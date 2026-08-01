Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?

·40·Дунё
Саккизоёқлар учун қурилаётган гигант ферма нега ёпилди?
Қисқача

Испанияда Нуева Песканова компанияси томонидан Лас-Палмас порти ҳудудида барпо етилиши режалаштирилган 65 миллион евролик дунёдаги илк тижорий саккизоёқ фермасини ташкил етиш режаси расман бекор қилинди. Атроф-муҳитга таъсири юзасидан беш йил давом етган ҳуқуқий баҳслар ҳамда жамоатчилик ва ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи ташкилотларнинг кескин танқидларидан сўнг компания ушбу режадан воз кечди.

Испанияда дунёдаги илк тижорий саккизоёқ фермасини ташкил этиш режаси расман бекор қилинди. Бир неча йил давомида халқаро баҳс-мунозараларга сабаб бўлган ушбу лойиҳа тугатилгани ортидан бир қатор давлатлар ва АҚШнинг айрим штатлари саккизоёқ етиштиришни у бошланмасиданоқ тақиқлаш чораларини кўрмоқда.

Гап Nueva Pescanova компанияси томонидан Канар оролларидаги Лас-Пальмас порти ҳудудида қурилиши режалаштирилган 65 миллион евролик ферма ҳақида бормоқда. Лойиҳага кўра, ҳар йили 3 минг тонна саккизоёқ гўшти ишлаб чиқариш кўзланган эди. Бироқ атроф-муҳитга таъсири юзасидан беш йил давом этган ҳуқуқий баҳслардан сўнг компания ушбу режадан воз кечди. Компания қарор фақат бизнес ва ҳуқуқий омиллар билан боғлиқлигини билдирган.

Лойиҳа 2021 йилда эълон қилинганидан буён ҳайвонлар ҳуқуқини ҳимоя қилувчи ташкилотлар ва жамоатчиликнинг кескин танқидига учради. Мутахассислар саккизоёқлар юқори даражада ақл-заковатга эга, оғриқ ва стрессни ҳис қиладиган жониворлар эканини таъкидлаб, уларни сунъий шароитда оммавий парваришлаш ахлоқий жиҳатдан жиддий муаммо эканини билдиришди.

Sakkizoyoqlik suv ostidagi toshlar va o'simliklar orasida suzmoqda.

Олимлар фикрича, табиатда якка яшайдиган саккизоёқларни бир ҳавзада сақлаш стресс, тажовузкорлик ва ҳатто каннибализмга олиб келиши мумкин. Шу билан бирга, компания аквамаданият ёввойи табиатдаги саккизоёқларга бўлган босимни камайтиришини таъкидлаб келган эди.

Сўнгги йилларда АҚШнинг Вашингтон ва Калифорния штатлари саккизоёқ етиштиришни тақиқлади. Шунингдек, Испания, Мексика ва Чилида ҳам шунга ўхшаш қонун лойиҳалари муҳокама қилинмоқда. Мутахассислар Испаниядаги ушбу қарорни тижорий саккизоёқ фермаларига қарши курашда муҳим қадам сифатида баҳоламоқда, аммо келажакда бундай лойиҳалар бошқа ҳудудларда яна пайдо бўлиши эҳтимолини ҳам истисно этмаяпти.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Какку нега бошқа қушлар уясига тухум қўяди? (видео)Бугун, 17:58Саҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиСаҳнада Фаластин байроғини кўтарган мусиқий гуруҳ жазоландиБугун, 17:52Италияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиИталияда 40 йилдаги энг кучли зилзила ваҳима уйғотдиБугун, 17:44Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Россия байроғи туширилган гиламча ўзбекистонлик аёлни судга олиб келдими?Бугун, 17:24Таиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиТаиландда бедарак бўлган опа-уканинг ўлими сирига ойдинлик киритилдиБугун, 16:51«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчи«Қасос режаси»: Эрон АҚШ ва Исроилнинг энергетика ва стратегик объектларини вайрон қилмоқчиБугун, 16:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда