчи бу профессионал спортчи учун энг мақбул ҳолат бўлмаса-да, посбон ўзининг асл қиёфасини яширмаслигини ва мухлислар унинг ана шу очиқлигини қадрлашини таъкидлаган.
Шесни ўз одати ҳақидаФутболчи чекишни даҳшатли одат деб атаган ва буни ҳеч кимга тавсия қилмаслигини очиқ айтган. Унинг сўзларига кўра, бу узоқ йиллардан бери яш ишлаб келаётган ва ўзи ҳам енгишга ҳаракат қилмаётган қарамликдир. Шесни бу ҳолатни яширишга уринмасдан, очиқ тан олгани учун мухлислар уни янада яқинроқ қабул қилишаётганини билдирди.
«Менинг ҳеч қачон ўз шиорим бўлмаган, шунинг учун ҳозирги вазиятдан завқ оляпман. Балки бу дунёдаги энг профессионал ҳолат эмасдир, лекин мен ўзимман. Одамлар менда қутула олмайдиган қарамлигим борлигини билишади», — дейди полшалик дарвозабон.
Мухлислар муносабати ва инсоний жиҳатларТажрибали дарвозабон жамоадошлари ва мухлислар кўплаб бошқа қарамликларга, жумладан никотин, алкогол ёки қиморга мойил бўлиши мумкинлигини, лекин у бу масалада ҳеч қачон иккиюзламачилик қилмаганини қайд этди. Одамлар унинг чекишини папаратссилар суратлари орқали эмас, балки айнан футболчининг ўзидан эшитиб билишгани унинг обрўсини оширган.
Шесни бу каби инсоний заифликлар ҳар қандай инсонда учраши мумкинлигини ва у ўз ҳикояси орқали кўплаб оддий мухлислар ўзларининг кундалик ҳаётдаги ҳолатларини кўра олишларини қўшимча қилди. Профессионал спорт оламида бундай очиқлик камдан-кам учрайдиган ҳолат бўлиб, Барселона дарвозабонининг бу қадами жамоатчилик томонидан илиқ кутиб олинди.
…